Πάτρα: Ξεκίνησαν οι ακροάσεις νέων μελών στο Φωνητικό Σύνολο Vocal

Για 14η χρονιά το Vocal Φωνητικό Σύνολο Πάτρας συνεχίζει το μουσικό του ταξίδι
Για 14η χρονιά το Vocal Φωνητικό Σύνολο Πάτρας συνεχίζει το μουσικό του ταξίδι. Έχοντας προσθέσει 2 ακόμα ασημένια μετάλλια στη συλλογή του την περασμένη χρονιά, τα μέλη του Vocal επιστρέφουν.
Ανεξαρτήτως το είδος μουσικής, το τραγούδι είναι έκφραση ψυχής και η χορωδία ο κοινός τόπος που εναρμονίζονται τα συναισθήματα της έκφρασης αυτής. Η ιδιαίτερη αγάπη των μελών του Φωνητικού Συνόλου Vocal και της Μαέστρου, Κατερίνας Πολυμενάκου, για την μουσική συνθέτουν μια ομάδα που δε σταματά να ψάχνει την μέθη της αρμονίας.
Φέτος, για άλλη μια χρονιά γυναικείες, αντρικές και παιδικές φωνές προσκαλούν τους φίλους της μουσικής να περιηγηθούν μαζί τους, μέσα από τις νότες, τον ρυθμό και την αρμονία σε μέρη μαγικά, γεμίζοντας τις καρδιές μας συναισθήματα.
Μέλημά μας η σωστή εκπαίδευση των φωνών, ώστε να ηχούν υγιείς, λαμπερές, εκφραστικές, σε ένα ενοποιημένο ηχητικά σύνολο, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
Η χορωδία ενώνει τους ανθρώπους κι αν θέλεις κι εσύ να γίνεις μέρος της παρέας μας και να γεμίσεις την ψυχή σου μουσική, χαρά και όμορφες στιγμές, μπορείς να μας βρεις, Κανακάρη 147 (Χώρος Ευρώπιου Ωδείου Πατρών) κάθε Κυριακή 20:00-22:00 και στο τηλέφωνο 6936858057. Οι ακροάσεις μελών έχουν ξεκινήσει.
Μαέστρος και καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φωνητικού Συνόλου Vocal είναι η καθηγήτρια μουσικής και φωνητικής Κατερίνα Πολυμενάκου.
Vocal και φέτος λοιπόν! Σας περιμένουμε!, αναφέρει η ανακοίνωση που εστάλη από το ΔΣ του Φωνητικού Συνόλου Vocal της Πάτρας με πρόεδρο τον Γιώργο Γεωργόπουλο και γραμματέα την Ουρανία Πρέζα.
Η έδρα του Φωνητικού Συνόλου Vocal είναι στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα.
