Η ταινία «Κραυγές» του Π. Σεβαστίκογλου κάνει αθηναϊκή πρεμιέρα στο 14ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου

H νέα ταινία του Πέτρου Σεβαστίκογλου με τίτλο «Κραυγές» κάνει την αθηναϊκή πρεμιέρα της στο 14ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακoύ Κινηματογράφου της Αθήνας, στις 8 Δεκεμβρίου, συμμετέχοντας στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα της διοργάνωσης.

Η ταινία αποτελεί τη μοναδική ελληνική παραγωγή που συμμετέχει στο συγκεκριμένο τμήμα του Φεστιβάλ, ενός θεσμού που αναδεικνύει ό,τι πιο φρέσκο και καινοτόμο συμβαίνει στον παγκόσμιο κινηματογράφο.

Μετά τις sold-out προβολές και τη θερμή ανταπόκριση του κοινού στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η επιλογή της ταινίας στην ξεχωριστή διεθνή διοργάνωση αποτελεί την ιδανική πλατφόρμα για την πρώτη παρουσίασή της στο αθηναϊκό κοινό, υπογραμμίζοντας τη συνομιλία της με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή πρωτοπορία. Το 14ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας πραγματοποιείται φέτος από τις 3 έως τις 18 Δεκεμβρίου, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.

Το ελληνικό trailer βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://vimeo.com/1131346030?share=copy&fl=sv&fe=ci.

Η 6η ταινία του Πέτρου Σεβαστίκογλου αποτελεί μία ποιητική εξερεύνηση της αγάπης, της ελευθερίας και της γυναικείας φύσης, συνδυάζοντας πειραματική οπτική γλώσσα με έντονη συναισθηματική δύναμη, όπως σημειώνει το σχετικό Δελτίο Τύπου. Με σαφή επιρροή από τον λυρικό, σωματικό κινηματογράφο και με ιδιαίτερη χρήση της φύσης ως ψυχικού τοπίου, οι «Κραυγές» συνθέτουν μία άγρια και ταυτόχρονα ρομαντική ωδή στον έρωτα μέσα από τον δαιδαλώδη και ατίθασο ψυχισμό της γυναίκας.

Ο σκηνοθέτης ακολουθεί και πάλι τον πρωτότυπο κινηματογραφικό δρόμο που χάραξε στις προηγούμενες ταινίες του, δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο στους ήχους και τη μουσική, και αφήνει το συναίσθημα να κατακλύσει την ιστορία που ξεχύνεται μέσα από βαθιά γοητευτικές εικόνες. Ο ίδιος, άλλωστε, έχει αναλάβει και τη φωτογραφία και μέρος της κάμερας, όπως και στις προηγούμενες δημιουργίες του.

Στο καστ συμμετέχουν καταξιωμένοι Έλληνες ηθοποιοί όπως οι Αγλαΐα Παππά, Αλεξάνδρα Καζάζου, Χάρης Φραγκούλης και ανερχόμενα κινηματογραφικά ταλέντα, όπως η Μαργαρίτα Αλεξιάδη και η Μαρία Αρζόγλου. Οι μόνιμοι συνεργάτες του δημιουργού The Prefabricated Quartet, Χρήστος Γούσιος, Θοδωρής Παπαδημητρίου, Μιχάλης Σιώνας, συνθέτουν μία μουσική που δονεί τις αισθήσεις, αναλαμβάνοντας συχνά να εκφράσει όσα δεν θα ειπωθούν.

Η ταινία αποτελεί ανεξάρτητη παραγωγή του Πέτρου Σεβαστίκογλου, σε συμπαραγωγή με τη Φαντασία Οπτικοακουστική Ε.Π.Ε.

Mε στοιχεία & από το ΑΠΕ