Πάτρα: Αφιέρωμα στον σκηνοθέτη Γιώργο Πανουσόπουλο από τον Γυμνό Οφθαλμό

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ Σκηνοθεσία: Γιώργος Πανουσόπουλος Σενάριο: Γιώργος Πανουσόπουλος Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιώργος Πανουσόπουλος Μοντάζ: Γιώργος Πανουσόπουλος Ήχος: Μαρίνος Αθανασόπουλος Μουσική: Νίκος Ξυδάκης Ηθοποιοί: Αλεσάντρα Βάντσι, Άρης Ρέτσος, Αντώνης Θεοδωρακόπουλος, Σταύρος Ξενίδης, Ασπασία Κράλλη (φωνή Ζωής). Παραγωγή: Synergasia Ltd, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Σπέντζος Φιλμ Παραγωγοί: Γιώργος Πανουσόπουλος Σκηνικά: Νίκος Περάκης Χρώμα: Έγχρωμο Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα Έτος Παραγωγής: 1985 Διάρκεια: 87 λεπτά.

Ο Πανουσόπουλος επιστρέφοντας μετά τους Απέναντι, έρχεται σε διάλογο με τις Βάκχες του Ευριπίδη σε μια επαναπροσέγγιση της τραγωδίας μέσα από ένα σύγχρονο πρίσμα, όπου η τεχνοκρατική νέα καθημερινότητα έρχεται σε άγρια σύγκρουση με μια βαθιά ριζωμένη παγανιστική ωμότητα. Η κεντρική ηρωίδα, σαν κάποια αχαλίνωτη πανάρχαιη θεότητα απαλλαγμένη από τις κοινωνικές της αλυσίδες, ενσαρκώνει την προαιώνια πάλη ανάμεσα στο μεταφυσικό και στο γήινο, στο ενστικτώδες και στο λογικό.

Το ίδιο απόγευμα στον Εθνικό Κήπο, μέσα από μια σειρά γεγονότων αιχμαλωτίζεται από αυτές τις εσωτερικές δυνάμεις, χάνοντας προοδευτικά κάθε αίσθηση της ταυτότητάς της και φτάνει να καταδιώκεται σαν άγριο θηρίο την ώρα, που ο άντρας της κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια να σώσει εκείνην και την κόρη τους.

Είναι μία από εκείνες τις παράξενες, παροξυσμικά καυτές ημέρες στις αρχές του καλοκαιριού, που μπορεί να συμβεί το ο,τιδήποτε, όταν η ξαφνική ζέστη χτυπάει τον άνθρωπο με ανεξήγητο σθένος. Η Ζωή, 30 χρονών, παντρεμένη με δύο παιδιά, εργάζεται σε μια πολυεθνική εταιρία υπολογιστών σαν αναλύτρια προγραμμάτων. Έχει μόλις μάθει, πως είναι η μοναδική γυναίκα, που έχει επιλεγεί, χάρη στην τετράγωνη λογική της, για ένα ειδικό μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα στις ΗΠΑ. Δεν υποψιάζεται όμως, πως μέσα της οι μνήμες και τα αρχέγονα ένστικτα επηρεάζουν το υποσυνείδητο, την δουλειά της, όλο της το είναι με τρόπους τελικά ανεξέλεγκτους.

Οι προβολές του αφιερώματος με τίτλο " Μανία με τον Γιώργο Πανουσόπουλο" θα γίνουν στην Μεγάλη Οθόνη του Θεάτρου Λιθογραφείον στην οδό Μαιζώνος 172β και Μαιζώνος, στην Πάτρα την Τετάρτη 8 και την Τετάρτη 22/10/2025.

Ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο κινηματογραφικό δημιουργό Γιώργο Πανουσόπουλο έχει ετοιμάσει ο Γυμνός Οφθαλμός του Νίκου Καββαδία. Ένα ελάχιστο αντίδωρο κι ένας ταπεινός τρόπος να τον ευχαριστήσουμε γιά τις μοναδικές Κινούμενες Εικόνες, που μας χάρισε, δίνοντας μορφή στις κρυφές και φανερές επιθυμίες και πόθους μας, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Μ' ΑΓΑΠΑΣ;

ΥΠΟΘΕΣΗ

Στην προσπάθειά του να δει κρυφά γυμνή την όμορφη γειτόνισσα του, ένας πενηντάρης άντρας πέφτει από το μπαλκόνι του και πληγώνεται θανάσιμα. Λίγο πριν ξεψυχήσει, από το μυαλό του περνούν οι ερωτικές αναμνήσεις μιας πλούσιας σε απολαύσεις ζωής και εμπνέουν τις πικάντικες μικρές ιστορίες από τις οποίες ξεπηδά το πανέμορφο αυτό φιλμ.

Μ' έναν ευφορικό και παιχνιδιάρικο ύμνο στον αδιαπραγμάτευτο πόθο, την ζωογόνο δύναμη του σεξ και την απενοχοποιημένη ηδονή, ο Γιώργος Πανουσόπουλος δωρίζει στο ελληνικό σινεμά μια από τις πιό ερωτικές και ερεθιστικές δημιουργίες του.

Αξιοζήλευτο επιτελείο ηθοποιών, σκηνοθεσία, που μεθάει από καλοκαιρινό φως και αισθησιασμό, τρυφερή μουσική υπόκρουση από τους Χειμερινούς Κολυμβητές και υποψηφιότητα για Χρυσό Λιοντάρι στο Φεστιβάλ Βενετίας του 1988. Λ.Κ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ

Σκηνοθεσία: Γιώργος Πανουσόπουλος

Βοηθοί σκηνοθέτη: Παπαδόπουλος Χάρης, Ρέινα Εσκενάζυ, Δήμητρα Αράπογλου

Σενάριο: Γιώργος Πανουσόπουλος, Βασίλης Αλεξάκης, Σωτήρης Κακίσης

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιώργος Πανουσόπουλος

Βοηθός Διευθυντή Φωτογραφίας: Χρήστος Βουδούρης

Μοντάζ: Γιώργος Μαυροψαρίδης

Ήχος: Μαρίνος Αθανασόπουλος, Χρήστος Πατάς

Ηχολήπτης: Πάνος Πανουσόπουλος

Μουσική: Χειμερινοί Κολυμβητές

Ηθοποιοί: Ανδρέας Μπάρκουλης, Μπέττυ Λιβανού, Αντώνης Θεοδωρακόπουλος, Μυρτώ Παράσχη, Βάνα Μπάρμπα, Σοφία Αλιμπέρτη.

Διευθυντής Παραγωγής: Σταμάτης Αθανασούλας

Σκηνικά: Μαριλένα Μοσχούτη

Μακιγιάζ: Μαρούλα Βασιλειάδου

Χρώμα: Έγχρωμο

Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα

Έτος Παραγωγής: 1988

Διάρκεια: 102 λεπτά.

ΠΕΣΤΕ Ο ΠΟΘΟΣ ΠΟΥ ΦΥΤΡΩΝΕΙ

ΥΠΟΘΕΣΗ

Ο Γιώργος Πανουσόπουλος μιλάει για τον κινηματογράφο, τον έρωτα, τα παιδικά του χρόνια και τον θάνατο, σε μια αφήγηση, που αντιπαραβάλλει τον λόγο του με κομμάτια του έργου του έως το 1990.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ

Σενάριο - σκηνοθεσία: Στέργιος Πάσχος

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιώργος Κουτσαλιάρης

Μοντάζ: Στάμος Δημητρόπουλος

Ηχοληψία: Ξενοφώντας Κοντόπουλος

Χρωματική επεξεργασία: Δημήτρης Μανουσιάκης

Επεξεργασία ήχου - μιξάζ: Γιάννης Γιαννακόπουλος

Συντονισμός παραγωγής: Δημήτρης Λογιάδης

Διεύθυνση Παραγωγής: Γιάννης Βαγενάς

Παραγωγοί: Νικόλας Αλαβάνος, Στέργιος Πάσχος, Χριστίνα Σταυροπούλου

Μιά παραγωγή της FILMIKI με την υποστήριξη ΤΗΣ ΕΡΤ.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ

Γνωρίζω - και θαυμάζω - το έργο του Γιώργου Πανουσόπουλου από την εφηβεία μου, όταν, με δέος, ανακάλυπτα το ελληνικό σινεμά του '70 και του '80. Είχαν προηγηθεί ο Νίκος Νικολαΐδης και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Το 2010 είχα την τύχη να με καλέσει, χάρη στις πολύ θερμές συστάσεις της Μαρί-Λουίζ Βαρθολομαίου, για να γράψουμε μαζί ένα σενάριο που, δυστυχώς, δεν βρήκε ποτέ τα χρήματα για να γυριστεί.

Ασχέτως της έκβασης της ταινίας, όμως, το σενάριο γράφτηκε, και πέρασα με τον Γιώργο ένα ολόκληρο καλοκαίρι στο σπίτι του. Πολλά συνέβησαν τότε, κάποια υπέροχα και κάποια τρομερά, όλα όμως γόνιμα, ειδικά για μένα, στο ξεκίνημά μου.

Πάντα θα έχω στο μυαλό μου εκείνο το καλοκαίρι ως "το καλοκαίρι του Γιώργου Πανουσόπουλου".

Τα καλοκαίρια ήταν, άλλωστε, πάντα πρωταγωνιστές στις ταινίες του, και το σκληρό ελληνικό φως – που τόσοι φωτογράφοι τρέμουν και έτρεμαν – ο Γιώργος το αγκάλιασε και το ανέδειξε χωρίς ίχνος φόβου ή δισταγμού. Δέκα χρόνια μετά, ξαναζήσαμε ένα καλοκαίρι με τον Γιώργο Πανουσόπουλο, φτιάχνοντας μιά ταινία, που χρόνια ήθελα να κάνω κυρίως για τον εαυτό μου, τους φίλους μου και όποιον τυχαίνει να περνάει απ’ έξω και να νιώσει, πως κάτι απ’ όσα λέγονται εδώ μέσα τον αφορά.

Μέσα από διάφορα προβλήματα με την πενιχρή χρηματοδότηση και γρίφους, που έπρεπε να λυθούν στο μοντάζ, είμαι διπλά χαρούμενος. που καταφέραμε να ψηφιοποιήσουμε και να αποκαταστήσουμε πλήρως το "Μ’ αγαπάς;", το έργο όπου νιώθω, πως ο Γιώργος πέτυχε, περισσότερο απ’ ό,τι οπουδήποτε αλλού, αυτό που πάντα ήθελε και θαύμαζε στις δουλειές άλλων σκηνοθετών: μια ταινία. όπου η κεντρική ιστορία είναι το πρόσχημά του για να ξεφύγει σε παρεκβάσεις και άλλες μικρές ιστορίες, που, σαν πολυπρισματικός καθρέφτης, αντανακλά από διαφορετικές οπτικές το ίδιο θέμα. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Μπέττυ Λιβανού, την Μαργαρίτα Πανουσοπούλου, την Μαρί-Λουίζ Βαρθολομαίου, τον Συμεών Νικολαΐδη, τον Αύγουστο Κορτώ και την Ελένη Κοσσυφίδου, που χωρίς την πολύτιμη βοήθεια τους δεν θα είχε ολοκληρωθεί η ταινία.

*Το «Πέστε, ο Πόθος πού Φυτρώνει;» του Στέργιου Πάσχου προβλήθηκε και ξεχώρισε στο 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τον περασμένο Μάρτιο.

Ο 83χρονος σήμερα Γιώργος Πανουσόπουλος, κινηματογραφιστής, σκηνοθέτης και σεναριογράφος, έχει γεννηθεί τον Φεβρουάριο του 1942 στην Κηφισιά στην Αθήνα. Η ταινία του "Μανία" παραγωγής του 1985 που θα προβληθεί & στο αφιέρωμα στην Πάτρα. διαγωνίστηκε στο 36ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου ενώ το φιλμ «Μ' αγαπάς;» (επίσης θα το δούμε στην Πάτρα) είχε συμμετάσχει στο 46ο Διεθνές Φεστιβάλ της Βενετίας.

Σύζυγος του Γιώργου Πανουσόπουλου είναι η δπουδαία ηθοποιός Μπέτυ Λιβανού.