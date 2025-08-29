Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας: Ένας «Μαγικός αυλός» που νίκησε το σκοτάδι… - ΦΩΤΟ

Ο «Μαγικός αυλός», ένα μουσικό παραμύθι γεμάτο από τις μελωδίες του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, δοσμένο μοναδικά από την παιδική σκηνή της Κάρμεν Ρουγγέρη, φιλοξενήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 27 Αυγούστου, στο Δημοτικό θερινό Θέατρο από το Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας.

Το έργο ανέβηκε σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγγέρη και Χριστίνας Κουλουμπή, οι οποίες μετέτρεψαν την ομώνυμη όπερα σε ένα μουσικό παραμύθι πλημμυρισμένο από υπέροχες μελωδίες, δίνοντας παράλληλα την δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να προσεγγίσουν το έργο του Μότσαρτ.

Μέσα από την παράσταση αναδείχθηκαν οι αξίες της γνώσης, της λογικής, της αρετής και η ανάγκη το φως να νικήσει το σκοτάδι. Παράλληλα ήρθε στο προσκήνιο το πως μέσα από τις δοκιμασίες επιτυγχάνεται η προσωπική ανάπτυξη.

Την παράσταση παρακολούθησε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού – Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας Αποστόλης Αγγελής, ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Πρασίνου Παναγιώτης (Τάκης) Πετρόπουλος, δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Κείμενο - Αφήγηση: Κάρμεν Ρουγγέρη, Σκηνικά - Κοστούμια: Χριστίνα Κουλουμπή, Κίνηση - Χορογραφία - Φωτισμοί: Πέτρος Γάλλιας, Μουσική επεξεργασία-Video Art: Αντώνης Δελαπόρτας, Στίχοι - Μουσική επιλογή: Ανδρέας Κουλουμπής, Διδασκαλία τραγουδιών: Ελένη Ζιώγα, Ζωγραφική σκηνικών-κατασκευών: Γιάννης Σπανόπουλος, Βοηθός Σκηνοθέτη: Γιάννης Τσουρουνάκης, Βοηθός Ενδυματολόγου: Μελίνα Μαβίδου.

Έπαιξαν οι ηθοποιοι, Δελαγραμμάτικας Άρης, Θεοδωρακοπούλου Μαύρα-Μαρία, Κορρές Στέφανος, Κουλουμπή Χριστίνα, Κύρτσος Νίκος, Λάμαρης Φώτης, Πικιώνη Ινώ, Σκένδρου Αλεξάνδρα

Στα 3 πνεύματα (φωνές): Άννα – Μαρία Μπλάθρα, Βερόνικα Sandberg, Ασημίνα Τσίγκα.