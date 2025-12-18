Ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος προλογίζει την ταινία "Μια Υπέροχη Ζωή" στις 23/12

Ο γνωστός κριτικός κινηματογράφου Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος που γράφει και στην Lifo, θα προλογίσει την προβολή της ταινίας «Μια Υπέροχη Ζωή» (It’s a Wonderful Life), Αμερικανικής παραγωγής 1946 σε σκηνοθεσία του Φρανκ Κάπρα, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, προπαραμονή των Χριστουγέννων στις 22:45, στο ΑΤΗΙΝΑΙΟΝ ΕΧPERIENCE, στο πλαίσιο του προγράμματος κλασσικών Χριστουγεννιάτικων προβολών του κινηματογράφου της πρωτεύουσας.



Η σχέση του Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου με τον κινηματογράφο παραμένει διαρκής και βιωματική, συνδυάζοντας την κριτική ματιά με βαθιά γνώση της κινηματογραφικής ιστορίας και συνεχή παρουσία στον σύγχρονο κινηματογραφικό διάλογο, στοιχεία που προσδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη συγκεκριμένη προλόγιση.



Η ταινία του Φρανκ Κάπρα, η οποία θα προβληθεί σε 4K Restoration, θεωρείται μία από τις πιο διαχρονικές χριστουγεννιάτικες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου και, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, είναι η αγαπημένη του χριστουγεννιάτικη ταινία- "εξόχως κινηματογραφική, βαθιά πνευματική, ταυτόχρονα διαχρονικά ψυχαγωγική, με κορυφαίες ερμηνείες".



Η υπόθεση επικεντρώνεται στον Τζορτζ Μπέιλι, έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του στους άλλους και, το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων, έρχεται αντιμέτωπος με το πραγματικό αποτύπωμα της ύπαρξής του. Πρωταγωνιστούν οι: Τζέιμς Στιούαρτ, Ντόνα Ριντ και Λάιονελ Μπάριμορ.



*Η προβολή φιλοξενείται στον ιστορικό κινηματογράφο της πόλης ΑΘΗΝΑΙΟΝ (Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 124, Αθήνα), ο οποίος πρόσφατα ανακαινίστηκε και επαναλειτουργεί με αναβαθμισμένες συνθήκες εικόνας και ήχου.

Μπορείτε να κλείσετε εδώ τα εισιτήρια σας.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ