Ξεκίνησε η 1η Λογοτεχνική Συνάντηση Πάτρας στο Μηχανουργείον- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Το ηλεκτρονικό λογοτεχνικό περιοδικό Διαπολιτισμός (www.periodikodiapolitismos.blogspot.com) και οι Εκδόσεις Διαπολιτισμός Πάτρας διοργανώνουν την 1η Λογοτεχνική Συνάντηση Πάτρας, η οποία πραγματοποιείται την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 στο Μηχανουργείο – Πολυχώρος Πολιτισμού & Θέατρο Τέχνης (Ευμήλου 2, πίσω από τον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα).

Η νέα αυτή διοργάνωση αποτελεί φυσική εξέλιξη και δημιουργική συνέχεια της επιτυχημένης Συνάντησης Πεζογράφων, που ξεκίνησε στην Πάτρα το 2008 με πρωτοβουλία του ποιητή και μεταφραστή Γιάννη Η. Παππά, τότε προέδρου του Συνδέσμου Φιλολόγων Πατρών. Η προσπάθεια, που έχει αγκαλιαστεί θερμά από το αναγνωστικό κοινό και την πνευματική κοινότητα της πόλης, αναδεικνύει τη σημασία της λογοτεχνικής επικοινωνίας και της ζωντανής επαφής συγγραφέων και αναγνωστών.

Στη διάρκεια των τεσσάρων προηγούμενων συναντήσεων έχουν τιμηθεί εμβληματικές μορφές των ελληνικών γραμμάτων −ο Θανάσης Βαλτινός, η Ρέα Γαλανάκη, ο Μένης Κουμανταρέας, ο Βασίλης Βασιλικός και η Μάρω Δούκα− προσφέροντας πολύτιμες συζητήσεις, παρεμβάσεις και στοχασμούς γύρω από την ελληνική λογοτεχνική παραγωγή και τις διαχρονικές θεματικές της. Παράλληλα, πλήθος συγγραφέων έχουν παρουσιάσει το έργο τους, ενώ έχουν οργανωθεί στρογγυλά τραπέζια και θεματικές συζητήσεις που αγγίζουν ζητήματα της λογοτεχνικής, κοινωνικής και πολιτισμικής επικαιρότητας.

Σε αυτήν την ισχυρή παρακαταθήκη στηρίζεται η 1η Λογοτεχνική Συνάντηση Πάτρας, η οποία φιλοδοξεί όχι μόνο να αναβιώσει το πνεύμα των προηγούμενων συναντήσεων, αλλά και να το εμπλουτίσει με νέες μορφές έκφρασης, πιο διευρυμένη θεματολογία και ενεργό συμμετοχή της νεότερης γενιάς.

Η διοργάνωση αποσκοπεί να αποτελέσει έναν σταθερό λογοτεχνικό θεσμό για την πόλη, έναν χώρο όπου η σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία −πεζογραφία και ποίηση− συναντιέται, συζητείται, φωτίζεται και επαναερμηνεύεται από διαφορετικές οπτικές. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει παρουσιάσεις νέων και καθιερωμένων συγγραφέων, αφιερώματα σε σημαντικές προσωπικότητες των γραμμάτων, διαλόγους, αναγνώσεις, καθώς και μουσικές εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τη βαθύτερη συγγένεια λόγου και μουσικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σχέση της λογοτεχνίας με τη νεότερη γενιά, γι’ αυτό και συμμετέχουν μαθητές, σχολεία και νεανικά μουσικά σύνολα, φέρνοντας στο προσκήνιο τη φρεσκάδα μιας νέας ματιάς πάνω στο έργο των δημιουργών.

Με τον τρόπο αυτό, η Λογοτεχνική Συνάντηση Πάτρας λειτουργεί ως πεδίο συνάντησης ανθρώπων, ιδεών και τεχνών· ως ένας ζωντανός οργανισμός πολιτισμού, ανοιχτός στην πόλη και στους ανθρώπους της, που ενθαρρύνει την ουσιαστική επαφή με το βιβλίο και τους δημιουργούς του.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 – Πεζογραφία

18:00–18:10 Προσφωνήσεις – Χαιρετισμοί

18:10–18:30 Παρουσίαση της Γιώτας Κοντογεωργοπούλου (Παρουσιάζει ο Ανδρέας Τσιλίρας)

18:30–19:10 Τζούλια Γκανάσου & Δημήτρης Σωτάκης (Βραβείο Μεσόγειος ξένης λογοτεχνίας 2025) (Παρουσιάζουν οι φιλόλογοι Ελένη Ροδοπούλου και Γιώτα Ξυλιά)

19:10–19:20 Διάλειμμα

19:20–19:40 Παρουσίαση της Δήμητρας Λουκά (Παρουσιάζει η εκπαιδευτικός Ιωάννα Φωτοπούλου)

19:40–20:00 Παρουσίαση του Μίνωα Ευσταθιάδη (Παρουσιάζει η φιλόλογος Όλγα Κ. Σκιαθά)

20:00–21:00 Κεντρική εκδήλωση: Αφιέρωμα στον πεζογράφο Γιάννη Ατζακά. Ο Γιάννης Η. Παππάς συζητά με τον συγγραφέα. Προβάλλονται αποσπάσματα από την ταινία Θολός Βυθός της Ελένης Αλεξανδράκη. Μαθητές του 3ου ΕΠΑΛ και του Μουσικού Σχολείου Πατρών διαβάζουν αποσπάσματα έργων του.

21:00–21:30 Μουσικό πρόγραμμα: Πιάνο – Καλλιτεχνική επιμέλεια Σταμάτης Λέκκας. Τραγουδά η σοπράνο Μαρία Θωμά. Συνοδεύει δεκαμελές υποσύνολο της Youth Orchestra Patras

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 – Ποίηση

10:00–14:00 Ξενάγηση των καλεσμένων σε μνημεία και αξιοθέατα της πόλης (Θέατρο Απόλλων, Κτίριο Εμπορικού Συλλόγου, Ρωμαϊκό Στάδιο κ.ά.). Υπεύθυνη ξενάγησης: Όλγα Κ. Σκιαθά. Επίσκεψη στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών «Κωστής Παλαμάς» και στην Achaia Clauss.

18:00–18:30 Μαρία Δαλαμήτρου & Ελένη Σιγαλού (Παρουσιάζει η Αθανασία Δανελάτου)

18:30–18:50 Άννα Γρίβα (Κρατικό Λογοτεχνικό Βραβείο Ποίησης 2024) (Παρουσιάζει η Νικολέτα Κατσιδήμα)

18:50–19:10 Κώστας Καναβούρης (Βραβείο Ποίησης «Ο Αναγνώστης» 2024) (Παρουσιάζει ο Γιάννης Χρυσανθόπουλος)

19:10–19:30 Διάλειμμα

19:30–20:00 Ποιητές διαβάζουν ποιήματά τους

20:00–21:00 Κεντρική εκδήλωση: Αφιέρωμα στον ποιητή Αντώνη Φωστιέρη. Ο Γιάννης Η. Παππάς παρουσιάζει το έργο του τιμώμενου και συνομιλεί μαζί του. Αναγνώσεις ποιημάτων από τον ίδιο και από μαθητές των Αρσακείων Σχολείων Πατρών. Προβάλλονται αποσπάσματα από συνεντεύξεις και αφιερωματικές εκπομπές.

21:00–21:30 Μουσικό πρόγραμμα από τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών



Διοργάνωση και Στήριξη

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το ηλεκτρονικό λογοτεχνικό περιοδικό Διαπολιτισμός και τις Εκδόσεις Διαπολιτισμός Πάτρας, με τη συνεργασία και στήριξη: Σύνδεσμος Φιλολόγων Πατρών, Pen Greece, Αρσάκεια Σχολεία Πατρών, Μουσικό Σχολείο Πατρών, 3ο ΕΠΑΛ Πατρών, Μηχανουργείο – Πολυχώρος Πολιτισμού, Λέσχη Ανάγνωσης Α.Σ.Τ.Ο.–Διαβάσουμε, Βιβλιοπωλείο/Εκδόσεις Το Δόντι, Copy Corner Πατρών. Υπό την αιγίδα της Εταιρείας Συγγραφέων.

Χορηγοί: Π.Σ.ΜΑ.Ι. ΚΤΕΟ (ΚΤΕΟ Γλαύκου), HELESI Α.Ε.Β.Ε., Galaxy City Center Hotel, Papakonstantinou Travel

Χορηγός Επικοινωνίας: TheBest.gr