21 κατάμεστες προβολές είχε το φετινό 15ο Athens Open Air Film Festival

To 15ο Αthens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ, ο πολυαγαπημένος καλοκαιρινός κινηματογραφικός θεσμός που διοργανώνεται από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας και τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) ολοκληρώθηκε επιτυχώς, μετρώντας 21 κατάμεστες προβολές, σε απρόσμενα και μαγευτικά σημεία της πόλης, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Το 15o Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ χρωμάτισε το καλοκαίρι στην Αθήνα με σπουδαίο σινεμά, δίνοντας μια ανάσα δροσιάς και ανάπαυλας με κλασικές και πολυαγαπημένες ταινίες σε ψηφιακά αποκατεστημένες κόπιες, κινηματογραφικές ολονυκτίες και προβολές που αναδεικνύουν τον πολιτιστικό χαρακτήρα της πόλης, σε συνεργασία με θεσμούς όπως το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

Η έναρξη του θερινού κινηματογραφικού ταξιδιού σηματοδοτήθηκε στον Προαύλιο χώρο του Ζαππείου Μεγάρου με την αριστουργηματική ταινία "Συνομιλία" του Φράνσις Φορντ Κόπολα με τον αξέχαστο Τζιν Χάκμαν, σε ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια.

Η πιο εκκωφαντική, rock and roll και ψυχεδελική προβολή του 15ου Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ πραγματοποιήθηκε με το εμβληματικό ντοκιμαντέρ PINK FLOYD: LIVE AT POMPEII. Το Ανοιχτό Θέατρο Κολωνού γέμισε με παραπάνω από 1000 θεατές που -χάρη στην επιμέλεια της Art of Sound- απόλαυσαν μια καθηλωτική ψευδαίσθηση ζωντανής συναυλίας (που ακολούθησε τις ακριβείς προδιαγραφές της πρωτότυπης εμφάνισης των Pink Floyd στην Πομπηία). Χειροκροτήματα, ιαχές και ένας μοναδικός παλμός που δημιούργησε μια προβολή-εμπειρία σπάνιας έντασης και ατμόσφαιρας.

Όπως κάθε χρόνο, το Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ, εγκαινίασε συνεργασίες και επισκέφθηκε νέες τοποθεσίες στην Αθήνα, συστήνοντάς τις για πρώτη φορά ως θερινά σινεμά!

Η αρχή μιας υπέροχης συνεργασίας του Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ με το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού με τίτλο ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ανέδειξε τη διαχρονική σχέση αγάπης της λογοτεχνίας με το σινεμά. Ένα συναρπαστικό διήμερο έλαβε χώρα στον ειδυλλιακό κήπο του Ιδρύματος τον Ιούλιο, με την προβολή των ταινιών ΟΙ ΩΡΕΣ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΧΑΟΥΑΡΝΤΣ ΕΝΤ, δύο αριστουργημάτων της σύγχρονης λογοτεχνίας & κινηματογράφου.

Μια ακόμη εμβληματική προβολή ήρθε να προστεθεί στις ευφάνταστες τοποθεσίες του αγαπημένου κινηματογραφικού θεσμού, αυτή τη φορά σε συνεργασία με την Athens Kallithea FC. Το θρυλικό στάδιο της Καλλιθέας Γρηγόρης Λαμπράκης φιλοξένησε για πρώτη φορά στην ιστορία του κινηματογραφική προβολή, με την ταιριαστή "ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΣΤΟ ΕΛ ΠΑΣΟ", με σχεδόν χίλιους (1000) θεατές να απολαμβάνουν το εκρηκτικό Γουέστερν του Sergio Leone με τον επιβλητικό Κλιντ Ίστγουντ υπό τη συγκλονιστική μουσική του σπουδαίου Ένιο Μορικόνε.

Ο μεγαλοπρεπής Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου φιλοξένησε για πρώτη φορά το Φεστιβάλ με την προβολή της ταινίας "Ο Τρίτος Άνθρωπος" σε σκηνοθεσία Κάρολ Ρηντ, την κορυφαία βρετανική ταινία όλων των εποχών. Μια μοναδική βραδιά μυσταγωγικής νουάρ ατμόσφαιρας υπό την υποβλητική μουσική του Άντον Κάρας.

Όπως κάθε χρόνο, το Athens Open Air Film Festival επέστρεψε στο αγαπημένο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος για ένα Μαραθώνιο 80s τρόμου έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Χέρι - χέρι, με κραυγές αγωνίας, γέλια, ανατριχίλα και αϋπνία, το πιστό και σινεφίλ κοινό παρέμεινε όλη νύχτα για τρεις back to back προβολές θρυλικών ταινιών.

Ακόμη, το 15ο Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ συνέχισε με μεγάλη χαρά τη συνεργασία που εγκαινίασε στις 30ές Νύχτες Πρεμιέρας με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, διοργανώνοντας Cycladic Screening στο πλαίσιο της έκθεσης Marlene Dumas. Cycladic Blues, με την προβολή του αριστουργήματος του Πιερ Πάολο Παζολίνι, "MAMMA ROMA" που επέλεξε η Marlene Dumas ως πηγή έμπνευσής της. Το Πάρκο Ελευθερίας γέμισε ασφυκτικά - όχι μόνο από θεατές, αλλά και από συναίσθημα, γέλια, ιαχές και συγκίνηση σε μια προβολή - εμπειρία που θα θυμόμαστε για καιρό.