Πάτρα: Έκθεση Μονοτυπίας του Μαέστρου Giovanni d’Alessandro στην «Αγορά Αργύρη»

Στο πλαίσιο του Δικτύου Πολιτιστικής Συνεργασίας που συντονίζεται από τον Σύλλογο AIAL, με την υποστήριξη της Ακαδημίας Καλών Τεχνών του Παλέρμο, την αιγίδα του Μορφωτικού Ινστιτούτου της Αθήνας, της Περιφέρειας της Σικελίας και του Δήμου του Παλέρμο, βρίσκεται σε εξέλιξη η περιοδεύουσα έκθεση "ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΤΥΠΗ ΓΕΝΕΣΗ" του Μαέστρο Giovanni d'Alessandro.

Μια επιλογή έργων του καλλιτέχνη που περιοδεύσει στην Ελλάδα και τη Σικελία από τον Αύγουστο του 2025 έως τον Οκτώβριο του 2026.

Στην Πάτρα, η έκθεση διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «il faro», "ο Φάρος", με την υποστήριξη του Δήμου, στον πολυχώρο της «Αγοράς Αργύρη», από τις 17 έως τις 22 Δεκεμβρίου - ώρες λειτουργίας 9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ. και 5:00 μ.μ. - 9:00 μ.μ. Κλειστά Σάββατο - Κυριακή.

Οι μονοτυπίες του Καλλιτέχνη G. d'Alessandro ανήκουν στην πρόσφατη παραγωγή του, η οποία αποτελεί μια ιδανική γραφιστική διαδρομή που χαρακτηρίζεται από μια αρμονία γραμμών και χρωμάτων, δημιουργημένη με μια ιδιαίτερη τεχνική που χρονολογείται από τον 17ο αιώνα και επανεξετάστηκε τον 19ο αιώνα.

Η τεχνική της μονοτυπίας είναι μια καλλιτεχνική διαδικασία που παράγει ένα μοναδικό έργο ("mono" = ένα, "typos" = εκτύπωση). Αυτή η διαδικασία επιτυγχάνεται με τη μεταφορά μιας εικόνας (μήτρας) από μια επιφάνεια (π.χ. γυαλί, μέταλλο, πλεξιγκλάς) σε ένα φύλλο χαρτιού. Ο καλλιτέχνης δημιουργεί την εικόνα απευθείας στη μήτρα, εφαρμόζοντας λαδομπογιές, μελάνια εκτύπωσης ή άλλες ουσίες. Στη συνέχεια το φύλλο χαρτιού πιέζεται πάνω στη μήτρα, που είναι ακόμα υγρή, αντικατοπτρίζοντας την εικόνα δημιουργώντας ένα μοναδικό έργο.

Η έκθεση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του αείμνηστου Μαέστρο Riccardo Mazzarino (Παλέρμο, 1957-2024), Καθηγητή Γραφικών Τεχνών - Τεχνικών Χαρακτικής και Λιθογραφίας στην Ακαδημία Καλών Τεχνών στο Παλέρμο, ο οποίος απεβίωσε πρόσφατα.

Βιογραφικό του Καλλιτέχνη

Γεννημένος στο Παλέρμο το 1958, απέκτησε το απολυτήριο λυκείου από το Ινστιτούτο Τέχνης και ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του στην Ακαδημία Καλών Τεχνών στο Παλέρμο.

Ξεκίνησε ένα έντονο εκθεσιακό πρόγραμμα σε όλη την Ευρώπη σε πολύ νεαρή ηλικία: η καλλιτεχνική του γλώσσα στρέφεται προς την άτυπη τέχνη, επηρεασμένη από την εξέλιξη των πρωτοποριακών καλλιτεχνικών κινημάτων που αναπτύχθηκαν μεταξύ της δεκαετίας του 1970 και του 1990.

Από το 1993, κατείχε την έδρα Τεχνικών Χαρακτικής στο Πρόγραμμα Γραφικών Τεχνών στην Ακαδημία Καλών Τεχνών στο Παλέρμο.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 έχει συμμετάσχει ενεργά σε αμέτρητες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και εθνικές και διεθνείς εκθέσεις στην Ευρώπη και την Αμερική με ατομικές και ομαδικές εκθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης «Per lastre e per inchiostri» που ταξίδεψε στην Ελλάδα από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο του 2011 και παρουσιάστηκε στην Πάτρα από τον Σωματείο μας «il faro».

Έναρξη έκθεσης στην «Αγορά Αργύρη» : Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου & ώρα 19.00 μ.μ.

Ώρες Λειτουργίας Έκθεσης: Πέμπτη, Παρασκευή & Δευτέρα 18,19 & 22 Δεκεμβρίου 2025

Πρωί: 09.00 -14.00 , , , Απόγευμα: 17.00 – 21.00

Σάββατο και Κυριακή Κλειστά…