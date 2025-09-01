Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας 2025-Ακύρωση της παράστασης «Ανδρομάχη» του Ευρυπίδη

Από το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας γίνεται γνωστό με σχετική ανακοίνωση, ότι η προγραμματισμένη για την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025, θεατρική παράσταση « Ανδρομάχη » του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία της Μαρίας Πρωτόπαππα, ακυρώνεται, μετά από αίτημα της παραγωγής.

Να θυμίσουμε πως η Μαρία Πρωτόπαππα πήρε με την συγκεκριμένη παράσταση αρχαίου δράματος, το σκηνοθετικό της βάπτισμα στις 8 και 9 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η "Ανδρομάχη" του Ευριπίδη, είναι μία τραγωδία που παραμένει εκπληκτικά επίκαιρη, διερευνώντας τις εμπειρίες του τρόμου και της καταστροφής, τις ατομικές επιλογές και τη βαθιά επιρροή τους στην κοινωνία.

Στην παράσταση παίζουν εκτός από την Μαρία Πρωτόπαππα που υπογράφει & την απόδοση - δραματουργική επεξεργασία, ο Αργύρης Ξάφης ως Ανδρομάχη, ο Δημήτρης Γεωργιάδης ως Θεράπαινα, ο Τάσος Λέκκας ως Ερμιόνη, ο Γιάννης Νταλιάνης ως Μενέλαος, ο Δημήτρης Πιατάς ως Πηλέας, ο Κωνσταντίνος Πασσάς - Τροφός και στο ρόλο του Ορέστη ο Δημήτρης Μαμιός, του Αγγελιοφόρου ο Γιάννης Μάνθος & της Θέτιδας η Στέλλα Γκίκα.