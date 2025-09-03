Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Πληρωμή σε δύο φάσεις, οι επικρατέστερες ημερομηνίες

Σε δύο φάσεις θα γίνει η πληρωμή για τις συντάξεις Οκτωβρίου 2025.

Όπως και τους προηγούμενους μήνες, ισχύει ο κανόνας διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών συνταξιούχων του ΕΦΚΑ. Αν και ο e-ΕΦΚΑ δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημα τις ημερομηνίες, το μοτίβο των προηγούμενων ετών, δίνει μια ασφαλή πρόβλεψη.

Aυτοί που θα δουν πρώτοι χρήματα στα ΑΤΜ είναι οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι , ενώ οι μισθωτοί θα ακολουθήσουν μερικές ημέρες αργότερα. Το ίδιο ισχύει και για τις επικουρικές συντάξεις.

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Πότε αναμένονται οι πληρωμές

-ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

-Νέοι συνταξιούχοι από 1.1.2017 και μετά (νόμος 4387/2016), την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

-Επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου 2025 του ιδιωτικού τομέα, την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

-ΟΤΕ, ΔΕΗ, τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

-ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

-ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

-Συνταξιούχοι Δημοσίου (κύριες και επικουρικές), τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.