Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Πληρωμή σε δύο φάσεις, οι επικρατέστερες ημερομηνίες

Πότε αναμένονται οι πληρωμές για τις συντάξεις Οκτωβρίου, 2025
Σε δύο φάσεις θα γίνει η πληρωμή για τις συντάξεις Οκτωβρίου 2025.
Όπως και τους προηγούμενους μήνες, ισχύει ο κανόνας διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών συνταξιούχων του ΕΦΚΑ. Αν και ο e-ΕΦΚΑ δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημα τις ημερομηνίες, το μοτίβο των προηγούμενων ετών, δίνει μια ασφαλή πρόβλεψη.
Aυτοί που θα δουν πρώτοι χρήματα στα ΑΤΜ είναι οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι , ενώ οι μισθωτοί θα ακολουθήσουν μερικές ημέρες αργότερα. Το ίδιο ισχύει και για τις επικουρικές συντάξεις.
Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Πότε αναμένονται οι πληρωμές
-ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
-Νέοι συνταξιούχοι από 1.1.2017 και μετά (νόμος 4387/2016), την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
-Επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου 2025 του ιδιωτικού τομέα, την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου
-ΟΤΕ, ΔΕΗ, τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου
-ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου
-ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου
-Συνταξιούχοι Δημοσίου (κύριες και επικουρικές), τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr