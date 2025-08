Η Ισπανική ταινία "Το Πατρικό" του Άλεξ Μοντόγια προβάλλεται στη Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Η Ισπανικής παραγωγής 2024, δραματική ταινία με τίτλο "Το Πατρικό- La Casa", με διάρκεια 83 λεπτά, ξεκίνησε να προβάλλεται στην Αθήνα σε διανομή της One from the Heart.

Μετά το θάνατο του πατέρα τους, τρία αδέρφια επανενώνονται στο εξοχικό που προορίζεται για πώληση. Μια τεταμένη διαμονή, η οποία ανασύρει νοσταλγικές αναμνήσεις, αποσιωπημένα απωθημένα και εντάσεις, απειλώντας τις σχέσεις τους με ρήξη.

Σκηνοθεσία: Άλεξ Μοντόγια.

Παίζουν οι Όσκαρ ντε Λα Φουέντε, Δαβίδ Βερδαγκέρ, Λουίς Καγιέχο, Olivia Molina, Marta Belenguer, Lorena Lopez.

Όπως έγραψε το περιοδικό Αθηνόραμα στην κριτική του: "υποψηφιότητες για Γκόγια διασκευασμένου σεναρίου και α' ανδρικού ρόλου για ένα δίχως εκπλήξεις, αλλά ειλικρινές και ψυχωμένο δράμα, που υπενθυμίζει τη σημασία της ενσυναίσθησης απέναντι στην ανίκητη φθορά του χρόνου".

Η ταινία που είναι βασισμένη στο βραβευμένο graphic novel του Paco Roca έχει λάβει σημαντικές διακρίσεις όπως:

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Feroz

Βραβείο Κοινού Φεστιβάλ Μαλάγα

Βραβείο Σεναρίου και βραβείο καλύτερης μουσικής στο Φεστιβάλ Μάλαγα

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Επιτροπής Νέων Φεστιβάλ Σαγκάης.

Προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας FECHA.