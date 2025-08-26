Η Λυδία Κονιόρδου στην Πάτρα με την παράσταση «Ελένη – Η δίκη μιας πόρνης»

Την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο
Η σπουδαία Ελληνίδα τραγωδός Λυδία Κονιόρδου παρουσιάζει στην Πάτρα την παράσταση «Ελένη – Η δίκη μιας πόρνης» του Ισπανού δραματουργού Μιγκέλ Ντελ Άρκο, σε σκηνοθεσία Χρήστου Σουγάρη, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου.
Η παράσταση, εμπνευσμένη από το «Ελένης Εγκώμιον» του Γοργία, την Ελένη του Ευριπίδη και την Ιλιάδα του Ομήρου, επιχειρεί να αποκαταστήσει την πιο παρεξηγημένη γυναίκα της ελληνικής μυθολογίας. Η Ωραία Ελένη, μέσα από έναν δυνατό μονόλογο, υπερασπίζεται τον εαυτό της, κατηγορεί τους ήρωες του Τρωικού πολέμου και θέτει το ερώτημα: «Ποιος γράφει τελικά την ιστορία;».
Στη σκηνή μαζί με τη Λυδία Κονιόρδου, ο Μπάμπης Παπαδόπουλος, θρυλικός κιθαρίστας του συγκροτήματος «Τρύπες», ερμηνεύει ζωντανά τη μουσική που συνέθεσε ειδικά για την παράσταση.
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Χρήστος Σουγάρης, που επιστρέφει σε δραματουργία εμπνευσμένη από μυθολογικές και ιστορικές πηγές, μετά τις επιτυχημένες Τρωάδες που παρουσίασε το 2022 στο Φεστιβάλ Επιδαύρου.
Συντελεστές
Κείμενο: Μιγκέλ Ντελ Άρκο
Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ
Σκηνοθεσία – Δραματουργική επεξεργασία: Χρήστος Σουγάρης
Σκηνική επεξεργασία μετάφρασης: Χρήστος Σουγάρης / Λυδία Κονιόρδου
Σκηνικά: Τίνα Τζόκα
Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη
Κίνηση: Ερμής Μαλκότσης
Σχεδιασμός φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου
Καλλιτεχνική συνεργάτιδα: Γκέλυ Καλαμπάκα
Διεύθυνση παραγωγής: Ντόρα Βαλσαμάκη
Στο ρόλο της Ελένης: Λυδία Κονιόρδου
Στοιχεία παράστασης
Ημερομηνία: Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου
Ώρα έναρξης: 21:00
Τόπος: Πάτρα
Προπώληση εισιτηρίων: more.com
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr