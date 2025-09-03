Κρήτη: Η προκλητική δράση της μαφίας μέσα από τους διαλόγους της δικογραφίας

Τελειωμό δεν έχουν οι αποκαλύψεις γύρω από τη δράση του κυκλώματος εκβιασμών και διακίνησης ναρκωτικών της μαφίας της Κρήτης που ξεδοντιάστηκε πρόσφατα από τα στελέχη της Ασφάλειας Χανίων.

Μέσω των διαλόγων που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση, σκιαγραφείται η δράση ενός εκ των φερόμενων ηγετικών στελεχών της οργάνωσης που ήταν επιφορτισμένο με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Όπως προκύπτει από τις συνομιλίες, ο φερόμενος ως αρχηγός χρησιμοποιούσε ως «χέρια» για το ναρκεμπόριο τόσο τη γυναίκα του που είχε το ψευδώνυμο «Άτζελα» όσο και έτερα μέλη της οργάνωσης όπως έναν άνδρα που άκουγε στο «όνομα Μικρός».

Ενδεικτική είναι η ακόλουθη συνομιλία στην οποία ακούγεται το φερόμενο ως ηγετικό μέλος να συνομιλεί με την «Άτζελα» για... business.

Ηγετικό μέλος: Μπορείς σε παρακαλώ να βγεις εξω στο μηχανάκι να δεις αμα είναι τα «κλειδιά» εκεί πέρα δυο; Κάνει κρύο το ξέρω αλλά δύο λεπτά.

Άτζελα: Κι άμα πάω και δεν υπάρχει τίποτα;

Ηγετικό μέλος: Όχι αποκλείεται αυτό. Ήρθε ο N. πριν και δεν τον πήρες χαμπάρι.

Άτζελα: Ναι τα είδα τι θες να τα πάρω;

Ηγετικό μέλος: Όχι δύο δεν είναι;

Άτζελα: Ναι.

Ηγετικό μέλος: Τέλος .Ναι ναι πάρτα από εκεί. Έλα να σου πω βάλτα στο… άνοιξε την ντουλάπα μου θα δεις κάτι πράσινα και βάλτα εκεί τα «κλειδιά» . Θα σου κάνει μεταφορά και θα βάλει 150 ευρώ εντάξει;

Άτζελα: Μπράβο στην εθνική ε;

Ηγετικό μέλος: Εθνική θες;

Άτζελα: Ναι για να πληρώσω το ρεύμα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένας διάλογος μεταξύ του εν λόγω κατηγορουμένου με έναν πελάτη της οργάνωσης ο οποίος, όπως φαίνεται, είναι δυσαρεστημένος από τα... «βαράκια» που παρέλαβε.

Πελάτης: Έχεις αλλάξει κάτι στα βαράκια;

Ηγετικό μέλος: Όχι γιατί;

Πελάτης: Σα να μου φαίνονται πολύ ελαφρύτερα.

Ηγετικό μέλος: Όχι ρε. Φαντάσου μαλάκα, φαντάσου που έχουν να με πάρουν έτσι να μου πούνε ουυυυ…πολύ καιρό.

Πελάτης: Όχι.

Ηγετικό μέλος: Δε το πιασες και είχε σπασιματάκια μέσα το βαράκι;

Πελάτης: Από προχτές δεν ήταν καλό.

Ηγετικό μέλος: Ούτε χθες;

Πελάτης: Όχι.

Ηγετικό μέλος: Μα φίλε πρέπει να μου το πεις μαλάκα.

Πελάτης: Ναι, όχι δεν ήτανε. Δηλαδή άμα σου φέρω κάτι άλλα βαράκια που έχω στο σπίτι, θα πάθεις σοκ. Τέλος πάντων.



Τέλος σε έτερη συνομιλία ακούγεται και πάλι το ίδιο μέλος του κυκλώματος να μιλά με ακόμη έναν πελάτη και να τον ενημερώνει πως έχει αφήσει τη σακούλα σε ένα παράθυρο.

Ηγετικό μέλος: Δύο νομάτοι είστε ρε μαλάκα;

Πελάτης: Ναι.

Ηγετικό μέλος: Εντάξει, στο παραθυράκι της γιαγιάς έχω αφήσει τη σακούλα.

Πελάτης: Ναι, ναι.

«Δεν είμαι εστιατόριο αδερφέ, ναρκωτικά πουλάμε»

Μέσα από τους διαλόγους αλλά και από τα ντοκουμέντα των παρακολουθήσεων γίνεται ξεκάθαρο πως τα μέλη του κυκλώματος ένιωθαν πως ήταν άτρωτα ενεργώντας σε πολλές περιπτώσεις απροκάλυπτα.

Πλάσαραν τη ναρκοπραμάτεια τους ακόμη και μέρα μεσημέρι, ενώ και στις επικοινωνίες τους με τους πελάτες δεν χρησιμοποιούσαν καν λέξεις κλειδιά. Αντίθετα, ήταν τελείως ξεκάθαροι για τις δραστηριότητές τους.

Χαρακτηριστικός είναι ένας διάλογος μεταξύ ενός μέλους της οργάνωσης και ενός πελάτη που ήθελε να παραγγείλει ναρκωτικά. Ο πελάτης αναφέρεται στα ναρκωτικά ως ομελέτες, με το μέλος της ομάδας να του λέει ότι δεν είναι εστιατόριο, άλλα έμπορος ναρκωτικών.

Η συνομιλία

Πελάτης: Μια ομελέτα, μια χωριάτικη και μια μπύρα...

Μέλος της οργάνωσης: Τι; Δεν καταλαβαίνω τις μαλ..., εγώ δεν είμαι εστιατόριο αδερφέ, ναρκωτικά πουλάμε εδώ πέρα τι μου λες και μόνο πρέζα εε μόνο κόκα ε πες μου ρε φίλε.

Πελάτης: Δύο μηδέν δύο μηδέν γειά.

«Κλείνει το σούπερ μάρκετ»

Ενδεικτικός είναι και ο παρακάτω διάλογος που ακούγεται ένα μέλος του κυκλώματος να μιλά με έναν πελάτη και να του λέει πως θα περάσει να παραλάβει χασίσι από έτερο μέλος πριν «κλείσει» το super market (εννοώντας τη διακίνηση).

Η συνομιλία

Μέλος της οργάνωσης: Εγώ σου λέω. Ο άνθρωπος κλείνει το σούπερ μάρκετ με το χασίς... όχι πρέπει να πάρω το χασίσι πρώτα! Ε μέχρι τις δεκάμισι θα το έχεις στα χέρια σου, πάω σφαίρα... έλα να πάρω τον άνθρωπο... άμα κλείσει το σούπερ μάρκετ με το χασίς τη γάμησα. Έλα ρε το χω στα χέρια μου, απλά θέλω να πάρω το χασίς, θα κλείσει ο άλλος...

Πελάτης: Ωραία.

