Πάτρα: Το Φωνητικό Σύνολο Πάτρας Vocal θα τραγουδήσει ελληνικά και ξένα κάλαντα

Το γιορτινό κλίμα έχει κατακλύσει την πόλη της Πάτρας καθώς οι μέρες των Χριστουγέννων πλησιάζουν. Εορταστικές μελωδίες αντηχούν σε κάθε γωνιά, όμως η καρδιά των εκδηλώσεων και της Χριστουγεννιάτικης μαγείας έχει φωλιάσει στο «Δέντρο των Ξωτικών».

Ο πολυχώρος 5ΕΨΙΛΟΝ στην Ηρώων Πολυτεχνείου και Αιγύπτου φιλοξενεί για 3η χρονιά καλλιτεχνικά δρώμενα, τα οποία οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν σε συνδυασμό με την βόλτα τους στο Χριστουγεννιάτικο χωριό.

Φέτος το διακεκριμένο σύνολο Vocal Φωνητικό Σύνολο Πάτρας, υπό την διεύθυνση της Μαέστρου Κατερίνας Πολυμενάκου, θα βρεθεί εκεί στις 23 Δεκεμβρίου 2025 στις 21:30 για να τραγουδήσει ελληνικά και ξένα κάλαντα. Ένα βράδυ πριν τα παιδιά ξεχυθούν στους δρόμους για να προμηνύσουν το γεγονός των Χριστουγέννων, οι Vocal θα ταξιδέψουν τους επισκέπτες του «Δέντρου των Ξωτικών» από την Καστοριά μέχρι τα Δωδεκάνησα κι από την Ουκρανία ως την Αγγλία.

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 21:30 στο «Δέντρο των Ξωτικών». Σας περιμένουμε να χαρούμε και να γιορτάσουμε μαζί τα Χριστούγεννα που έφθασαν, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση - πρόσκληση του Δ.Σ. του Φωνητικού Συνόλου Πάτρας VOCAL όπου Πρόεδρος είναι ο Γεώργιος Γεωργόπουλος.