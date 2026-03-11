H Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας στο Χορωδιακό Φεστιβάλ του Δήμου Παλαιού Φαλήρου

Για πρώτη φορά θα μετάσχει η ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» στο Χορωδιακό Φεστιβάλ του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, το 5ο κατά σειρά (Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Κατερίνα Βασιλικού), που θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σάββατο 14 Μαρτίου, στην αίθουσα συναυλιών του Δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου, στις 6 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και με τη συμμετοχή παιδικών, γυναικείων και μικτών χορωδιών.

Η ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ, θα παρουσιάσει τα έργα: «Τ’ αστεράκια» στίχοι: Παυλίνα Παμπουδή και μουσική: Τάσος Ιωαννίδης, «Του Μικρού Βοριά», ποίηση: Οδυσσέας Ελύτης και μουσική: Μίκης Θεοδωράκης, «Όνειρα μου παιδικά» σε στίχους και μουσική των Vladimir Cosma- Jeff Jordan, από την ταινία «La boom- το πρώτο μου πάρτι» (Ελληνικοί στίχοι: Σπύρος Λάμπρου), «Γεια σου χαρά σου Βενετιά», στίχοι: Νίκος Γκάτσος και μουσική: Σταύρος Ξαρχάκος και θα κλείσει με «Το τραγούδι με τα χρώματα», στίχοι: Παυλίνα Παμπουδή και μουσική: Τάσος Ιωαννίδης.

Τη Χορωδία θα διευθύνει η Μαριαλένα Μπόκαρη, ενώ πιάνο θα παίξει η Μαρίνα Μυλωνά, καθηγήτρια πιάνου του ΩΔΕΙΟΥ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ». Την αποστολή της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», θα συνοδεύσουν, ο Β΄ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Παναγιώτης Αρκαδιανός, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Οργανισμού, Μο Σταύρος Σολωμός, η Έφορος του τμήματος Ελπίδα Σπηλιωτοπούλου, αλλά και γονείς των μελών της χορωδίας.

Επίσης, την Κυριακή το βράδυ στις 8, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συναυλιών του Οργανισμού «Τόλης Νομικός», συναυλία του ΩΔΕΙΟΥ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», τάξης Σύγχρονου τραγουδιού (καθηγήτρια: Χρύσα Πανταζοπούλου), με το γενικό τίτλο «Στιγμές, σε νότες».

Στη συναυλία, που θα παρουσιαστούν έργα από το εγχώριο και διεθνές ρεπερτόριο, θα μετάσχουν και οι καθηγητές του ΩΔΕΙΟΥ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», Λούση Χριστοδούλου, πιάνο, Χρήστος Τσαϊλάκης, κιθάρα και Γιώργος Λαμπράκος, κρουστά.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.