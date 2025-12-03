Ηράκλειο: Συνελήφθησαν γονείς μετά από καταγγελία για κακοποίηση των οκτώ παιδιών τους

Στη σύλληψη ενός ζευγαριού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου, έπειτα από καταγγελία για κακοποίηση των οκτώ ανήλικων παιδιών τους.

Σύμφωνα με το cretalive, όλα ήρθαν στο φως έπειτα από καταγγελία που έκανε γειτόνισσα της οικογένειας στο «Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο ενημέρωσε το Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου και το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας.

Η γυναίκα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, είπε ότι η 32χρονη μητέρα της άφηνε συχνά κάποια από τα μικρότερα παιδιά στο σπίτι της, προκειμένου να τα προσέχει.

Ωστόσο, όπως φέρεται να κατέθεσε, είχε παρατηρήσει συμπεριφορές και ενδείξεις που της δημιουργούσαν έντονη ανασφάλεια για την ευημερία των παιδιών.

Παράλληλα, η μάρτυρας ανέφερε ότι πολύ συχνά άκουγε φωνές, βρισιές και κλάματα από το σπίτι της οικογένειας — περιστατικά που ενίσχυσαν τις υποψίες της ότι τα ανήλικα ζούσαν σε ένα άσχημο περιβάλλον.

Η γιαγιά των παιδιών ανέλαβε προσωρινά τη φροντίδα τους -Θα εξεταστούν από ιατροδικαστή

Μετά τη σύλληψη των δύο γονιών, τα οχτώ παιδιά βρίσκονται πλέον υπό την προσωρινή φροντίδα της γιαγιάς τους.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, όλα τα παιδιά θα εξεταστούν από ιατροδικαστή, ώστε να διαπιστωθεί αν φέρουν σημάδια σωματικής ή άλλης κακοποίησης.

Παραπέμφθηκαν στο Αυτόφωρο οι δύο γονείς -Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Οι γονείς έχουν παραπεμφθεί να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, με τον 44χρονο να κατηγορείται για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Όσον αφορά την 32χρονη μητέρα κατηγορείται για επικίνδυνη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση

Και στους δύο ασκήθηκε επίσης δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και κατοχή όπλου για θήρα.