Πάτρα: Η Κινηματογραφική Λέσχη από τον φετινό χειμώνα στο Πάνθεον-Δείτε το Πρόγραμμα 2025-2026

Οι προβολές της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας θα γίνονται πλέον στο Πάνθεον, στη 2η αίθουσα, στη Δημ. Γούναρη 34 τη νέα χειμερινή περίοδο 2025-2026, με τις δύο προβολές μοιρασμένες σε δύο ημέρες, τη Δευτέρα ώρα 7 το απόγευμα και την Τρίτη ώρα 9.30 το βράδυ.

"Η αλλαγή χώρου οφείλεται", όπως αναφέρει η πρόεδρος της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας Ελένη Δάσιου, "στην πολιτική της πολυεθνικής που αγόρασε τις αίθουσες στη Veso Mare (Village Cinemas), η οποία δεν επιτρέπει συνεργασίες. Μια ευκαιρία για εμάς να επιστρέψουμε στο Πάνθεον που μας φιλοξένησε πολλά χρόνια στο παρελθόν.

Ακολουθεί το Πρόγραμμα των προβολών για τον πρώτο κύκλο της περιόδου 2025-26.

Συνεχίζουμε! Σας περιμένουμε!".

Η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας με χαρά προσκαλεί τους σινεφίλ στις προβολές της, έχοντας ετοιμάσει ένα ωραίο πρόγραμμα με 25 ταινίες για την περίοδο 2025-2026. Ο Α' Κύκλος προβολών περιλαμβάνει 12 σπουδαίες και σπάνιες ταινίες, όλες για πρώτη φορά στην Πάτρα. Ο Β' Κύκλος αρχίζει αμέσως μετά και τελειώνει τον Απρίλη 2026.

Οι 13 ταινίες του Β' Κύκλου θα ανακοινωθούν στην αρχή του νέου έτους.

Οι ταινίες επιλέγονται για την ποιότητα αλλά και τη θεματική, που αφορά στις σύγχρονες κοινωνίες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2025-2026

Α' ΚΥΚΛΟΣ

Α' ΟΜΑΔΑ

6-7.10.2025 "Το Πατρικό-La Casa" σε σκηνοθεσία Άλεξ Μοντόγια, παραγωγής 2024, Ισπανία.

Μετά το θάνατο του πατέρα τους, τρία αδέρφια επανενώνονται στο εξοχικό που προορίζεται για πώληση. Μια τεταμένη διαμονή, η οποία ανασύρει νοσταλγικές αναμνήσεις, αποσιωπημένα απωθημένα και εντάσεις, απειλώντας τις σχέσεις τους με ρήξη.

Παίζουν οι Όσκαρ ντε Λα Φουέντε, Δαβίδ Βερδαγκέρ, Λουίς Καγιέχο, Olivia Molina, Marta Belenguer, Lorena Lopez. Διανομή από την One from the Heart. Διάρκεια: 83 λεπτά.

13-14.10.2025 "Δεσμώτες", Γκούσταβ Μόλερ, 2024, Δανία.

20-21.10.2025 "Επαναστάτης χωρίς αιτία" του Νίκολας Ρέι, 1955, Η.Π.Α., με πρωταγωνιστή τον αξέχαστο Τζέιμς Ντιν.

27-28.10.2025 "Την έλεγαν Μαρία", σε σκηνοθεσία της Τζέσικα Παλούντ, 2024, Γαλλία, με την Αναμαρία Βαρτολομέι και τον Ματ Ντίλον.

Β' ΟΜΑΔΑ

3-4.11.2025 "Όταν έλθει το Φθινόπωρο" του Φρανσούά Οζόν, 2024, Γαλλία.

10-11.11.2025 "Αγάπη μόνο", Νταγκ Γιόχαν Χάουγκερουντ, 2024, Νορβηγία.

17-18.11.2025 "Σταυρωμένοι Εραστές" του Κένζι Μιζογκούτσι, 1954, Ιαπωνία.

24-25.11.2025 "Το 47", Μαρσέλ Μπαρένα, 2024, Ισπανία.

Γ' ΟΜΑΔΑ

1-2.12.2025 "Ο άνθρωπος που γνώριζε πολλά" του Άλφρεντ Χίτσκοκ, 1956, Η.Π.Α., με τους Τζέιμς Στιούαρτ και Ντόρις Ντέι.

8-9.12.2025 "Βερμίλιο:Η νύφη του βουνού", Μάουρα Ντελπέρο, 2024, Ιταλία.

15-16.12.2025 "Μάρκο:Μια επινοημένη αλήθεια", Τζον Γκαράνιο, Αϊτόρ Αρέγκι, 2024, Ισπανία.

5-6.1.2026 "Νεαρές Μητέρες" σε σκηνοθεσία των Λικ & Ζαν-Πιέρ Νταρντέν, 2025, Γαλλία.

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑ ΠΡΟΒΟΛH: €7,00.

ΚΑΡΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ



Κανονική 45 €,

Φοιτητική- Συζύγου 40 €

για τον 1ο Κύκλο, 12 ταινίες, 6μηνη συνδρομή.

Αντίστοιχες οι τιμές και για τον 2ο Κύκλο, 13 ταινίες, 6μηνη συνδρομή.

Υπάρχει και η δυνατότητα για κάρτα μέλους, διαρκείας και για τους 2 κύκλους προβολών (25 ταινίες), που κοστίζει 70 ευρώ η κανονική και 55 ευρώ (φοιτητική - συζύγου).

*Επίσης δίνεται η δυνατότητα για κάρτα μέλους μικρής διάρκειας:

Α' Ομάδα οι 4 πρώτες ταινίες (Νο. 1-4) μηνιαία συνδρομή 15 ευρώ,

Β' Ομάδα οι 4 επόμενες ταινίες (Νο.5-8) μηνιαία συνδρομή 15 ευρώ και

Γ' Ομάδα οι 4 τελευταίες ταινίες (Νο. 9-12) μηνιαία συνδρομή 15 ευρώ.

Μπορείτε να εγγραφείτε συνδρομητές στο Πρόγραμμα για τον πρώτο κύκλο, ή και για τους δύο κύκλους (τις ταινίες του Β' Κύκλου θα τις ξέρετε στις αρχές του νέου χρόνου) ή για τις προβολές του μήνα. Εγγραφές μελών γίνονται σε κάθε προβολή πριν από την έναρξη της ταινίας, αφού μας δίνετε τα στοιχεία σας (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, ημέρα προσέλευσης) μαζί με το αντίτιμο της εγγραφής. Η κάρτα-μέλους, παραδίδεται στην αμέσως επόμενη προβολή μας.

Στις πρώτες δύο ταινίες (6.10.2025, 7.10.2025, 13.10.2025 και 14.10.2025), οι εγγραφές θα αρχίσουν στις 18.00.

Για οσους επιθυμούν να παραλάβουν την κάρτα τους από την πρώτη ημέρα 06.10.2025 ή 07.10.2025 χωρίς καθυστέρηση για εγγραφή στο ταμείο, μπορούν με αναφορά του ονόματός τους και της ημέρας προσέλευσης (Δευτέρα ή Τρίτη), να καταθέσουν το ποσό της συνδρομής που επιθυμούν (ετήσια, εξάμηνη) στο λογαριασμό της λέσχης στην Εθνική Τράπεζα, Νο. ΙΒΑΝ: GR41 0110 2250 0000 2250 0287 978.

Παρακαλώ σημειώστε ότι καταθέσεις από την Εθνική Τράπεζα πιστώνονται χωρίς χρέωση, ενώ κάθε κατάθεση από άλλη τράπεζα επιβαρύνει (δυστυχώς) τη λέσχη με προμήθεια.

Υπάρχουμε συνεχώς 47 χρόνια, περάσαμε και δύσκολα. Και τα ξεπεράσαμε! Πιστεύουμε στη δύναμη του σινεμά. Δίνουμε το έναυσμα και μοιραζόμαστε εμπειρίες. Σας χρειαζόμαστε κοντά μας, αναφέρει τέλος η ανακοίνωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ