Το παιδικό ανιμέισον φιλμ "Το Ταρανδάκι των Χριστουγέννων" από 4/12 στις Ελληνικές αίθουσες

Την Πέμπτη 4/12/2025 βγαίνει στις Ελληνικές αίθουσες η παιδική μεταγλωττισμένη ταινία "Το Ταρανδάκι των Χριστουγέννων-Niko: Beyond the Northern Lights" σε διανομή από τη ROSEBUD.21 & απ' όσο είδαμε, θα έρθει για προβολή και στην Πάτρα στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε.

Φέτος τα Χριστούγεννα, το μεγαλύτερο όνειρο γίνεται πραγματικότητα! Πετάξτε με το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη παρέα με το μικρό ταρανδάκι και τους απίθανους φίλους του στην πιο γιορτινή αποστολή!

Το μικρό ταρανδάκι που έχει γοητεύσει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο έρχεται στη μεγάλη οθόνη με μια περιπέτεια γεμάτη δράση, χιούμορ και συγκίνηση. Ο Νικ θα βρεθεί αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις, θα ανακαλύψει μυστικά από το παρελθόν και θα μάθει τι σημαίνει πραγματικά να είσαι ήρωας.

Ο Νικ, ένα ταρανδάκι πολύ δεμένο με την οικογένειά του, αποφασίζει να κάνει το μεγάλο βήμα και να πραγματοποιήσει το όνειρό του: να ενταχθεί στους Ιπτάμενους Ταράνδους και να πετάξει στο πλευρό του πατέρα του, του θρυλικού Πράνσερ. Όμως η εμφάνιση της μικρής φιλόδοξης Στέλλας, που κι εκείνη ονειρευόταν να πετάξει με το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη, έρχεται να ταράξει τα νερά. Ποιος από τους δύο θα πάρει τη μία και μοναδική θέση; Ο αρχαίος κανονισμός των Ιπτάμενων Ταράνδων προβλέπει μια σειρά δοκιμασιών που θα αναδείξουν τον νικητή. Ενώ, όμως, όλα φαίνεται να έχουν πάρει τον δρόμο τους, πριν από την τελευταία δοκιμασία εξαφανίζεται το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη, και μαζί με αυτό κι η Στέλλα.



Ο Νικ θυμωμένος και προδομένος -αφού εκείνος έδειξε στη Στέλλα το έλκηθρο- θα ξεκινήσει μια περιπετειώδη αποστολή περνώντας από το Βόρειο Σέλας, από παγωμένες θάλασσες και από μυστικά δάση για να βρει το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη και να σώσει τα Χριστούγεννα. Πολύτιμοι σύμμαχοι στο πλευρό του θα είναι ο παλιός του δάσκαλος, ο Τζούλιους, η τσαχπίνα νυφίτσα Βίλμα, και μια ουρά χιλιομέτρων από ξεκαρδιστικούς λέμμους που αναζητούν τον μαγικό αρχηγό τους.

Το επικίνδυνο ταξίδι του οδηγεί το ταρανδάκι και στην προσωπική του ωρίμανση, αφού έρχεται αντιμέτωπο με αλήθειες, ανατροπές και παρεξηγήσεις, που το βοηθούν τελικά να ανακαλύψει τι σημαίνει αληθινή αγάπη και φιλία, αλλά και τη σημασία της εμπιστοσύνης, της συγχώρεσης και της επιμονής να ακολουθείς τα όνειρά σου, ακόμα κι όταν όλα μοιάζουν χαμένα.

Ο μικρός Νικ απομυθοποιεί τον ήρωα μπαμπά του, όταν μαθαίνει ότι έχει μελανές σελίδες στην καριέρα του στους Ιπτάμενους Ταράνδους, προσπαθεί να ανεξαρτητοποιηθεί από τον υπερπροστατευτικό δάσκαλό του, πληγώνεται από τη Στέλλα που δυναμίτισε τη φιλία τους πριν καλά-καλά στεριώσει, και παρόλα αυτά ψάχνει ακόμη να βρει τη δύναμη να υπερασπιστεί το όνειρό του και να αποτινάξει από πάνω του την εικόνα του αφελή γκαφατζή. Ο Νικ καλείται τελικά να αποδείξει πως ο αληθινός ήρωας δεν είναι εκείνος που πετά πιο ψηλά, αλλά εκείνος που δεν σταματά ποτέ να πιστεύει στο καλό.

Με εντυπωσιακή κινηματογράφηση, τρισδιάστατη μαγεία και συγκινητική μουσική, η ταινία ταξιδεύει το κοινό σε έναν φαντασμαγορικό κόσμο όπου το φως του Βόρειου Σέλας καθοδηγεί τους ήρωες στην πιο συναρπαστική τους περιπέτεια. Οι δημιουργοί του, Κάρι Γιούσονεν και Γιέργκεν Λέρνταμ, υπογράφουν μια χριστουγεννιάτικη ιστορία με καρδιά, ρυθμό και αληθινό συναίσθημα, γεμάτη χιούμορ και τρυφερότητα.

Με μαγευτικά τοπία και φαντασμαγορική μουσική, η ταινία από τη Φινλανδία αναμένεται να συναρπάσει τα παιδιά και θα συγκινήσει τους μεγάλους, μεταφέροντας το αιώνιο μήνυμα ότι ήρωας δεν γίνεσαι επειδή σε θαυμάζουν οι άλλοι, αλλά όταν επιλέγεις να κάνεις το σωστό.

Σκηνοθεσία: Κάρι Γιούσονεν, Γιέργκεν Λέρνταμ - Kari Juusonen, Jørgen Lerdam

Σενάριο: Κάρι Γιούσονεν, Χάννου Τουομαϊνεν, Μαρτέιν Θορίσον.

Διάρκεια: 86 λεπτά.

Διανομή: Rosebud.21.

Μετάφραση: Πάνυ Ναούμ

Σκηνοθεσία: Αγγελική Ζαμπούκου.

Ακούγονται στην μεταγλωττισμένη κόπια στα ελληνικά οι Χρήστος Λαγκούσης, Υρώ Μιχαλακάκου, Δημήτρης Κανέλλος, Βαγγέλης Χαλκιαδάκης, Ράφαελ Αριστοτέλους, Δημήτρης Μπαμπανιώτης, Τάσος Νταπαντάς, Μυρτώ Ναούμ.

Ηχοληψία Μιχάλης Γραμματόπουλος

Μίξη Ήχου Θοδωρής Μουστάκας

Digital Cinema Mastering Στράτος Ζουζανέας

Οργάνωση Παραγωγής Βάσω Φουσκαρίνη

Διεύθυνση Παραγωγής Βίκυ Κάουλα

Studio Μεταγλώττισης POWER MEDIA PRODUCTIONS.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ