Τον Φεβρουάριο 2026 αναμείνατε στις αίθουσες τη νέα ταινία "Ανεμοδαρμένα Ύψη"

H 39χρονη Αγγλίδα σκηνοθέτις Emerald Fennell- Έμεραλντ Φένελ που κέρδισε το βραβείο Όσκαρ Καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου το 2021 για την ταινία «Promising Young Woman» με την Κάρει Μάλιγκαν, δημιουργός και της κωμικής ταινίας θρίλερ «Saltburn» το 2023, επιστρέφει με μία, νέα αρκετά φιλόδοξη ταινία & ένα αρκετά τολμηρό project, όπως γράφει το Entertainment Weekly.

Πρόκειται για μία νέα μεταφορά και ματιά στο κλασικό ρομαντικό έργο «Ανεμοδαρμένα Ύψη - Wuthering Heights» και σκοπός της Emerald Fennell είναι να δώσει έμφαση στις gothic ρίζες του βιβλίου της Έμιλι Μπροντέ που πρωτοκυκλοφόρησε το 1847 και αγαπήθηκε σε όλο τον κόσμο, καθώς και να τονίσει τόσο τη ρομαντική πλευρά όσο και την ερωτική ένταση της ιστορίας.

Το βιβλίο της Emily Brontë παίρνει λοιπόν στη νέα ταινία ένα πιο μοντέρνο αέρα και ματιά ενώ σίγουρα το ιδιαίτερα συναρπαστικό, όπως διαβάσαμε είναι ότι στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε την Margot Robbie και τον γοητευτικό και ολοένα ανερχόμενο ηθοποιό Jacob Elordi στους ρόλους της Catherine και του Heathcliff αντίστοιχα.

Ο 28χρονος Jacob Elordi είχε συνεργαστεί με την Έμεραλντ Φένελ και στο φιλμ «Saltburn».

Το στούντιο της Warner Bros. έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο πόστερ καθώς και ένα teaser trailer του φιλμ «Wuthering Heights» στις 3-9. Όσο για την πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες θα χρειαστεί να περιμένουμε έως τις 13 Φεβρουαρίου 2026.

Η πρωτοεμφανιζόμενη Charlotte Mellington θα υποδυθεί την Catherine σε μικρότερη ηλικία, ενώ ο υποψήφιος για Emmy Owen Cooper (Adolescence) κάνει στην ταινία το κινηματογραφικό του ντεμπούτο ως νεαρός Heathcliff.

Το cast περιλαμβάνει και την Hong Chau (The Menu, The Whale) ως Nelly Dean, και τους Vy Nguyen, Shazad Latif (Star Trek: Discovery, Magpie), Alison Oliver, κ.α.