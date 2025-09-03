Δυτική Αχαΐα: Εξουδετέρωση υποβρύχιου μηχανισμού στα Νιφορέικα

Επιχείρηση εξουδετέρωσης υποβρύχιου μηχανισμού πραγματοποιείται σήμερα στην περιοχή των Νιφορεΐκων Κάτω Αχαΐας, από ειδικό κλιμάκιο του Πολεμικού Ναυτικού, σε συνεργασία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εστάλη σε ξενοδοχειακές μονάδες, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αλιευτικούς συλλόγους της περιοχής, από τις 08:00 το πρωί έως την ολοκλήρωση της επιχείρησης απαγορεύεται η προσέγγιση σε όλο το εύρος της παραλίας και της θαλάσσιας ζώνης των Νιφορείκων.

Η απαγόρευση ισχύει για λουόμενους, σκάφη και αλιευτικές δραστηριότητες, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας. Το Λιμεναρχείο καλεί τους επαγγελματίες της περιοχής να ενημερώσουν εγκαίρως πελάτες και επισκέπτες για τα μέτρα που θα εφαρμοστούν.

Προειδοποίηση προς τους αλιείς

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους αλιευτικούς συλλόγους Αχαΐας, οι οποίοι καλούνται να ειδοποιήσουν τα μέλη τους να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στη θαλάσσια περιοχή μέχρι το πέρας της επιχείρησης.

Η ανακοίνωση υπογράφεται από την Αξιωματικό Φυλακής Σημαιοφόρο του Λιμενικού Σώματος, Αφροδίτη Φωτοπούλου, και φέρει την έγκριση της υπεύθυνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών, Ιωάννας Πετροπούλου.

Η επιχείρηση και οι κίνδυνοι

Η παρουσία υποβρύχιου μηχανισμού στην περιοχή έχει κινητοποιήσει τις αρχές, καθώς θεωρείται υψηλού κινδύνου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η παραλία και η θάλασσα των Νιφορείκων θα παραμείνουν υπό αυστηρή επιτήρηση, ενώ θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των πολιτών.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής καλούνται να συμμορφωθούν πλήρως με τις οδηγίες των αρχών μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης, η οποία εκτιμάται ότι θα διαρκέσει αρκετές ώρες.