3η Σεπτέμβρη: Η Νέα Γενιά οδηγός για την αλλαγή

3η του Σεπτέμβρη σήμερα και αναλογιζόμαστε όλοι το πόσο επίκαιρη είναι ακόμα η ιδρυτική διακήρυξη του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, μία διακήρυξη που έμελλε να αλλάξει την ιστορία της χώρας.

Ταυτόχρονα, αναρωτιόμαστε πως μπορούν να πάρουν ζωή στο σήμερα οι στόχοι της Διακήρυξης για Εθνική Ανεξαρτησία, Λαϊκή Κυριαρχία, Κοινωνική Απελευθέρωση και Δημοκρατική Διαδικασία, ιδιαίτερα σε μία συγκυρία που η πολιτική έχει απαξιωθεί οριζόντια, και που ιδιαίτερα οι νέοι έχουν χάσει ολοκληρωτικά την πίστη τους πως το πολιτικό σύστημα μπορεί να δώσει απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματα τους.

Σε ένα περιβάλλον όπου:

• η πολύωρη αρκετές φορές εργασία δεν μπορεί να εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή καθημερινότητα υπό το τεράστιο πλέον βάρος του κόστους ζωής, ενώ η τεχνολογική επανάσταση με την εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εργασία, αντί να διευκολύνει τον εργαζόμενο, μετατρέπεται σε εργαλείο συγκέντρωσης ακόμα μεγαλύτερου πλούτου στα χέρια λίγων,

• η περίθαλψη μας και αυτή των αγαπημένων μας προσώπων στο δημόσιο σύστημα Υγείας κρέμεται από μία κλωστή, αυτή της φιλότιμης προσπάθειας του επικίνδυνα μειούμενου νοσοκομειακού προσωπικού που καλείται να καλύψει τεράστιες ελλείψεις, ενώ παράλληλα οι ανισότητες μεγαλώνουν με πολίτες σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές να στερούνται βασικών υπηρεσιών ή να επωμίζονται τεράστια κόστη,

• η διαρκής αποσάθρωση του δημόσιου συστήματος Παιδείας, των Σχολείων και των Πανεπιστημίων μας, εντείνει τις κοινωνικές αντιθέσεις, στερεί από χιλιάδες νέους την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση, αλλοιώνει τον αξιακό κώδικα της κοινωνίας μας και παύει να λειτουργεί ως πυλώνας ισότητας και προόδου,

• το υπέρογκο κόστος στέγασης, σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς και την πλήρη απουσία ουσιαστικής στεγαστικής πολιτικής, αναγκάζει μία ολόκληρη γενιά να ζει ακόμα με τους γονείς της, με σοβαρές συνέπειες για την κοινωνία και το δημογραφικό, υπονομεύοντας τη δυνατότητα της νέας γενιάς να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια, τη δική της προοπτική,

• η κρίση δημοκρατίας έχει οδηγήσει σε έλλειμμα εμπιστοσύνης στους θεσμούς της πολιτείας, καθώς και σε σημαντικά ελλείμματα διαφάνειας και αξιοκρατίας, με αποτέλεσμα οι νέοι είτε να επιλέγουν να χτίσουν το μέλλον τους αλλού, είτε να εγκλωβίζονται σε ένα περιβάλλον με ευκαιρίες μόνο για τους λίγους και ισχυρούς, με τις ανισότητες να μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα,

• η κλιματική κρίση δεν αποτελεί πια μακρινή απειλή, αλλά καθημερινότητα, που πλήττει το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη ζωή, με τις καταστροφικές πυρκαγιές και τις πλημμύρες να επαναλαμβάνονται με τραγικές συνέπειες, ενώ την ίδια στιγμή, το κόστος της ενεργειακής μετάβασης φορτώνεται δυσανάλογα στις πλάτες των πολλών, ενώ ο ενεργειακός πλούτος συγκεντρώνεται στα χέρια των λίγων, διευρύνοντας τις κοινωνικές ανισότητες.

Εμείς –η νέα γενιά του ΠΑ.ΣΟ.Κ.– πρέπει να πρωτοστατήσουμε, για να δώσουμε ξανά ελπίδα στους νέους αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία. Για να πάψει η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Για να υπερασπιστούμε, επαναθωρακίσουμε και ισχυροποιήσουμε τα κεκτημένα της Μεταπολίτευσης, –τα αυτονόητα– την εργασία με αμοιβή ανάλογη του κόστους ζωής, την αξιοπρεπή κατοικία για όλους τους Έλληνες, ένα αποτελεσματικό Εθνικό Σύστημα Υγείας, ένα ισχυρό σύστημα Παιδείας για το πλάτεμα της γνώσης και τη δημιουργία ελεύθερα σκεπτόμενων και κοινωνικά υπεύθυνων πολιτών, την αξιοκρατία και τη διαφάνεια σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής του τόπου. Και για αυτά θα πρέπει να συγκρουστούμε συλλογικά με τα συμφέροντα που λυμαίνονται τους κρατικούς πόρους και μηχανισμούς, αλλά και με το εγχώριο κεφάλαιο που διαμορφώνει την οικονομική, την κοινωνική, την πολιτική και την πολιτιστική μας πορεία ως χώρα, σύμφωνα με τα συμφέροντα όχι του λαού αλλά της οικονομικής ολιγαρχίας. Σκοπός μας θα πρέπει να είναι να παρακινήσουμε τη συζήτηση και τον προβληματισμό σε εθνικό επίπεδο, όπως ακριβώς στόχευε και η διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη. Ξεκινώντας από τη Νεολαία…