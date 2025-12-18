Πάτρα: «Χριστουγεννιάτικοι καλικαντζαρο-μπελάδες» το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Το Σάββατο 20/12/2025 ο Αντιεφησυχαστικός Σύλλογος Τωρινών Ονειροπόλων (ΑΣΤΟ)-Επικοινωνούμε πραγματοποιεί μία χριστουγεννιάτικη δράση για τα παιδιά στο στέκι του, στη Σαχτούρη και Αλ. Υψηλάντου στην Πάτρα από 10:30 π.μ. έως 12.30 το μεσημέρι.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, μαζευόμαστε για να παίξουμε και να συλλέξουμε τρόφιμα!

Ο Κορνήλιος ο βοηθός του Αϊ-Βασίλη, θα κάνει μια στάση στο σύλλογο ΑΣΤΟ-Επικοινωνούμε, θα παίξουμε μαζί του παιχνίδια στην πλατεία Τριών Ναυάρχων, θα δημιουργήσουμε μπαλονοκατασκευές και... φατσοζωγραφίσματα (face painting).

Σε περίπτωση βροχής η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί εντός του συλλόγου (Αλεξάνδρου Υψηλάντη και Σαχτούρη 65).

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής : https://forms.gle/qu6wxaCfbPLzQ5ty9

Άφιξη 10:00.

Συλλέγουμε τα εξής:

- Δωροεπιταγές SM

- Λάδι

- Πάνες 1-4 μέγεθος

- Παιδικά γάλατα εβαπορέ, Frisolac & Neslac 1, παιδικές κρέμες

- Τρόφιμα Μακράς Διάρκειας, είδη προσωπικής υγιεινής

Τα τρόφιμα θα παραδοθούν στις οικογένειες που στηρίζει η ομάδα Αλληλεγγύης.