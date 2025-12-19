Παρουσιάστηκε στην Αθήνα η επανέκδοση του βιβλίου του πρώην Μητροπολίτου Αμβροσίου, «Τεκτονισμός και Φιλική Εταιρεία»

Οι Εκδόσεις Κερπινή και ο Αντιπεριφερειάρχης Φωκίων Ζαΐμης, σε μια συγκινητική εκδήλωση εντός του ιστορικού ιερού ναού Αγ. Γεωργίου Καρύτση των Αθηνών, παρουσίασαν την επανέκδοση του βιβλίου του πρώην Μητροπολίτου Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, κ. Αμβροσίου με τίτλο «Τεκτονισμός και Φιλική Εταιρεία».

Εντός του ιστορικού ιερού ναού Αγ. Γεωργίου Καρύτση των Αθηνών, παρουσία ενός θερμού ακροατηρίου αποτελούμενου από μέλη του ποιμνίου της ενορίας, φιλομαθείς αλλά και ευσεβείς πιστούς από περιοχές της πρωτεύουσας, οι Εκδόσεις Κερπινή παρουσίασαν το απόγευμα της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου 2025 μια νέα, την 4η κατά σειρά, επανέκδοση του βιβλίου «Τεκτονισμός και Φιλική Εταιρεία» του σεβασμιοτάτου πρώην Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Αμβροσίου Λενή, ο οποίος ως γνωστόν έχει γεννηθεί στην Πάτρα και μεγαλώσει στη γειτονιά του Παντοκράτορα. Την εκδήλωση τίμησε βέβαια ο συγγραφέας.

H όλη εκδήλωση την οποία επιμελήθηκαν οι Εκδόσεις Κερπινή όπως βέβαια και η επανέκδοση του βιβλίου είναι βέβαια μια πρωτοβουλία του Επικεφαλής των Εκδόσεων Φωκίωνα Ζαΐμη ο οποίος τιμά την πορεία και το έργο Αμβοσίου στο έθνος αλλά και την εκκλησία, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Τόσο οι παρόντες για τους χαιρετισμούς όσο και οι ομιλητές έκαναν λόγο για μια εμπεριστατωμένη ιστορική και θεολογική μελέτη η οποία ήδη τυγχάνει ευρύτατης αναγνώρισης. Χάρις μάλιστα στην επιμέλεια που έγινε, ειδικά για τις Εκδόσεις Κερπινή, από την εξαίρετη φιλόλογο και νομικό Στυλιανή Αναγνώστου – Δάλλα, το πόνημα αυτό του σεβασμιοτάτου πρώην Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, είναι πια προσιτό στο ευρύτερο κοινό.

Η παρουσίαση της 4ης αυτής επανέκδοσης έγινε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Προάσπισης Ηθικών και Πνευματικών Αξιών.

Κατά τον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Ιδρύματος κ. Ιωάννης Αναγνωστόπουλος αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο και πνευματική προσφορά του Γέροντος Αμβροσίου και στην προσπάθεια του ιδρύματος, σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Κερπινή, να συμβάλλουν στην έρευνα και παρουσίαση τεκμηριωμένων κειμένων γύρω από την επανάσταση του 1821 και την συμμετοχή του ιερού κλήρου σε αυτή. Με έμφαση βέβαια την περιοχή των Καλαβρύτων. Τόνισε ακόμη ότι δεν πρέπει να επαναπαυόμεθα ούτε να αδρανούμε και να συνεχίζουμε τον αγώνα για την Ορθοδοξία και σωτηρία του έθνους από τους μακραίωνους εχθρούς και απειλές!

Ως βασική επιμελήτρια της έκδοσης η κα. Αναγνώστου – Δάλλα αναφέρθηκε με θερμά λόγια στο συγγραφέα και στο πολυσχιδές, πνευματικό και ιστορικό, έργο του. Τόνισε επίσης την μεγάλη αξία που έχει η μετάδοση της ιστορικής αλήθειας γύρω από τα γεγονότα της Ελληνικής Επαναστάσεως, λόγω και της επιχειρούμενης διαστρέβλωσης και εκκοσμίκευσης η οποία επιχειρείται τα τελευταία χρόνια, από συγκεκριμένους πολιτικούς και ακαδημαϊκούς κύκλους που έχουν στόχο να εκμηδενίσουν θρησκευτικές πεποιθήσεις και εκκλησιαστικούς θεσμούς.

Εθνική συνείδηση και νέες προκλήσεις

Κατά τον χαιρετισμό του ο κ. Φωκίων Ζαΐμης αναφέρθηκε στην προσπάθεια των Εκδόσεων Κερπινή προκειμένου να διατηρηθεί η εθνική συνείδηση εν μέσω νέων προκλήσεων όπως η παγκοσμιοποίηση αλλά και την ανάγκη να αναγνωριστούν όπως τους πρέπει η συμμετοχή της περιοχής και των Ιερών Μονών των Καλαβρύτων στους μεγάλους αγώνες για το ’21. Συμπλήρωσε μάλιστα και την συνεισφορά των Καλαβρύτων στην εκδίωξη των Ναζί και το αδικαίωτο ακόμη αιματοκύλισμα της 13/12/1943.

Από την πλευρά του, ο Γέροντας πρώην Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Αμβρόσιος, εμφανώς συγκινημένος αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο οργανώσεων όπως το Ίδρυμα Προάσπισης Ηθικών και Πνευματικών Αξιών αλλά και την προσφορά της οικογένειας Ζαΐμη προεπαναστατικά, στη διάρκεια της εθνεγερσίας και βέβαια σήμερα, μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες όπως η επανέκδοση του βιβλίου του. Τόνισε ακόμη ότι βασικός στόχος του έργου αυτού είναι να τεκμηριώσει τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησε η Φιλική Εταιρεία ως μια συνέργεια τεκτόνων με εθνικό συμβολισμό και τις τεχνικές μυστικής οργάνωσης που εφάρμοσαν στην προσπάθειά τους να καταστήσουν τον Τεκτονισμό ως εργαλείο για το νέο επαναστατημένο έθνος. Την εκδήλωση χαιρέτισε και ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης κ.κ. Παύλος.

Βραβεύσεις σε εξέχοντες προσωπικότητες

Συγκινητικά ήταν και τα μηνύματα που απέστειλαν ηχογραφημένα ο Γέροντας Γαβριήλ του Ιερού Κελίου Αγίου Χριστοδούλου του εν Πάτμω της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου αλλά και ο Ινδιάνος Επίσκοπος Άσσου κ.κ. Τιμόθεος από την Ι.Μ. Μεξικού. Αναγνώσθηκαν συγχαρητήριες επιστολές προς τους πρωτεργάτες αυτής της έκδοσης του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Μονεμβασίας και Σπάρτης κ.κ. Ευσταθίου και του προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων και ομότιμου Καθηγητή του Α.Π.Θ. Ηρακλή Ρεράκη.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν ο Συγγραφέας, εκ του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Σερβιών και Κοζάνης Παύλου, ο Καθηγητής και προϊστάμενος του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Καρύτση πανοσ. π. Νικόλαος Ιωαννίδης, εκ του πανοσιολογιότατου. π. Γεωργίου Μπλάθρα, πρ. Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ι.Μ. Μονεμβασίας και Σπάρτης και η επιμελήτρια κα. Δάλλα, εκ του Νικολάου Αργυρόπουλου πρόεδρου του Πανελληνίου Συλλόγου Βετεράνων Κύπρου ’74.

Επίσης ο Επικεφαλής των Εκδόσεων Κερπινή Φωκίων Ζαΐμης τιμήθηκε από τον εξέχοντα Δρ. Ιστορίας, Θεολογίας και Γερμανικής Φιλολογίας, Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Ιονίου Παν/μίου Δημήτριο Μεταλληνό. Τέλος ο κ. Αναγνωστόπουλος τίμησε τον βουλευτή Θεσσαλονίκης με τη ΝΙΚΗ κ. Νίκο Παπαδόπουλο. Για την παρουσίαση επελέγη ο ιστορικός Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Καρύτση (Καρύκη) στην Αθήνα, ένας ναός φορτισμένος με μνήμη, παράδοση και πνευματικότητα, οποίος προσέδωσε έναν ιδιαίτερο και βαθιά συμβολικό χαρακτήρα στην μοναδική αυτή βιβλιοπαρουσίαση.

*Η εκδήλωση ξεκίνησε με την Υπερμάχω Στρατηγώ τα Νικητήρια και έκλεισε με τον εθνικό μας ύμνο σε ένα κλίμα συγκίνησης & πατριωτισμού.