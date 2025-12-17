Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

/

Χριστουγεννιάτικη συναυλία στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Εγλυκάδας

Χριστουγεννιάτικη συναυλία στον Ιερό Ναό...

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 στις 19.00

Στο άγιο, κατανυκτικό πνεύμα των ημερών των Χριστουγέννων που πλησιάζουν, αναμένεται να μεταφέρει το κοινό η γιορτινή, Χριστουγεννιάτικη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί με ελεύθερη είσοδο το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 στις 19.00 στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Εγλυκάδος Πατρών.

Στη συναυλία όπως μας πληροφορούν οι σχετικές αφίσες της εκδήλωσης, θα λάβουν μέρος Βυζαντινός Χορός του Ιερού Ναού καθώς και τα Χορωδιακά σχήματα BelCantes και Belles του Ναού Αγίου Ανδρέα Εγλυκάδας Πάτρας.

Εφημέριος του Ιερού Ναού είναι ο π. Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Τι είναι ο «Τειρεσίας των ενοικιαστών» που έρχεται το 2026

Πάτρα: Ανεβαίνει από 18/12/2025 στο θέατρο Λιθογραφείον η "Παρέλαση" της Λούλας Αναγνωστάκη

Η επιστροφή του ΕΝΦΙΑ- Ποιοι θα δουν χρήματα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέου Εγλυκάδος χορωδία BelCantes Αγίου Ανδρέα Εγλυκάδας

Culture