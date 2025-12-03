Η θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων ΟΤΕ Πάτρας Αχαΐας ανέβασε την παράσταση "Μη με λες Αφεντικό"

Το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων & Συνταξιούχων ΟΤΕ Πάτρας Αχαΐας με την θεατρική του ομάδα και σε συνεργασία με το taxi express patras, αναγνωρίζοντας και θέλοντας να ενισχύσει το έργο της Πρότασης, Κίνηση για έναν άλλο τρόπο ζωής, πρόσφερε όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, στις 2-12-2025 στο Θέατρο Γραμμές Τέχνης την θεατρική παράσταση με τίτλο «Μη με Λες Αφεντικό» με προσαρμογή κειμένου: Μίλτου Σπυρόπουλου και σκηνοθεσία Ηλία Αναστασόπουλου.

Στα μάτια των θεατών εκτυλίχθηκε η εξέλιξη της ζωής ενός παιδιού που έχει μεγαλώσει και εφαρμόζει κάποια γονεϊκά πρότυπα ως ενήλικας αλλά και οι διορθωτικές κινήσεις που μπορεί να κάνει αλλάζοντας μεγαλώνοντας όπως θέλει, επωφελούμενος τις ευκαιρίες - γεγονότα που έρχονται στην διάρκεια της ζωής του.

Οι ηθοποιοί, όλοι εξαίρετοι, απέδωσαν συναρπαστικά, με πολύ χιούμορ τον ρόλο τους και πρόσφεραν άφθονο γέλιο, κάτω από την θαυμάσια σκηνοθετική γραμμή του Ηλία Αναστασόπουλου, γι' αυτό κατά την διάρκεια της παράστασης και στο τέλος χειροκροτήθηκαν θερμά από τους θεατές.

Η Κίνηση ΠΡΟΤΑΣΗ για έναν άλλο τρόπο ζωής (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης της Κίνησης «Πρόταση» οδός Σαρανταπόρου 20) ευχαριστεί δημοσίως το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ Πάτρας Αχαΐας για την συνεργασία.

Τα έσοδα της παράστασης θα διατεθούν για την υλοποίηση των προγραμμάτων πρόληψης που εφαρμόζει η Κίνηση ΠΡΟΤΑΣΗ, αναφέρει τέλος η ανακοίνωση.