Συναντήσεις του Περιφερειάρχη Ν. Φαρμάκη με τους Ν. Παπαθανάση και Κ. Κατσαφάδο

Ο κ. Φαρμάκης, στις συναντήσεις που είχε στα δύο Υπουργεία, παρουσίασε την πλήρη εικόνα της αποτίμησης των καταστροφών, καθώς και τις έκτακτες χρηματοδοτικές ανάγκες που έχουν προκύψει, προκειμένου να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν το συντομότερο, τα αναγκαία έργα αποκατάστασης και θωράκισης των πυρόπληκτων περιοχών.

Την πλήρη χαρτογράφηση των ζημιών σε υποδομές, καθώς και τις έκτακτες ανάγκες έργων αποκατάστασης που ανέκυψαν μετά τις μεγάλες πυρκαγιές του Αυγούστου στη Δυτική Ελλάδα, παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας , Νεκτάριος Φαρμάκης, στις συναντήσεις που είχε την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025 με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση και τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο.

Παράλληλα, συζητήθηκε ο συντονισμός και η ενεργοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων και υπηρεσιών, προκειμένου να ολοκληρωθεί γρήγορα η αποζημίωση των πληγέντων πολιτών, αλλά και να ξεκινήσει η υλοποίηση των απαιτούμενων αντιδιαβρωτικών έργων από τα Δασαρχεία.

«Πρέπει να κερδίσουμε τον αγώνα με τον χρόνο, κυρίως όμως με τις υπαρκτές ανάγκες των συμπολιτών και του τόπου μας» ανέφερε μετά το τέλος των συναντήσεων ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, προσθέτοντας ότι αναμένει την ενεργή και εμπράγματη στήριξη της Πολιτείας για να επιτευχθεί η αναγκαία ανάταξη, αλλά και να υπάρξει η κατάλληλη προετοιμασία ενόψει της επερχόμενης χειμερινής περιόδου.

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι έτοιμη να αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί, αλλά και να συνδράμει και κάθε άλλον φορέα στις προσπάθειές του, γιατί μπροστά μας είναι μόνο η κοινωνία», τόνισε ακόμα ο κ. Φαρμάκης.