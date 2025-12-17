Καλάβρυτα: Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων με τίτλο "Το Παραμύθι των Χριστουγέννων"

Περίπου 40 εκδηλώσεις στις Δημοτικές Ενότητες Καλαβρύτων, Κλειτορίας, Αροανίας και Παίων περιλαμβάνει το γιορτινό πρόγραμμα του Δήμου Καλαβρύτων τα φετινά Χριστούγεννα & την Πρωτοχρονιά. Συνδιοργανωτής φορέας των φετινών εορταστικών εκδηλώσεων είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

«Και φέτος ο Δήμος έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα με πολλές δράσεις, με πολλές εκπλήξεις, με ψυχαγωγικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, ώστε όλοι μαζί να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Φώτα σε μια ατμόσφαιρα γιορτινή, λαμπερή, γεμάτη χαρά, ελπίδα και αισιοδοξία», ανέφερε σε δήλωση του ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας Θανάσης Παπαδόπουλος.

Οι εκδηλώσεις τις οποίες έχει επιμεληθεί η Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού του Δήμου Καλαβρύτων ξεκίνησαν με το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Κέρτεζη την Κυριακή 14/12 στις 18.00.

Οι εκδηλώσεις που ακολουθούν το επόμενο διάστημα είναι οι εξής:

ΣΤΟ ΣΚΕΠΑΣΤΟ

Στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου στο Σκεπαστό θ’ ανάψει το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Καλαβρύτων.

ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου η Κλειτορία (6 μ.μ.) υποδέχεται τα Χριστούγεννα και ανάβει το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο της με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Καλαβρύτων ενώ ο Άγιος Βασίλης καλωσορίζει τους μικρούς φίλους μας με πολλές – πολλές εκπλήξεις.

ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, στις 6 το απόγευμα, στα Καλάβρυτα το Χριστουγεννιάτικο Χωριό ανοίγει τις πύλες του. Υποδεχόμαστε τα Χριστούγεννα με το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου και τη φωταγώγηση του Χωριού στην Κεντρική Πλατεία. Η Φιλαρμονική του Δήμου Καλαβρύτων, μαζί με την παιδική χορωδία Ακράτας, μάς χαρίζουν όμορφες, χριστουγεννιάτικες μελωδίες ενώ ο Άγιος Βασίλης μάς καλωσορίζει στο χωριό του με πολλές εκπλήξεις. Θ’ ακολουθήσει πάρτι με dj στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό.

ΣΤΑ ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 6 μ.μ. τα Τριπόταμα φορούν τα γιορτινά τους ανάβοντας το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο στην κεντρική πλατεία. Η Φιλαρμονική του Δήμου Καλαβρύτων θα είναι εκεί για να παίξει εορταστικές μελωδίες και ο Άγιος Βασίλης για να καλωσορίσει τους μικρούς μας φίλους. Την ίδια μέρα και ώρα (6 μ.μ.), στα Καλάβρυτα είναι προγραμματισμένες δυο ξεχωριστές εκδηλώσεις: Πρώτον, TAE KWON DO, όπου οι μικροί μας φίλοι θα παρουσιάσουν μια επίδειξη ικανοτήτων στην πολεμική τέχνη (από τα τμήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαβρύτων) και στη συνέχεια, Let’s Latin όπου οι μικρές μας χορεύτριες θα μάς ταξιδέψουν στον κόσμο του χορού και της μουσικής.

ΣΤΗ ΔΑΦΝΗ

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, στις 6 μ.μ., η Δάφνη φωτίζεται γιορτινά και μάς καλεί όλους στο άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου και τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Χωριού της στην κεντρική πλατεία. Εκεί όπου οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου θα μας υποδεχτούν με λιχουδιές και κεράσματα. Οι εορταστικές μελωδίες από τη Φιλαρμονική του Δήμου Καλαβρύτων θα συνοδεύουν τον Άγιο Βασίλη με τις εκπλήξεις του.

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα του Δήμου Καλαβρύτων εμπλουτίζεται με το άνοιγμα της Έκθεσης Βιβλίου. Φέτος μαζί με το Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα ανοίξει την αυλαία της και η μεγάλη Έκθεση Βιβλίου με τη συμμετοχή σπουδαίων εκδοτικών οίκων. Βιβλία για μικρούς και μεγάλους που θα μας χαρίσουν στιγμές χαλάρωσης στις διακοπές των Χριστουγέννων.

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου. Τα στολισμένα Καλάβρυτα, σε κάθε γωνιά τους, περιμένουν τη μεγάλη Γιορτή. «Τι ετοιμάζει ο Άγιος Βασίλης; Ας πάμε στο σπίτι του στην Κεντρική Πλατεία Καλαβρύτων, απ’ το πρωί (11 π.μ. – 2 μ.μ.) έως το απόγευμα (4 μ.μ. – 7 μ.μ.) να φωτογραφηθούμε μαζί του και ποιος ξέρει τι θα συμβεί», μάς προτρέπουν οι διοργανωτές. Ενώ, απ’ τις 12 το μεσημέρι της παραμονής των Χριστουγέννων, οι δρόμοι της πόλης θα πλημμυρίσουν με χριστουγεννιάτικες μελωδίες απ’ τη Φιλαρμονική.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Στις 5.30 το απόγευμα την Πέμπτη 25-12, ανήμερα των Χριστουγέννων μην χάσετε την «Ημέρα των ξωτικών»: Ξωτικά, καλικάντζαροι και πολλές, πολλές εκπλήξεις στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό Καλαβρύτων με τους x-saltibagos. Και την επόμενη μέρα, 26 Δεκεμβρίου (11 π.μ. – 2 μ.μ.), η δράση «Τι ετοιμάζει ο Άγιος Βασίλης; Ας πάμε στο σπίτι του στην Κεντρική Πλατεία Καλαβρύτων να φωτογραφηθούμε μαζί του και ποιος ξέρει τι θα συμβεί».

Η ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ

Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, ο ουρανός των Καλαβρύτων θα φωτιστεί από τα φαναράκια ευχών που όλοι μαζί θα πετάξουμε ψηλά, στη «Νύχτα των Ευχών». Θ’ ακολουθήσει DJ Party σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, με την ευγενική χορηγία του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων.

ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΙΝΕΜΑ

Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, στις 6 μ.μ., στην αίθουσα του Πολυδύναμου Πολιτιστικού Κέντρου Καλαβρύτων θα προβληθεί η παιδική χριστουγεννιάτικη κινηματογραφική ταινία «The Star».

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ

Την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, στις 5 μ.μ., ο «Καραγκιόζης σώζει τα Χριστούγεννα», παράσταση Θεάτρου Σκιών από τον μοναδικό καραγκιοζοπαίχτη Δημήτρη Αντωνίου.

Την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, στο 12 το μεσημέρι, «Ημέρα των ξωτικών»: Ξωτικά, καλικάντζαροι και πολλές εκπλήξεις στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό Καλαβρύτων με τους x-saltibagos.

ΠΑΡΑMΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ, TΕΤΑΡΤΗ 31-12

Από τις 12.30 το μεσημέρι της παραμονής Πρωτοχρονιάς, πρωτοχρονιάτικα κάλαντα απ’ την Φιλαρμονική θα «γεμίσουν» τους δρόμους των Καλαβρύτων και αμέσως μετά η δράση «Τι σκαρώνει ο Άγιος Βασίλης στο σπιτάκι του; Ας πάμε να το ανακαλύψουμε!».

Και επίσης, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, στις 11 το πρωί ο Άγιος Βασίλης έρχεται. Ας τον υποδεχθούμε στο σπιτάκι του να φτιάξουμε μαζί του μαλονοκατασκευές!

ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ

Την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, στις 12 το μεσημέρι, «Ψάχνοντας το τυχερό φλουρί»: Η κοπή της μεγάλης Βασιλόπιτας στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό. Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος θα κόψει την πίτα της πόλης και τα κομμάτια θα διανεμηθούν σε όλους τους πολίτες που θα παρευρεθούν στη μεγάλη γιορτή για την Πρωτοχρονιά, με μουσικές, δώρα, ανταλλαγή ευχών και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους!

ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΣΕ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, ΔΑΦΝΗ

Το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι στο Πέτρινο Κτίριο η δράση «Όταν η Τέχνη γεννιέται στα χέρια των παιδιών»: Εργαστήριο κατασκευής μιας τεράστιας μαριονέτας… Ελάτε να φτιάξετε τη δική σας χριστουγεννιάτικη κούκλα και ακολουθήστε την παρέλαση γιγαντόκουκλων στον πεζόδρομο. Η ίδια δράση, «Όταν η Τέχνη γεννιέται στα χέρια των παιδιών», θα φιλοξενηθεί στη Δάφνη την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

Επίσης την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, στις 7 μ.μ., στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαβρύτων θα φιλοξενηθεί η Χριστουγεννιάτικη Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Καλαβρύτων. Διευθύνει ο Αρχιμουσικός Γιώργος Μπαμπαράκος.

Ο ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ ΣΕ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ

Την Δευτέρα, παραμονή των Φώτων, στις 12 το μεσημέρι στα Καλάβρυτα και στις 5 μ.μ. στην Κλειτορία «Ο κήπος των ευχών»: Bubble parade παρέλαση στον πεζόδρομο Καλαβρύτων και στην κεντρική πλατεία Κλειτορίας, με τεράστιες σαπουνόφουσκες που θα αιωρούνται στον ουρανό ενώ τα παιδιά θα μπορούν να παίξουν, να τρέξουν και να κυνηγήσουν τις φούσκες μέχρι τελικής πτώσης… Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα βγαλμένο από παραμύθι!

Η ίδια δράση θα φιλοξενηθεί την Τρίτη 6 Ιανουαρίου (ανήμερα των Φώτων), στις 12 το μεσημέρι στα Τριπόταμα και στις 5 μ.μ. στη Δάφνη.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ

Την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, ανήμερα των Φώτων, στις 10.30 π.μ. ο Δήμος Καλαβρύτων αγιάζει τα νερά του Ερυμάνθου στο ιστορικό, τοξωτό γεφύρι στα Τριπόταμα και γιορτάζει τα Θεοφάνεια. Θ’ ακολουθήσει κοπή της Βασιλόπιτας.

Όλες τις ημέρες στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό Καλαβρύτων:

• Οι μικροί μας φίλοι θα μπορούν να απολαύσουν τα αγαπημένα τους rollers από τον Πατραϊκό Όμιλο Τροχοπέδιλων!

• Θα λειτουργεί καθημερινά έκθεση βιβλίου στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό από μεγάλους εκδοτικούς οίκους.

• Αφήγηση παραμυθιών και παιδικών βιβλίων από διακεκριμένους συγγραφείς.

• Ο Καραμελόκοσμος θα γλυκαίνει καθημερινά μικρούς και μεγάλους στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό.

• Surprise balloons… για πρώτη χρονιά φέτος θα λειτουργεί σπιτάκι μπαλονοκατασκευών στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό για μικρούς και μεγάλους.

• Θα στέλνουμε τις ευχές μας στο Ταχυδρομείο των Ευχών!

• Θα λειτουργούν καθημερινά bazaar χριστουγεννιάτικων ειδών από Συλλόγους.

• Θα απολαμβάνουμε ζεστό οινόμελο από το Οινοποιείο Παπασταματόπουλου και τυροκομικά προϊόντα Καλαβρύτων από τον Αγροτικό Γαλακτοκομικό Συνεταιρισμό Καλαβρύτων.

• Θ’ ακούγονται στους δρόμους των Καλαβρύτων Χριστουγεννιάτικες μελωδίες.