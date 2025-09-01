"Ελένη – Η δίκη μιας πόρνης" με την Λυδία Κονιόρδου στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας

Η παράσταση «Ελένη - Η δίκη μιας πόρνης» του Μιγκέλ Ντελ Άρκο, σε σκηνοθεσία του Χρήστου Σουγάρη, με τη σπουδαία ηθοποιό Λυδία Κονιόρδου στον ομώνυμο ρόλο, φιλοξενείται στις 9.15 το βράδυ της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου 2025 από το Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας, στο Θερινό Δημοτικό θέατρο στο πλάι του Παμπελοποννησιακού σταδίου.

Το συγκλονιστικό αυτό έργο που παρουσιάζεται το φετινό καλοκαίρι σε περιοδεία ανά την Ελλάδα, κάνει μία στάση την Πάτρα, στη σκηνή του Δημοτικού Θερινού Θεάτρου της οδού Ρίτσου. Πρόκειται για έναν μονόλογο εμπνευσμένο από το “Ελένης εγκώμιον” του σοφιστή Γοργία, την Ελένη του Ευριπίδη και την Ιλιάδα του Ομήρου.

Ο μονόλογος αυτός με πρωταγωνίστρια την Ωραία Ελένη, έρχεται να επανορθώσει τις αδικίες που ο μύθος και η “επίσημη” εκδοχή των γεγονότων έχουν σωρεύσει στο πρόσωπο της γυναίκας που στάθηκε -όπως λέγεται- η αφορμή του Τρωικού πολέμου και των δεινών με τα οποία εκείνος βασάνισε για δέκα χρόνια τους Έλληνες και τους Τρώες.

Η Ελένη εξαπολύει ένα δριμύ κατηγορώ εναντίον όλων -από τον υποτιθέμενο πατέρα της (τον Τυνδάρεω) μέχρι τον πραγματικό (τον Δία, που απαντά με βροντές από τον ουρανό στις μομφές της), αποδομεί όλους τους ήρωες του Τρωικού πολέμου, υπερασπίζεται με σθένος τον εαυτό της και αναρωτιέται “ποιος γράφει τελικά την ιστορία;”

Ο Μιγκέλ Ντελ Άρκο, μια από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου Ισπανικού θεάτρου, με χιούμορ, ευαισθησία και ενσυναίσθηση, μας παρουσιάζει μια ανθρώπινη και απολύτως απενοχοποιημένη εκδοχή της “πιο μισητής” γυναίκας στην ιστορία του δυτικού πολιτισμού.

Η Ελένη του, διεκδικεί το δικαίωμα της αφήγησης της ιστορίας, από την πλευρά των ηττημένων και παρουσιάζει μια διαφορετική εκδοχή για τα γεγονότα που οδήγησαν την ίδια αλλά και χιλιάδες ανθρώπους στον όλεθρο, κατακεραυνώνοντας την πατριαρχεία και το δίκαιο του ισχυρού.

Η Λυδία Κονιόρδου, η κορυφαία Ελληνίδα τραγωδός, ερμηνεύει την πιο γοητευτική και παρεξηγημένη μυθική ηρωίδα.

Μαζί της στη σκηνή, ο Μπάμπης Παπαδόπουλος, ο θρυλικός κιθαρίστας του σπουδαιότερου ελληνικού ροκ συγκροτήματος Τρύπες, ερμηνεύει ζωντανά τη μουσική που συνθέτει για την παράσταση.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Χρήστος Σουγάρης που επιστρέφει σε δραματουργία αντλούμενη από μυθολογικές και ιστορικές πηγές, μετά τις Τρωάδες του Ευριπίδη, που παρουσίασε στο Φεστιβάλ Επιδαύρου για λογαριασμό του ΚΘΒΕ, το 2022.

Συντελεστές παράστασης: Κείμενο: Μιγκέλ Ντελ Άρκο, Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ, Σκηνοθεσία - Δραματουργική επεξεργασία: Χρήστος Σουγάρης, Σκηνική επεξεργασία μετάφρασης: Χρήστος Σουγάρης & Λυδία Κονιόρδου.

Σκηνικά: Τίνα Τζόκα, Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη, Μουσική: Μπάμπης Παπαδόπουλος, Κίνηση: Ερμής Μαλκότσης, Σχεδιασμός Φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου, Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Βοηθός Σκονοθέτη: Στέλλα Παπακωνσταντίνου, Φωτογραφίες - Trailer: Γκέλυ Καλαμπάκα.