Πάτρα: "Και τα αγάλματα πεθαίνουν αν δεν τα κοιτά κανείς", το νέο έργο του Τηλέμαχου Τσαρδάκα

Το θέατρο act στις σκάλες Γεροκωστοπούλου στην Πάτρα και η επαγγελματική θεατρική ομάδα Κάνθαρος παρουσιάζουν τη νέα τους θεατρική παραγωγή με τίτλο «Και τα αγάλματα πεθαίνουν αν δεν τα κοιτά κανείς».

Πρόκειται για ένα ολοκαίνουργιο θεατρικό έργο, μια μαύρη κωμωδία για την Ελληνική οικογένεια και τις δύσκολες ισορροπίες της, γραμμένο και σκηνοθετημένο από τον Πατρινό συγγραφέα Τηλέμαχο Τσαρδάκα γνωστό από τις επιτυχίες Νυχτερινά Μαθήματα, Οι κάτω απ’ τ’ αστέρια, Το Σκυλί του Ωρίωνα και άλλα.

Στην παράσταση πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Γιώργης Βασιλόπουλος, Γεωργία Ηλιοπούλου, Κατερίνα Καϊμά, Νίκη Καρακώστα, Δώρα Τσάγκα.

Η παράσταση ανεβαίνει στο θέατρο αct στις Σκάλες Γεροκωστοπούλου 65 και θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 στις 21.30. Θα παίζεται κάθε Παρασκευή, Σάββατο (στις 21.30) και Κυριακή (στις 21.00) έως τις 18 Ιανουαρίου 2026.

Λίγα λόγια για το έργο

Η ιστορία αρχίζει με μια κηδεία. Τέσσερις γυναίκες αποχαιρετούν τον πατέρα, τον σύζυγο, τον παππού. Τι γίνεται όμως όταν ο περί ου ο λόγος έχει άλλη άποψη; Καμιά φορά, πολύ σπάνια, μπορεί ο μακαρίτης να μην συμφωνεί καθόλου με το θάνατό του και να αποφασίσει να αντιδράσει. Καμιά φορά, μπορεί το σοκ να είναι μεγάλο και τα πράγματα να γίνουν πολύ τρομακτικά ή και πολύ αστεία. Υπάρχουν μυστικά μέσα στις οικογένειες που αρνούνται να θαφτούν; Υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα; Διαβάζεται ο Ντοστογιέφσκι μέσα από το κινητό; Μπορεί ένας δημόσιος υπάλληλος να μην έχει πατήσει ποτέ στη δουλειά του; Γιατί κάποια αγάλματα δεν τα κοιτάει κανείς; Θα μαγειρευτούν επιτέλους οι λαχανοντολμάδες; Και αυτό το σπίτι που γέμισε αγάλματα, είναι ένα αρχοντικό γεμάτο εκπλήξεις ή μήπως ένα παρατημένο ερείπιο, όπως όλη η χώρα, όπως όλοι μας;

Η παράσταση

Η παράσταση, με γλυκόπικρο χιούμορ, κινείται ανάμεσα στη μαύρη κωμωδία, το θρίλερ και το μυστήριο. Τα κείμενα, τη σκηνοθεσία και τη επιμέλεια της μουσικής υπογράφει ο Τηλέμαχος Τσαρδάκας. Την κινησιολογία η Μαριμίλλη Ασημακοπούλου και τους φωτισμούς ο Νίκος Σωτηρόπουλος. Τα κοστούμια υπογράφει η Μαρία Βασιλάκη και το σκηνικό χώρο ο Τηλέμαχος Τσαρδάκας και η Μαρία Βασιλάκη. Βοηθός σκηνοθέτη η θεατρολόγος Χριστίνα Μπουζούκα. Η παραγωγή είναι της ΑΜΚΕ Κάνθαρος-Θέατρο act 2025-26. Το θέατρο αct ευχαριστεί πολύ για την πολύτιμη βοήθεια τους, τους: Αλέξανδρο Χαριζάνη, Θανάση Καϊμά, Faedra, Θεόφιλο Μανόλογλου, Γιώργο Μοιραλιώτη και Άγγελο Τσαρδάκα.

Η παράσταση έχει διάρκεια 80 λεπτά και είναι κατάλληλη για θεατές άνω των 15 ετών. Πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ταυτότητα παράστασης:

Κείμενο – Σκηνοθεσία – Μουσική Επιμέλεια: Τηλέμαχος Τσαρδάκας

Κινησιολογία: Μαριμίλλη Ασημακοπούλου

Κοστούμια: Μαρία Βασιλάκη

Σκηνογραφία: Τηλέμαχος Τσαρδάκας- Μαρία Βασιλάκη

Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Σωτηρόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Χριστίνα Μπουζούκα

Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Κουτσιουμπός

Φροντιστήριο παράστασης - Ταξιθεσία: Αφροδίτη Παππά – Ευρυδίκη Αγαπητού

Κατασκευές: Ευάγγελος Τσαρδάκας

Σχεδιασμός εικαστικών: Sue Lavina

Ηχογραφήσεις: Noisebox Studio

Παραγωγή: ΑΜΚΕ Κάνθαρος - Θέατρο act 2025-2026.

Ερμηνεύουν οι: Γιώργης Βασιλόπουλος, Γεωργία Ηλιοπούλου, Κατερίνα Καϊμά, Νίκη Καρακώστα, Δώρα Τσάγκα.

Info:

Παρασκευή και Σάββατο στις 21.30, Κυριακή στις 21.00

(ακριβείς ημερομηνίες και ώρες στο act-theater.gr)

Στο Θέατρο Act (Σκάλες Γεροκωστοπούλου, Πάτρα)

Διάρκεια: 80 λεπτά.

Εισιτήρια: 15€ (κανονικό) 12€ (μειωμένο) 10€ (ηθοποιοί, θεατρολόγοι, φοιτητές δραματικής)

Πληροφορίες-κρατήσεις: 2610272 037 & 6936122263.

Προαγορά εισιτηρίων: more.com

https://www.more.com/gr-el/tic kets/theater/ta-agalmata-petha inoun-an-den-ta-koita-kaneis

Εκ των υποστηρικτών επικοινωνίας των παραστάσεων του θέατρου act είναι και το thebest.gr.

*Η παράσταση "Και τα αγάλματα πεθαίνουν αν δεν τα κοιτά κανείς" του Τηλέμαχου Τσαρδάκα πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.