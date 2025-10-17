Πάτρα: Ολοκληρώνεται την Τετάρτη 22-10 το αφιέρωμα "Μανία με τον Γιώργο Πανουσόπουλο"

Όσον αφορά στον Νοέμβριο θα υπάρξει ένα άλλο αφιέρωμα με τον τίτλο "πρώτα ΑΝΘΡΩΠΟΣ, μετά γιατρός". Οι δύο ταινίες, που θα προβληθούν τις Τετάρτες, 5 και 19 Νοεμβρίου , θα ανακοινωθούν, όπως πάντα, εγκαίρως. Είναι και οι δυό τους συγκλονιστικές.

Όπως αναφέρει ο κ. Καββαδίας, μετά από αιτήματα πολλών φίλων θα προβληθεί πρώτα στις 8.30 το βράδυ το εξαιρετικό ντοκυμαντέρ του Στέργιου Πάσχου "Πέστε ο πόθος που φυτρώνει" και μετά, στις 10.30 το βράδυ, το αφιέρωμα θα "κλείσει" με την προβολή μιάς πραγματικά πολύ σπουδαίας ταινίας, όπως ήταν και παραμείνει το "Μ' Αγαπάς;" του Γιώργου Πανουσόπουλου.

Αναφορικά με το δεύτερο μέρος του αφιερώματος του " Γυμνού Οφθαλμού " του Νίκου Καββαδία στον σημαντικό Έλληνα σκηνοθέτη Γιώργο Πανουσόπουλο με τον γενικό τίτλο "Μανία με τον Γιώργο Πανουσόπουλο", την Τετάρτη 22-10-2025 στο θέατρο Λιθογραφείον στην Πάτρα, υπάρχει σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό, μια αλλαγή στη σειρά με την οποία θα προβληθούν οι ταινίες.

ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ

ΠΕΣΤΕ Ο ΠΟΘΟΣ ΠΟΥ ΦΥΤΡΩΝΕΙ

ΥΠΟΘΕΣΗ

Ο Γιώργος Πανουσόπουλος μιλάει για τον κινηματογράφο, τον έρωτα, τα παιδικά του χρόνια και τον θάνατο, σε μια αφήγηση, που αντιπαραβάλλει τον λόγο του με κομμάτια του έργου του έως το 1990.

Σενάριο - σκηνοθεσία: Στέργιος Πάσχος

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιώργος Κουτσαλιάρης

Μοντάζ: Στάμος Δημητρόπουλος

Ηχοληψία: Ξενοφώντας Κοντόπουλος

Χρωματική επεξεργασία: Δημήτρης Μανουσιάκης

Επεξεργασία ήχου - μιξάζ: Γιάννης Γιαννακόπουλος

Συντονισμός παραγωγής: Δημήτρης Λογιάδης

Διεύθυνση Παραγωγής: Γιάννης Βαγενάς

Παραγωγοί: Νικόλας Αλαβάνος, Στέργιος Πάσχος, Χριστίνα Σταυροπούλου

Μιά παραγωγή της FILMIKI με την υποστήριξη ΤΗΣ ΕΡΤ.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ

Γνωρίζω - και θαυμάζω - το έργο του Γιώργου Πανουσόπουλου από την εφηβεία μου, όταν, με δέος, ανακάλυπτα το ελληνικό σινεμά του '70 και του '80. Είχαν προηγηθεί ο Νίκος Νικολαΐδης και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Το 2010 είχα την τύχη να με καλέσει, χάρη στις πολύ θερμές συστάσεις της Μαρί-Λουίζ Βαρθολομαίου, για να γράψουμε μαζί ένα σενάριο που, δυστυχώς, δεν βρήκε ποτέ τα χρήματα για να γυριστεί. Ασχέτως της έκβασης της ταινίας, όμως, το σενάριο γράφτηκε, και πέρασα με τον Γιώργο ένα ολόκληρο καλοκαίρι στο σπίτι του. Πολλά συνέβησαν τότε, κάποια υπέροχα και κάποια τρομερά, όλα όμως γόνιμα, ειδικά για μένα, στο ξεκίνημά μου.

Πάντα θα έχω στο μυαλό μου εκείνο το καλοκαίρι ως "το καλοκαίρι του Γιώργου Πανουσόπουλου". Τα καλοκαίρια ήταν, άλλωστε, πάντα πρωταγωνιστές στις ταινίες του, και το σκληρό ελληνικό φως – που τόσοι φωτογράφοι τρέμουν και έτρεμαν – ο Γιώργος το αγκάλιασε και το ανέδειξε χωρίς ίχνος φόβου ή δισταγμού. Δέκα χρόνια μετά, ξαναζήσαμε ένα καλοκαίρι με τον Γιώργο Πανουσόπουλο, φτιάχνοντας μιά ταινία, που χρόνια ήθελα να κάνω κυρίως για τον εαυτό μου, τους φίλους μου και όποιον τυχαίνει να περνάει απ’ έξω και να νιώσει, πως κάτι απ’ όσα λέγονται εδώ μέσα τον αφορά.

Μέσα από διάφορα προβλήματα με την πενιχρή χρηματοδότηση και γρίφους, που έπρεπε να λυθούν στο μοντάζ, είμαι διπλά χαρούμενος. που καταφέραμε να ψηφιοποιήσουμε και να αποκαταστήσουμε πλήρως το "Μ’ αγαπάς;", το έργο όπου νιώθω, πως ο Γιώργος πέτυχε, περισσότερο απ’ ό,τι οπουδήποτε αλλού, αυτό που πάντα ήθελε και θαύμαζε στις δουλειές άλλων σκηνοθετών: μια ταινία. όπου η κεντρική ιστορία είναι το πρόσχημά του για να ξεφύγει σε παρεκβάσεις και άλλες μικρές ιστορίες, που, σαν πολυπρισματικός καθρέφτης, αντανακλά από διαφορετικές οπτικές το ίδιο θέμα. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Μπέττυ Λιβανού, την Μαργαρίτα Πανουσοπούλου, την Μαρί-Λουίζ Βαρθολομαίου, τον Συμεών Νικολαΐδη, τον Αύγουστο Κορτώ και την Ελένη Κοσσυφίδου, που χωρίς την πολύτιμη βοήθεια τους δεν θα είχε ολοκληρωθεί η ταινία.

Μ' ΑΓΑΠΑΣ;

ΥΠΟΘΕΣΗ

Στην προσπάθειά του να δει κρυφά γυμνή την όμορφη γειτόνισσα του, ένας πενηντάρης άντρας πέφτει από το μπαλκόνι του και πληγώνεται θανάσιμα. Λίγο πριν ξεψυχήσει, από το μυαλό του περνούν οι ερωτικές αναμνήσεις μιας πλούσιας σε απολαύσεις ζωής και εμπνέουν τις πικάντικες μικρές ιστορίες από τις οποίες ξεπηδά το πανέμορφο αυτό φιλμ.

Μ' έναν ευφορικό και παιχνιδιάρικο ύμνο στον αδιαπραγμάτευτο πόθο, την ζωογόνο δύναμη του σεξ και την απενοχοποιημένη ηδονή, ο Γιώργος Πανουσόπουλος δωρίζει στο ελληνικό σινεμά μια από τις πιό ερωτικές και ερεθιστικές δημιουργίες του.

Αξιοζήλευτο επιτελείο ηθοποιών, σκηνοθεσία, που μεθάει από καλοκαιρινό φως και αισθησιασμό, τρυφερή μουσική υπόκρουση από τους Χειμερινούς Κολυμβητές και υποψηφιότητα για Χρυσό Λιοντάρι στο Φεστιβάλ Βενετίας του 1988. Λ.Κ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ

Σκηνοθεσία: Γιώργος Πανουσόπουλος

Βοηθοί σκηνοθέτη: Παπαδόπουλος Χάρης, Ρέινα Εσκενάζυ, Δήμητρα Αράπογλου

Σενάριο: Γιώργος Πανουσόπουλος, Βασίλης Αλεξάκης, Σωτήρης Κακίσης

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιώργος Πανουσόπουλος

Βοηθός Διευθυντή Φωτογραφίας: Χρήστος Βουδούρης

Μοντάζ: Γιώργος Μαυροψαρίδης

Ήχος: Μαρίνος Αθανασόπουλος, Χρήστος Πατάς

Ηχολήπτης: Πάνος Πανουσόπουλος

Μουσική: Χειμερινοί Κολυμβητές

Ηθοποιοί: Ανδρέας Μπάρκουλης, Μπέττυ Λιβανού, Αντώνης Θεοδωρακόπουλος, Μυρτώ Παράσχη, Βάνα Μπάρμπα, Σοφία Αλιμπέρτη.

Διευθυντής Παραγωγής: Σταμάτης Αθανασούλας

Σκηνικά: Μαριλένα Μοσχούτη

Μακιγιάζ: Μαρούλα Βασιλειάδου

Χρώμα: Έγχρωμο

Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα

Έτος Παραγωγής: 1988

Διάρκεια: 102 λεπτά.