Η παράσταση «170 Τετραγωνικά» στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας

Τα «170 Τετραγωνικά», μία παράσταση φαινόμενο, που χάρισε στον συγγραφέα και ηθοποιό Γιωργή Τσουρή το βραβείο «Δημήτρης Χορν», μετά από 6 χειμερινές σεζόν, με περισσότερες από 450 παραστάσεις και 90.000 θεατές, στις 9.15 το βράδυ την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025 έρχεται στο Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας και στη σκηνή του Δημοτικού Θερινού Θεάτρου στην οδό Ρίτσου στο πλάι του Παμπελοποννησιακού σταδίου.

Πρόκειται για ένα έργο με άφθονο γέλιο και δράση, σε ένα οικογενειακό «ρινγκ» 170 τετραγωνικών. Όλα διαδραματίζονται σε μια μικρή επαρχιακή πόλη της Ελλάδας με τον θάνατο του πατέρα να ξαναφέρνει κάτω από την ίδια στέγη δύο αδερφές που έμεναν μακριά.

Σκληρές αντιθέσεις και διαφωνίες δημιουργούν μια έκρυθμη κατάσταση ανάμεσα στη μικρή εγκυμονούσα αδερφή, τον σύντροφό της και τη μεγάλη αδερφή, η οποία επιστρέφει στο σπίτι μετά από πολυετή απουσία με σκοπό να το πουλήσει.

Μια απογευματινή επίσκεψη - βόμβα, θα φέρει αντιμέτωπους όλους τους αντιήρωές μας με το παρελθόν, το παρόν και κυρίως το μέλλον τους, και θα εκτροχιάσει με κωμικό και απρόσμενο τρόπο την ήδη ασταθή πορεία τους. Κρυμμένα μυστικά, απανωτές ανατροπές και εκκωφαντικές αποκαλύψεις συνθέτουν έναν οικογενειακό συναισθηματικό ντέρμπυ κορυφής, σε ένα «ρινγκ» 170 τετραγωνικών μέτρων. Πόσα νομίζεις ότι ξέρεις για τους πιο κοντινούς σου ανθρώπους; Ποιος θα μείνει όρθιος στο τέλος;

Συντελεστές:

Συγγραφέας -Γιωργής Τσουρής, Σκηνοθεσία -Γιώργος Παλούμπης, Δραματουργική επεξεργασία - Γιώργος Παλούμπης - Βάλια Παπακωνσταντίνου, Μουσική - Video εγκατάσταση - Γιωργής Τσουρής, Βοηθός σκηνοθέτη - Γιωργής Τσουρής, Σκηνικά-Κωνσταντίνα Μαρδίκη - Έλλη Παπαδάκη, Κοστούμια-Βασιλική Σύρμα, Φωτισμοί-Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου, Φωτογραφίες - Ανδρέας Παπακωνσταντίνου.

Ερμηνεύουν οι: Γώργης Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου.

Τιμές εισιτηρίων: 20 € [κανονικό] - 17 € [ανέργων, φοιτητικά, ΑμεΑ].