Συγκίνηση και στην Πάτρα για την απώλεια του σημαντικού σκηνοθέτη Γιώργου Πανουσόπουλου

Θλίψη και συγκίνηση και στους Πατρινούς σινεφίλ σκόρπισε η είδηση του θανάτου του βραβευμένου Έλληνα σκηνοθέτη Γιώργου Πανουσόπουλου σε ηλικία 84 ετών (ήταν γεννημένος στις 3 Φεβρουαρίου του 1942).

Ο Γιώργος Πανουσόπουλος από το ξεκίνημα του με την 1η μεγάλου μήκους ταινία του, "Ταξίδι του Μέλιτος" το 1979 όπου είχαν παίξει οι Σταύρος Ξενίδης, Αλέκα Παΐζη, Κούλης Στολίγκας, Γκέλυ Μαυροπούλου και η αγαπημένη του σύζυγος, Μπέτυ Λιβανού, διέγραψε μία εντυπωσιακή πορεία.

Μεγάλη επιτυχία τόσο στα ταμεία όσο και από πλευράς κριτικής υποδοχής είχε αποτελέσει και η ταινία του «Οι Απέναντι» (1981) με πρωταγωνιστές τον Άρη Ρέτσο και την Μπέτυ Λιβανού (ίσως από τις πλέον αντιπροσωπευτικές ελληνικές κινηματογραφικές παραγωγές των 80ς) ενώ με το φιλμ «Μ’ Αγαπάς» (1989), με τους Ανδρέα Μπάρκουλη, Μπέτυ Λιβανού, Αντώνη Θεοδωρακόπουλο και Μυρτώ Παράσχη, ο Πανουσόπουλος διαγωνίστηκε για το Χρυσό Λέοντα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Πληροφορούμενη τον θάνατο του σκηνοθέτη Γιώργου Πανουσόπουλου, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιώργου Πανουσόπουλου, ενός ξεχωριστού δημιουργού με πολύπλευρη παρουσία στη μεγάλη οθόνη, την τηλεόραση και τη διαφήμιση. Κινηματογραφιστής με ιδιαίτερες ευαισθησίες, μας καταλείπει ένα έργο που διακρίνεται για τη διακριτή ματιά του, τα απαράμιλλα πλάνα του, την ελευθερία στη διαχείριση των θεμάτων του, θέτοντας πάντοτε τον άνθρωπο, την εμπειρία του και τις εσωτερικές συγκρούσεις του στο στόχαστρο της κινηματογραφικής του μηχανής. Επιφανής εκπρόσωπος του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου, με τις πιο γνωστές μορφές του οποίου υπήρξε φίλος και συνεργάτης, δεν συμβάδισε ωστόσο από τις κυρίαρχες τάσεις του, αρθρώνοντας ένα προσωπικό ύφος, το οποίο διατρέχει ολόκληρη τη δημιουργία του. Στη σύζυγό του Μπέτυ Λιβανού, στις κόρες του, τους πολλούς φίλους και συνεργάτες του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».

Ο Γιώργος Πανουσόπουλος διετέλεσε και εξαιρετικός διευθυντής φωτογραφίας και όπως διαβάσαμε στο Αθηνόραμα, "μπροστά και πίσω από το φακό του Γιώργου Πανουσόπουλου έχει περάσει όλος ο ελληνικός κινηματογράφος. Οι σταρ της Φίνος Φιλμς, ο Θόδωρος Αγγε­λόπουλος («Περιπέτειες με τους Forminx»), ο Νίκος Νικολαΐδης («Ευρυδίκη Β.Α. 2037»), ο Παντελής Βούλγαρης («Χάπι Ντέι»), ο Νίκος Περάκης («Λούφα και Παραλλαγή») και ακόμη δεκάδες ονόματα δημιουργών διάλεξαν τον Γιώργο Πανουσόπουλο ως διευθυντή φωτογραφίας. Εκείνος όμως άφησε την υπογραφή του στο ελληνικό σινεμά και ως σκηνοθέτης, γυρίζοντας ταινίες με φρέσκια ματιά, γοητευτική εικόνα κι έντονο ερωτισμό".

Το 2018 ο Γιώργος Πανουσόπουλος είχε κάνει ένα δυναμικό comeback με την ηλιόλουστη κωμωδία, όπως χαρακτηρίστηκε, «Σ’ Αυτή τη Χώρα Κανείς δεν Ήξερε να Κλαίει» όπου είχε παίξει η κόρη του, Μαργαρίτα Πανουσοπούλου.

Από τις ιδιαίτερες & επιτυχημένες ταινίες του ήταν και η "Ελεύθερη Κατάδυση" (1995). Ο Γιώργος Πανουσόπουλος είχε επίσης συγγράψει το σενάριο μαζί και με τους Βασίλη Αλεξάκη, Δέσποινα Τομαζάνη, Λεία Βιτάλη και Μανίνα Ζουμπουλάκη. Είχαν πρωταγωνιστήσει ο Αλέκος Συσσοβίτης, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και η Βαλέρια Χριστοδουλίδου.

Σε τοπικό επίπεδο, αξίζει να θυμίσουμε πως ο Γυμνός Οφθαλμός του Νίκου Καββαδία, είχε κάνει αφιέρωμα στον Γιώργο Πανουσόπουλο στο θέατρο Λιθογραφείον, με την υποστήριξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τον περασμένο Οκτώβριο. Ο τίτλος του αφιερώματος ήταν "Μανία με τον Γιώργο Πανουσόπουλο" & έγινε στις 8 και 22/10 και περιελάμβανε την προβολή της ταινίας "Μανία" (1985), του φιλμ "Μ' Αγαπάς;" (1989) καθώς και της ταινίας του Στέργιου Πάσχου για τον Γιώργο Πανουσόπουλο, «Πέστε, ο Πόθος πού Φυτρώνει;» που είχε προβληθεί και ξεχωρίσει στο 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο 2025.

Στο ντοκιμαντέρ "Πέστε ο πόθος που φυτρώνει" ο Γιώργος Πανουσόπουλος μιλάει για τον κινηματογράφο, τον έρωτα, τα παιδικά του χρόνια και τον θάνατο, σε μια αφήγηση, που αντιπαραβάλλει τον λόγο του με κομμάτια του έργου του έως το 1990.

Αξίζει να αναφέρουμε πως η ταινία "Μανία" του Γιώργου Πανουσόπουλου με τους Αλεσάντρα Βάντσι, Άρη Ρέτσο, Αντώνη Θεοδωρακόπουλο, Σταύρο Ξενίδη, παραγωγής του 1985 είχε προβληθεί στο διαγωνιστικό τμήμα του 36ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.

Όσο για το "Ταξίδι του Μέλιτος" (1979), ένα κοινωνικό δράμα με επίκεντρο τον κόσμο της τρίτης ηλικίας και την ανθρώπινη μοναξιά, είχε αποσπάσει τέσσερα (4) βραβεία στο 20ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (1979): Γ΄ Βραβείο καλύτερης ταινίας, Α΄ γυναικείου ρόλου (Μπέτυ Λιβανού), Α΄ ανδρικού ρόλου (Σταύρος Ξενίδης) και Πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη (Γιώργος Πανουσόπουλος).

