Ο Δήμος Αιγιαλείας για τις πρόσφατες δηλώσεις του Υφυπουργού Πολιτισμού Ι. Φωτήλα

Η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη συνεργασία και τον γόνιμο διάλογο. Στην επόμενη επίσκεψη του κ. Υφυπουργού στην Αιγιάλεια, θα είναι ιδιαίτερη χαρά μας να τον υποδεχθούμε και στο Δημαρχείο, ώστε η συζήτηση να συνεχιστεί με τον πιο άμεσο και παραγωγικό τρόπο, αναφέρει τέλος η ανακοίνωση.

Τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι ο Δήμος Αιγιαλείας έχει καταθέσει συγκεκριμένα αιτήματα και προτάσεις, επιδιώκοντας διαρκώς τη στήριξη του Υπουργείου για την ενίσχυση του πολιτιστικού αποτυπώματος και της τουριστικής δυναμικής της περιοχής.

- Η στρατηγική για την αύξηση της επισκεψιμότητας του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιγίου, σε συνεργασία με τοπικούς και διοικητικούς φορείς, καθώς και η δημιουργία χώρων στάθμευσης και υποδοχής μαθητών ή άλλων επισκεπτών.

Ωστόσο, σε πλήρη αντίθεση με τις εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν από τις πρόσφατες δηλώσεις του, που φέρεται ότι έκανε προς τα τοπικά Μέσα ενημέρωσης περί μη διεκδίκησης από τον Δήμο Αιγιαλείας, υπενθυμίζεται ότι ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Γιώργος Φράγκονικολόπουλος είχαν πραγματοποιήσει επίσημη συνάντηση μαζί του στο Υπουργείο Πολιτισμού την Πέμπτη 6 Μαρτίου 2025, θέτοντας όλα τα ζητήματα που αναφέρθηκαν στην συνέντευξη του.

*Στο μεταξύ απάντηση σχετικά με τις δηλώσεις του Βουλευτή Αχαΐας και Υφυπουργού Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για την Αρχαία Ελίκη, σε εκπροσώπους των ΜΜΕ του Αιγίου την Παρασκευή 29 Αυγούστου, στο Αίγιο έδωσε με σχετική του ανακοίνωση και το ΔΣ της ΕΦΑΕΛ-Εταιρεία Φίλων της Αρχαίας Ελίκης.

"Η περιπέτεια της συνέχισης των ανασκαφών στην Αρχαία Ελίκη την τελευταία 12ετία, αποτελεί κορυφαία περίπτωση αυθαιρεσίας της Δημόσιας Διοίκησης και προνομιακής ατιμωρησίας των υπευθύνων από την πλευρά του κράτους. Η πρωτοφανής προκλητική παραβίαση της νομιμότητας (την οποία κατά το παρελθόν εντόνως είχε καταγγείλει ο κ. Φωτήλας) από μια ομάδα δημοσίων υπαλλήλων του ΥΠΠΟ έχει καταδειχθεί από τρεις συνολικά Εκθέσεις Ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) που αριθμούν τον εντυπωσιακό αριθμό των 350 !! σελίδων. Πλην όμως, η πολιτική ηγεσία προσέφερε πλήρη κάλυψη στους εν λόγω υπαλλήλους.

Για την Αιγιάλεια, η υπουργοποίηση του κ. Φωτήλα αποτέλεσε ελπίδα δίκαιης λύσης του ζητήματος μέσα από την αποκατάσταση της νομιμότητας και την απρόσκοπτη συνέχιση του ανασκαφικού έργου της ερευνητικής ομάδας υπό την Διεύθυνση της Ντόρας Κατσωνοπούλου (που ως γνωστόν δεν είναι Γεωλόγος! αλλά Καθηγήτρια Αρχαιολογίας) που με τις εμβριθείς μελέτες και τις πολυετείς πρωτοποριακές έρευνες κατόρθωσε να ανακαλύψει την αναζητούμενη για πολλές δεκαετίες Ελίκη στην περιοχή των χωριών Ελίκης-Ριζομύλου-Νικολαιίκων, κάνοντας γνωστή την Αιγιάλεια σε διεθνές επίπεδο. Αντί όμως αναγνώρισης του τιτάνιου αυτού έργου και της παγκόσμιας επιτυχίας του, μάλιστα με μηδενικό κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό, η πολιτεία έχει επιτρέψει σε μια στενή ομάδα υπαλλήλων του ΥΠΠΟ, με έδρα στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, να παραπληροφορεί και να παραπλανά θεσμούς και δημόσια πρόσωπα εξ ονόματος του κράτους, με πληθώρα μη νόμιμων ενεργειών ακόμη και με εκβιαστικές παρεμβάσεις προκειμένου να παραμένει το έργο στάσιμο και ανολοκλήρωτο (τα ταπεινά προσωπικά κριτήρια ως προτεραιότητα έναντι του εθνικού συμφέροντος).

Δυστυχώς, την συνήθη πεπατημένη συμπαράταξης με το βαθύ κράτος φαίνεται πως τελικά επέλεξε να ακολουθήσει και ο κ. Φωτήλας, μεταφέροντας μάλιστα με τις δηλώσεις που διαβάσαμε στον Τύπο την άποψη του ΥΠΠΟ περί συνέχισης των ανασκαφών ως εξής: «Μπορεί το ΥΠΠΟ να συνεργαστεί με την κα Κατσωνοπούλου, ώστε να γίνονται οι ανασκαφές υπό την διεύθυνση της Εφορείας Αρχαιοτήτων και με τη συμμετοχή της ομάδας της κας Κατσωνοπούλου, όμως η κα Κατσωνοπούλου δεν το επιθυμεί» και αλλού «... να ηγηθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων και να συμμετάσχει σε αυτό και η Εταιρεία Φίλων Αρχαίας Ελίκης». Πέραν του γεγονότος ότι η πρόταση αποτελεί άλλη μία παραβίαση της νομιμότητας καθώς αντιτίθεται στην ρητή διάταξη του Νόμου περί εποπτείας που ασκεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων (όπως γινόταν και πριν) και όχι την διεύθυνση ερευνητικού έργου άλλου εγκεκριμένου επιστημονικού φορέα (Πανεπιστήμιο Πατρών και ΕΦΑΕΛ), προκύπτει ότι ο κ. Φωτήλας αγνοεί την κατ’ επανάληψη άρνηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων να συνεργαστεί στην ανασκαφική έρευνα στην Αρχαία Ελίκη (αν και δεν ζητήθηκε από τους φορείς του έργου ούτε και είναι επιβεβλημένη από τον Νόμο).

Και αφού, όπως είναι προφανές από τις δημοσιευθείσες δηλώσεις, η Διεύθυνση της ΕΦΑ Αχαΐας δεν τον έχει ενημερώσει, ως όφειλε, μπορεί να ενημερωθεί από την Έκθεση Ελέγχου της ΕΑΔ 2020 (ιδιαίτερα σελ. 32, 57-62) όπου παρατίθενται και αναλύονται τα σχετικά έγγραφα. Είναι βέβαιο, ότι έτσι θα ενημερωθεί και για το ποιος έχει δίκιο ή όχι, ποιος λέει αλήθειες ή όχι, ποιος εν τέλει γεννά και εκθρέφει την τοξικότητα. Όσο για τους λόγους απόκρυψης αυτής της αλήθειας, ώστε σήμερα ο κ. Φωτήλας να εκτίθεται δημόσια μεταφέροντας μια πρόταση συνεργασίας κενή περιεχομένου (ως απορριφθείσα πολλάκις προς το ΥΠΠΟ από την Εφορεία Αρχαιοτήτων), ας ερωτηθεί η αρμόδια Διεύθυνση της ΕΦΑ Αχαΐας.

Είμαστε πάντοτε στην διάθεση του Υφυπουργού Πολιτισμού για απαντήσεις/διευκρινίσεις, αν και ήταν πλήρης η ενημέρωσή του από την Ντόρα Κατσωνοπούλου κατά την συνάντηση στο Γραφείο του στο ΥΠΠΟ τον περασμένο Σεπτέμβριο 2024.

Υπενθυμίζουμε την υποχρέωση όλων απέναντι στο πάγκοινο αίτημα της Αιγιάλειας για την συνέχιση των ανασκαφών από την ερευνητική ομάδα και την Ντόρα Κατσωνοπούλου που έχουν εργαστεί με επιτυχία στην Αρχαία Ελίκη περισσότερο από 30 χρόνια προσφέροντας στον τόπο, όπως αυτό έχει διατυπωθεί με την ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγιάλειας, των Προέδρων της περιοχής Αρχαίας Ελίκης και του Προέδρου της Διεθνούς Επιτροπής, και των επιστημονικών, εμποροεπαγγελματικών και πολιτιστικών συλλόγων της Αιγιάλειας.

Θα επανέλθουμε στο θέμα με περισσότερα στοιχεία όποτε και εφόσον χρειαστεί".