Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων νέων φυτεύσεων αμπελώνων

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις νέων φυτεύσεων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2026 από 1-9-2025 μέχρι 20-9-2025.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr και στις «Ψηφιακές Υπηρεσίες» επιλέγουμε την «Αίτηση Αδειών Νέας Φύτευσης». Δικαίωμα υποβολής έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η επιλεξιμότητα των αιτήσεων κρίνεται από την ύπαρξη αγροτεμαχίου ιδιόκτητου ( με τους αντίστοιχους τίτλους και την μεταγραφή τους) ή ενοικιαζόμενου. Η διάρκεια των μισθωτηρίων, όπως γνωστοποιεί η σχετική ανακοίνωση που εστάλη από την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος, πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 7 ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και να έχουν θεώρηση του γνησίου των υπογραφών των συμβαλομένων. Η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση ορίζεται στα τρία στρέμματα και δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια με ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο το ένα (1,0) στρέμμα.

Τα κριτήρια προτεραιότητας, με συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων ανά κατηγορία είναι:

Α. Νεοεισερχόμενος, σύμφωνα με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Αμπελουργικού Μητρώου (επισυνάπτεται η βεβαίωση).

Β. Αμπελουργός ενταγμένος στη βιολογική ή ολοκληρωμένη διαχείριση (επισύναψη πιστοποίησης από Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν την υποβολή της αίτησης). Ο αιτών , μη κάτοχος αμπελουργικής εκμετάλλευσης, δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών στην βιολογική ή ολοκληρωμένη διαχείριση.

Γ. Σύνολο γεωργικής εκμετάλλευσης μεγαλύτερο των 5 στρεμμάτων( σύμφωνα με το ΟΣΔΕ) και αμπελουργική εκμετάλλευση με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου βάσει του αμπελουργικού μητρώου, τουλάχιστον 5,0 στρ.

Δ. Μέλος Οινοποιητικού Συνεταιρισμού, αναγνωρισμένης Ομάδας Παραγωγών, αναγνωρισμένης Οργάνωσης παραγωγών Αμπελοοινικού Τομέα (επισύναψη σχετικής βεβαίωσης μέλους).