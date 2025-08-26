Η Λυδία Κονιόρδου στην Πάτρα με την παράσταση «Ελένη – Η δίκη μιας πόρνης»

Η σπουδαία Ελληνίδα τραγωδός Λυδία Κονιόρδου παρουσιάζει στην Πάτρα την παράσταση «Ελένη – Η δίκη μιας πόρνης» του Ισπανού δραματουργού Μιγκέλ Ντελ Άρκο, σε σκηνοθεσία Χρήστου Σουγάρη, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου.

Η παράσταση, εμπνευσμένη από το «Ελένης Εγκώμιον» του Γοργία, την Ελένη του Ευριπίδη και την Ιλιάδα του Ομήρου, επιχειρεί να αποκαταστήσει την πιο παρεξηγημένη γυναίκα της ελληνικής μυθολογίας. Η Ωραία Ελένη, μέσα από έναν δυνατό μονόλογο, υπερασπίζεται τον εαυτό της, κατηγορεί τους ήρωες του Τρωικού πολέμου και θέτει το ερώτημα: «Ποιος γράφει τελικά την ιστορία;».

Στη σκηνή μαζί με τη Λυδία Κονιόρδου, ο Μπάμπης Παπαδόπουλος, θρυλικός κιθαρίστας του συγκροτήματος «Τρύπες», ερμηνεύει ζωντανά τη μουσική που συνέθεσε ειδικά για την παράσταση.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Χρήστος Σουγάρης, που επιστρέφει σε δραματουργία εμπνευσμένη από μυθολογικές και ιστορικές πηγές, μετά τις επιτυχημένες Τρωάδες που παρουσίασε το 2022 στο Φεστιβάλ Επιδαύρου.

Συντελεστές

Κείμενο: Μιγκέλ Ντελ Άρκο

Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ

Σκηνοθεσία – Δραματουργική επεξεργασία: Χρήστος Σουγάρης

Σκηνική επεξεργασία μετάφρασης: Χρήστος Σουγάρης / Λυδία Κονιόρδου

Σκηνικά: Τίνα Τζόκα

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Κίνηση: Ερμής Μαλκότσης

Σχεδιασμός φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου

Καλλιτεχνική συνεργάτιδα: Γκέλυ Καλαμπάκα

Διεύθυνση παραγωγής: Ντόρα Βαλσαμάκη

Στο ρόλο της Ελένης: Λυδία Κονιόρδου

Στοιχεία παράστασης

Ημερομηνία: Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21:00

Τόπος: Πάτρα

Προπώληση εισιτηρίων: more.com