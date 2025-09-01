Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΘΕΑΤΡΟ

/

Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας 2025-Ακύρωση της παράστασης «Ανδρομάχη» του Ευρυπίδη

Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας 2025-Ακύρωση της...

Είχε προγραμματιστεί για τις 18-9-2025

Από το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας γίνεται γνωστό με σχετική ανακοίνωση, ότι η προγραμματισμένη για την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025, θεατρική παράσταση «Ανδρομάχη» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία της Μαρίας Πρωτόπαππα, ακυρώνεται, μετά από αίτημα της παραγωγής.

Να θυμίσουμε πως η Μαρία Πρωτόπαππα πήρε με την συγκεκριμένη παράσταση αρχαίου δράματος, το σκηνοθετικό της βάπτισμα στις 8 και 9 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η "Ανδρομάχη" του Ευριπίδη, είναι μία τραγωδία που παραμένει εκπληκτικά επίκαιρη, διερευνώντας τις εμπειρίες του τρόμου και της καταστροφής, τις ατομικές επιλογές και τη βαθιά επιρροή τους στην κοινωνία.

Στην παράσταση παίζουν εκτός από την Μαρία Πρωτόπαππα που υπογράφει & την απόδοση - δραματουργική επεξεργασία, ο Αργύρης Ξάφης ως Ανδρομάχη, ο Δημήτρης Γεωργιάδης ως Θεράπαινα, ο Τάσος Λέκκας ως Ερμιόνη, ο Γιάννης Νταλιάνης ως Μενέλαος, ο Δημήτρης Πιατάς ως Πηλέας, ο Κωνσταντίνος Πασσάς - Τροφός και στο ρόλο του Ορέστη ο Δημήτρης Μαμιός, του Αγγελιοφόρου ο Γιάννης Μάνθος & της Θέτιδας η Στέλλα Γκίκα.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Δημόσιοι υπάλληλοι: Απόλυση για δύο διαδοχικές αρνήσεις αξιολόγησης- Το νέο πειθαρχικό

Στις 6 Σεπτεμβρίου η «5η Ανάδειξη Ιστορικού Πεζοπορικού Μονοπατιού Παλαιών Πατρών Γερμανού»

Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας: Ένας «Μαγικός αυλός» που νίκησε το σκοτάδι… - ΦΩΤΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας Μαρία Πρωτόπαππα Ακύρωση Παράστασης

Culture