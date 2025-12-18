Μια μαγική «Άγια Νύχτα» από τη Cantelena στο Royal Theater

Μια Άγια Νύχτα έζησαν όσοι βρέθηκαν στο Christmas Holy Night της Cantelena την Κυριακή 14/12 στο Royal Theater.

Με παρουσιάστρια τη Ζακελίνα Κυρούση άνοιξε η αυλαία της βραδιάς και καλωσόρισαν όλοι μαζί τη χορωδία Cantelena με έναν διαφορετικό τρόπο, τραγουδώντας την Άγια Νύχτα.

Το κοινό για άλλη μια χρονιά ήταν καθηλωμένο και παρακολουθούσε με ευλάβεια τις υπέροχες αυτές χριστουγεννιάτικες μελωδίες που είχε επιμεληθεί η μαέστρος της χορωδίας Ελένη Παπαδοπούλου-Αραβαντινού.

Το κουιντέτο χάλκινων πνευστών Ionian Brass συνόδευσε τη χορωδία στο β’ μέρος, ερμηνεύοντας χριστουγεννιάτικα τραγούδια όπως Joy to the World.

Οι ποιμένες γονατίζουν, Τρίγωνα κάλαντα κ.ά. Ανάμεσα στο κοινό ήταν φίλοι, γονείς, συνεργάτες της Cantelena αλλά και εκπρόσωποι της Περιφέρειας, του Πανεπιστημίου, του Δήμου και των χορηγών που στήριξαν αυτή τη συναυλία.