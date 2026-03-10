Πάτρα: Φιλολογικό Βραδινό με τον Γεώργιο Σπηλιωτόπουλο-Πρόεδρο Εφετών επί τιμή

Η Εταιρεία Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος και η Στέγη Γραμμάτων "Κωστής Παλαμάς" προσκαλούν το κοινό στο Φιλολογικό Βραδινό της Δευτέρας 16 Μαρτίου 2026 και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της Στέγης Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» στην οδό Κορίνθου πλησίον της Κολοκοτρώνη, στην Πάτρα στο οποίο έχιε προσκληθεί να μιλήσει ο Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών επί τιμή-Συγγραφέας.

Ο κ. Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος θα μιλήσει με θέμα:"Είναι ανεξάρτητη σήμερα η Δικαιοσύνη;".

Την εκδήλωση θα προλογίσει και θα συντονίσει ο πρόεδρος της Εταιρείας Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Λεωνίδας Γ. Μαργαρίτης, δικηγόρος και συγγραφέας.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.