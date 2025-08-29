Διεθνές Φεστιβάλ 2025: To «Σύμφωνο επιβίωσης» πιάνει Πάτρα, με τους Α. Κρόμπα και Λ. Ελευθερίου

To Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας στις 9.30 το βράδυ την Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου «υποδέχεται» στη σκηνή του Δημοτικού Θερινού Θεάτρου το «Σύμφωνο επιβίωσης», ένα καταπληκτικό comedy show που υπογράφουν δύο υπέροχοι κωμικοί.

Ο Αντώνης Κρόμπας και ο Λευτέρης Ελευθερίου, τo δίδυμο της νέας ελληνικής κωμικής σκηνής, θα σχολιάσει, σατιρίσει, … εκνευρίσει και… ερεθίσει το κοινό μέσα σε ένα καταιγιστικό δίωρο. Απορίες, καταγγελίες, ποιήματα, και όλης της γής τα κρίματα αμέσως συγχωρούνται κι ευθύς ξαναγεννιούνται.

Οι φίλοι της κωμωδίας θα παρακολουθήσουν μια σπονδυλωτή παράσταση που σατιρίζει την σύγχρονη ζωή των Ελλήνων. Αποτελείται από διάφορα μέρη, σχετικά ασύνδετα μεταξύ τους, τα οποία όμως εντάσσονται στην θεματική της κριτικής της ελληνικής κοινωνίας.

Το «Σύμφωνο επιβίωσης» έχει έντονο άρωμα από τα χρονογραφήματα αλλοτινών εποχών με τη μόνη διαφορά πως δεν σατιρίζει ανθρώπους αλλά συμπεριφορές.

Προπώληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr, Βιβλιοπωλείο «Ροδόπουλος».

Τιμή εισιτηρίου: 15€ προπώληση - 18€ γενική είσοδος