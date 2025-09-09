Η λαμπερή εμφάνιση της Σκάρλετ Γιόχανσον στην πρεμιέρα του σκηνοθετικού της ντεμπούτου, στο Τορόντο

Η 40χρονη Αμερικανίδα σταρ Σκάρλετ Γιόχανσον (Scarlett Johansson) που τον περασμένο Ιούλιο την είδαμε να πρωταγωνιστεί στο "Jurassic World: Αναγέννηση" του Γκάρεθ Έντουαρντς, έκλεψε τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί του φετινού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF), στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας, «Eleanor The Great» που σηματοδοτεί 7 το σκηνοθετικό της ντεμπούτο στο σινεμά.

Η γοητευτική σταρ που τη θυμόμαστε πιτσιρίκα στον "Γητευτή των αλόγων" του Ρόμπερτ Ρέντφορντ το 1998, έδειχνε αβίαστα κομψή με μια μάξι δημιουργία Valentino, ενώ την προσοχή τράβηξαν τα εντυπωσιακά τατουάζ στην πλάτη της. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με διαμαντένια σκουλαρίκια και ψηλοτάκουνα πέδιλα.

Το «Eleanor The Great», αποτελεί την πρώτη της σκηνοθετική δουλειά (παρουσιάστηκε και στο Φεστιβάλ Καννών τον περασμένο Μάιο) και οι πρωταγωνιστές του, έδωσαν το παρών στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ του Τορόντο, μεταξύ των οποίων ήταν η 95χρονη Τζουν Σκουίμπ (June Squibb), υποψήφια για Όσκαρ β' γυναικείου για την ταινία "Νεμπράσκα" του Αλεξάντερ Πέιν το 2014. Η Τζουν Σκουίμπ εμφανίστηκε με ένα λαμπερό μπορντό κοστούμι, η 26χρονη Βρετανή ηθοποιός Έριν Κέλιμαν (Erin Kellyman) επέλεξε ένα πράσινο φόρεμα με ανοιχτούς ώμους και ο Τσιουετέλ Ετζιόφορ (Chiwetel Ejiofor) του Οσκαρικού "12 Χρόνια Σκλάβος" πόζαρε με ένα μαύρο κοστούμι.

Η ταινία που έχει αποσπάσει ανάμεικτες κριτικές, διαδραματίζεται στα μέσα της δεκαετίας του '90 και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους σινεφίλ.