Χριστουγεννιάτικη συναυλία στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Εγλυκάδας

Στο άγιο, κατανυκτικό πνεύμα των ημερών των Χριστουγέννων που πλησιάζουν, αναμένεται να μεταφέρει το κοινό η γιορτινή, Χριστουγεννιάτικη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί με ελεύθερη είσοδο το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 στις 19.00 στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Εγλυκάδος Πατρών.

Στη συναυλία όπως μας πληροφορούν οι σχετικές αφίσες της εκδήλωσης, θα λάβουν μέρος Βυζαντινός Χορός του Ιερού Ναού καθώς και τα Χορωδιακά σχήματα BelCantes και Belles του Ναού Αγίου Ανδρέα Εγλυκάδας Πάτρας.

Εφημέριος του Ιερού Ναού είναι ο π. Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος.