Πάτρα: Ημερίδα με θέμα "Άγιος Λουκάς ο Ιατρός: Η Επιστήμη εν Πίστει"

Θα προβληθεί & η ταινία «Θεραπεύοντας τον Φόβο» - Την Παρασκευή 19/12 στις 18.30 στο Royal στην Ακτή Δυμαίων

Ημερίδα με θέμα "Άγιος Λουκάς ο Ιατρός: Η Επιστήμη εν Πίστει" & προβολή της ταινίας «Θεραπεύοντας τον Φόβο» που θα συνδυαστεί και με συζήτηση για τη ζωή, το έργο και το παράδειγμά του Αγίου Λουκά του ιατρού, αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας (1877-1961) θα πραγματοποιηθεί στον πολυχώρο "ROYAL" στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, και ώρα 18:30.

Οργανωτής εκδήλωσης: περιοδικό "ΠΑΤΡΙΝΟΡΑΜΑ".

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση - πρόσκληση: το περιοδικό «Πατρινόραμα» HELLENIC σε συνεργασία με τη «Σύγχρονος Πολιτισμός» Α.Μ.Κ.Ε. προσκαλούν το κοινό σε μια ξεχωριστή Ημερίδα – προβολή αφιερωμένη στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό, Επίσκοπο Συμφερουπόλεως και Κριμαίας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα προβληθεί η πολυβραβευμένη ταινία «Θεραπεύοντας τον Φόβο», η οποία παρουσιάζει τη συγκλονιστική ζωή του Αγίου — ενός ανθρώπου που συνδύασε την ιατρική επιστήμη με την ορθόδοξη πίστη και αγάπη προς τον άνθρωπο, μέσα σε ένα καθεστώς διώξεων, φόβου και ανελευθερίας.

Θα προλογίσει ο Νικόλαος Μεταξάς, Διευθυντής του 21ου Σχολείου Πατρών-Θεολόγος.

