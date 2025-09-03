Πάτρα: Φορτηγό έκοψε καλώδιο της ΔΕΗ στα Ψηλαλώνια και προκάλεσε ζημιές σε δέντρα

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί στα Ψηλαλώνια της Πάτρας, όταν διερχόμενο φορτηγό προκάλεσε σοβαρό περιστατικό, κόβοντας καλώδιο της ΔΕΗ και σπάζοντας κλαδιά δέντρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεγάλο όχημα κινούνταν στην οδό Αθανασίου Διάκου όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός δεν αντιλήφθηκε το χαμηλά τοποθετημένο καλώδιο.

Το καλώδιο κόπηκε, ενώ το φορτηγό παρέσυρε και κλαδιά από δέντρα στην περιοχή.

Η Αστυνομία έσπευσε στο σημείο και τοποθέτησε απαγορευτικές κορδέλες, αποκλείοντας την άνοδο προς την πλατεία Υψηλών Αλωνίων, προκειμένου να προστατευτούν οδηγοί και πεζοί από ενδεχόμενο ατύχημα.

Λίγη ώρα αργότερα, συνεργεία της ΔΕΗ έφθασαν στην περιοχή για να προχωρήσουν στην αποκατάσταση της βλάβης και την επαναφορά της ασφάλειας στο δίκτυο.

Η κυκλοφορία στην οδό παραμένει ρυθμισμένη, ενώ οι αρχές καλούν τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες.