Οι Chloé Zhao, Nia DaCosta και Geeta Gandbhir θα τιμηθούν στο Robert Redford Tribute Event του Σάντανς

Οι σκηνοθέτιδες Chloé Zhao του Οσκαρικού "Nomadland" (2021), Nia DaCosta και Geeta Gandbhir θα είναι μεταξύ αυτών που θα τιμηθούν στο ετήσιο φιλανθρωπικό γκαλά-fundraiser στο ερχόμενο Sundance Film Festival στη Γιούτα.

Όπως διαβάσαμε στο variety.com η εκδήλωση με γενικό τίτλο “Celebrating Sundance Institute: A Tribute to Founder Robert Redford”, θα αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής στη μνήμη και τεράστια προσφορά του εκλιπόντα Αμερικανού ηθοποιού και σκηνοθέτη Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο οποίος και θέσπισε το 1978 το Φεστιβάλ που τέθηκε κατόπιν κάτω από την "ομπρέλα" του Ινστιτούτου Σάντανς που δημιουργήθηκε το 1981. Ο Ρέντφορντ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών στις 16 Σεπτεμβρίου 2025 αφήνοντας πίσω του μία σημαντική κινηματογραφική παρακαταθήκη και φυσικά την μεγάλη του στήριξη και ουσιαστική βοήθεια & συμβολή στους ανεξάρτητους κινηματογραφιστές.

Η 43χρονη Κλόι Ζάο θα λάβει το ετήσιο βραβείο Trailblazer Award. Η Ζάο να θυμίσουμε πως το 2015, με το ντεμπούτο φιλμ της, "Songs My Brothers Taught Me" συμμετείχε τότε στο Sundance Film Festival κερδίζοντας τις εντυπώσεις κοινού & κριτικών καθώς & υποψηφιότητα για το βραβείο Independent Spirit Award καλύτερης 1ης ταινίας.

Η 36χρονη Αφροαμερικανή δημιουργός Nia DaCosta θα τιμηθεί με το ετήσιο Vanguard Award for fiction, ενώ η 55χρονη Geeta Gandbhir θα λάβει το Vanguard Award for nonfiction. Όπως έχει γνωστοποιηθεί, στο ειδικό event του ερχόμενου Φεστιβάλ Σάντανς, θα απονεμηθεί το βραβείο Robert Redford Luminary Award στον 75χρονο Αμερικανό ηθοποιό Ed Harris (Pollock, Απόλλων 13) & στον Ούγγρο σκηνοθέτη Gyula Gazdag.

Το event θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιανουαρίου 2026, στο ξεκίνημα του ερχόμενου Sundance film festival που θα λάβει χώρα από τις 22 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου 2026 στο Park City της Γιούτα των ΗΠΑ.

Η εκδήλωση που προβλέπεται φορτισμένη συναισθηματικά θα τιμήσει την μνήμη του Redford, “την κληρονομιά του, το όραμα του και την σταθερή του αποστολή όλα αυτά τα χρόνια να στηρίζει τους ανεξάρτητους σκηνοθέτες και σεναριογράφους”, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Sundance Institute.

*Nα προσθέσουμε πως το 2025, η Geeta Gandbhir σκηνοθέτησε και ήταν παραγωγός, την ταινία τεκμηρίωσης "The Perfect Neighbor" που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Sundance Film Festival στις 24/1/2025, και κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας. Επίσης φέτος σκηνοθέτησε το φιλμ τεκμηρίωσης "Katrina: Come Hell and High Water" μαζί με τους Spike Lee και Samantha Knowles για το Netflix.

Τέλος η Νία ΝταΚόστα με την ταινία της "Little Woods" (2018), είχε κερδίσει το βραβείο Nora Ephron Prize για γυναίκες σκηνοθέτισες στο Tribeca Film Festival στη Ν. Υόρκη και στη συνέχεια έγινε η 1η μαύρη γυναίκα σκηνοθέτις που ανέλαβε να γυρίσει ταινία της Marvel Comics & συγκεκριμένα το "The Marvels" (2023) με την Μπρι Λάρσον που είχε προβληθεί και στην Πάτρα.

Άλλοι special καλεσμένοι & συμμετέχοντες στην εκδήλωση θα είναι η Amy Redford, μικρότερη κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, η Αφροαμερικανή σκηνοθέτις Ava DuVernay (του φιλμ Selma), ο ηθοποιός Ethan Hawke, ο σκηνοθέτης David Lowery που είχε σκηνοθετήσει σε 2 ταινίες τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ (Ο Πιτ & ο δράκος του, Ο Κύριος και το Όπλο), η ηθοποιός Tessa Thompson, κ.α.

Η φιλανθρωπική - τιμητική βραδιά (fundraiser) όπως προείπαμε, θα λάβει χώρα στις 23/1/2026 στο Grand Hyatt Deer Valley στο Park City, της Γιούτα-Utah. Ως γνωστόν το ερχόμενο Sundance Film Festival θα είναι το τελευταίο μετά από 42 & πλέον χρόνια που θα φιλοξενηθεί στο "σπίτι" του, το Park City καθώς από το 2027 μεταφέρεται στο Boulder, του Colorado.

Επιμέλεια ανάρτησης: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ