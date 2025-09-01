Βασίλης Αϊβαλής: Ευθύ «κατηγορώ» σε Κυβέρνηση και Δημοτική Αρχή για τις φωτιές της Πάτρας- Ζήτησε παραίτηση του Προέδρου της ΔΕΥΑΠ για την έλλειψη νερού

Με σκληρή κριτική προς την Κυβέρνηση και τη Δημοτική Αρχή, τοποθετήθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές που έφτασαν μέχρι τον αστικό ιστό της Πάτρας, ο επικεφαλής της παράταξης «Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι», Βασίλης Αϊβαλής, ο οποίος αναφέρθηκε στις προσωπικές ευθύνες του Δημάρχου ενώ ζήτησε την παραίτηση του Προέδρου της ΔΕΥΑΠ.

«Αισθάνομαι την ανάγκη να μεταφέρω σε αυτή τη συνεδρίαση και σε όλους τους τόνους, την αγανάκτηση των πολιτών της Πάτρας που είδαν τον τόπο τους να καταστρέφεται από τις πρόσφατες πυρκαγιές» ανέφερε ο κ. Αϊβαλής και συνέχισε: «Αγανάκτηση όχι μόνο για την ίδια τη φωτιά, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο κυρίως Κυβέρνηση και μετέπειτα η Δημοτική Αρχή στάθηκαν, ή μάλλον δεν στάθηκαν, ο καθένας στο ύψος των ευθυνών που του αναλογεί.

Αγανάκτηση για την ολιγωρία, τις καθυστερήσεις, την προχειρότητα, την έλλειψη σχεδίου και συντονισμού.

Αγανάκτηση γιατί αντί για διαφάνεια και ξεκάθαρη ενημέρωση, οι πολίτες εισέπραξαν σιωπή, δικαιολογίες και αλληλοκατηγορίες.

Και πάνω απ’ όλα, αγανάκτηση γιατί ακόμη και σήμερα, αντί για ανάληψη ευθυνών, βλέπουμε μόνο απόπειρες συγκάλυψης και μετάθεσης ευθυνών.

Τι πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειας υποβάθμισης της συζήτησης για τις πυρκαγιές, από το ότι χρειάστηκαν 17 ημέρες για να συγκληθεί Δημοτικό Συμβούλιο, γεγονός που θεωρούμε επιεικώς απαράδεκτο. Αντί να δώσετε άμεσα πλήρη ενημέρωση, όπως έκαναν και κάνουν όλοι οι άλλοι δήμοι, σε αντίστοιχες περιπτώσεις, αντί να ακούσετε τους πολίτες και να σπεύσετε να αναλάβετε δράση για την ενημέρωσή τους, αντί να αναλάβετε την ευθύνη ενός ανοικτού διαλόγου για τον κίνδυνο που αντιμετώπισαν, συρθήκατε σε συνεδρίαση μόνο μετά από αίτημα όλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης.

Και μάλιστα αφού δεν μπορέσατε να την αποφύγετε αυτή τη συζήτηση, βάζοντας το αίτημα της αντιπολίτευσης σαν δεύτερο ή τρίτο θέμα σε τακτική συνεδρίαση που μετέπειτα προγραμματίσατε, μιας και ο νόμος το απαγορεύει, προσπαθήσατε να υποβαθμίσετε την σημασία της συνεδρίασης προγραμματίζοντας την ίδια μέρα νωρίτερα συνεδρίαση Λογοδοσίας.

Η στάση σας αυτή, είναι κατακριτέα όχι μόνο από εμάς, αλλά από όλη την κοινωνία της πόλης μας» ανέφερε ο επικεφαλής της παράταξης «Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι»

Ακολουθεί το κείμενο της τοποθέτησής του:

«Γνωρίζουμε όλοι πως σε θέματα πολιτικής προστασίας την κυρίαρχη ευθύνη την έχει η κυβέρνηση και ο κρατικός μηχανισμός. Ο οποίος μηχανισμός, για άλλη μια φορά και στην φωτιά της Πάτρας όχι μόνο ήταν αναποτελεσματικός αλλά πάρα λίγο να λειτουργήσει και εγκληματικά.

Κυρίαρχα, λόγω της υπερβολικά μεγάλης καθυστέρησης στο να αποστείλει τα απαραίτητα εναέρια μέσα όταν η φωτιά ήταν στην αρχή της, με αποτέλεσμα αυτή να γιγαντωθεί και -εν κατακλείδι- σε κατά τόπους περιοχές του τόπου μας να καταλήξει να σβήσει στην θάλασσα.

Παράλληλα, λόγω της έλλειψης κονδυλίων για μέτρα προληπτικής προστασίας στους Δήμους αλλά και λόγω της στοχευμένης συρρίκνωσης του προσωπικού τους, γεγονός που είναι απόρροια της άρνησης της κυβέρνησης να θέσει σε προτεραιότητα την προστασία των πολιτών.

Και όλα αυτά ενώ εδώ και χρόνια περιορίζεται το απαραίτητο στελεχιακό δυναμικό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, και τίθενται ακόμη και όροι αποκλεισμού, σε πολλές περιπτώσεις, και για τους εποχικούς πυροσβέστες.

Με δεδομένες αυτές τις ελλείψεις και την ολιγωρία, που έγιναν αιτία να μην μπορεί να ελεγχθεί η φωτιά στον αστικό ιστό της Πάτρας, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, θα περίμενε κανείς να βγει η κυβέρνηση και να ζητήσει μια συγγνώμη αναλαμβάνοντας τις ευθύνες της.

Αντί αυτού, είδαμε να βγαίνει ο ίδιος ο υπουργός και να επιτίθεται με τρόπο απαράδεκτο και κατακριτέο στον Δήμαρχο Πατρέων και ενώ η Πάτρα ακόμη καιγόταν, για μια τοποθέτηση του την οποία δεν θα έπρεπε να έχει κάνει για το 112 έτσι όπως την διατυπώσατε.

Η ιστορία είναι γνωστή. Όταν δεν συμφέρει η λογοδοσία, γιατί η λογοδοσία είθισται να αναδεικνύει τη γύμνια του κρατικού μηχανισμού και όταν θέλουμε να μετατοπίσουμε το λαϊκό αίσθημα κατακραυγής, πετάμε το μπαλάκι εκτός γηπέδου ρίχνοντας στάχτη στα μάτια των πολιτών.

Αυτά εν τάχει με την Κυβέρνηση.

Διότι υπάρχουν ευθύνες και στην Δημοτική Αρχή. Ευθύνες οι οποίες πρέπει να συζητηθούν. Γιατί αν, κύριοι, δεν συζητηθούν, αν δεν ληφθούν μέτρα, θα επαναληφθούν.

Τι έχουμε σε σχέση με τον Δήμο Πατρέων;

Ας ξεκινήσουμε με το μεγάλο πρόβλημα της ύδρευσης.

Με απόλυτη ευθύνη της Δημοτικής Αρχής και ενώ περιοχές και περιουσίες καίγονταν, δεν υπήρχε παροχή νερού από το δίκτυο της ΔΕΥΑΠ στις βρύσες των συμπολιτών μας αλλά και σε κρουνούς της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με αποτέλεσμα τον αφοπλισμό τους στη μάχη ενάντια στην φωτιά.

Και τούτο, διότι η διοίκηση της ΔΕΥΑΠ όχι μόνο δεν προνόησε να έχει γεννήτριες στα αντλιοστάσια αλλά ακόμη και την ώρα της κρίσης, στάθηκε ανίκανη να κινηθεί άμεσα και να προβεί σε επίλυση του προβλήματος με κινητές μονάδες. Αποτέλεσμα; Πολλές από τις πυρόπληκτες- και όχι μόνο- περιοχές της πόλης. να μην έχουν νερό στις βρύσες τους, ακόμη και εννέα μέρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς.

Τόσο στην πρόληψη, όσο και στην διαχείριση κρίσης, η διοίκηση της ΔΕΥΑΠ ήταν πλήρως αναποτελεσματική και προφανώς υπάρχει πολιτική ευθύνη για αυτό.

Μετά από 11 χρόνια ως Δημοτική Αρχή στο Δήμο Πατρέων δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τέτοιου μεγέθους και είδους αστοχίες, και το λιγότερο που θα έπρεπε να έχετε ήδη κάνει κύριε Δήμαρχε, θα ήταν να έχετε ζητήσει την παραίτηση του Προέδρου της ΔΕΥΑΠ από την θέση του.

Επειδή όμως μέχρι σήμερα δεν το έχετε πράξει, δεν αισθανθήκατε δηλαδή την ανάγκη να αποδώσετε ευθύνες για το φιάσκο της ύδρευσης και την ταλαιπωρία των πολιτών, σας το ζητάμε εμείς. Σας ζητάμε την αποπομπή του.

Πάμε όμως και παρακάτω, γιατί δεν είναι μόνο η ύδρευση.

Ο Δήμος Πατρέων όλα αυτά τα χρόνια δεν αξιοποίησε σοβαρά χρηματοδοτικά προγράμματα προκειμένου να ενισχύσει την Πολιτική του Προστασία με απόλυτη ευθύνη της Δημοτικής Αρχής.

Πιο συγκεκριμένα δεν κατέθεσε πρόταση στο πρόγραμμα «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ Α' Βαθμού με περιαστικά δάση» αξίας 30εκατ. € με δικαιούχους τους Δήμους, το οποίο αφορούσε την εφαρμογή παρεμβάσεων για τη δημιουργία ζωνών που θα επιβραδύνουν ή θα ανακόψουν μια πυρκαγιά προς κατοικημένες περιοχές. Μιλάμε για μια δράση καταλυτικής σημασίας για την πολιτική προστασία της πόλης της Πάτρας.

Ενώ ακόμη και στην δράση «Προμήθεια εξοπλισμού για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών στην ΠΔΕ» για το 2021-2027 όπου ο Δήμος Πατρέων εντάχθηκε, δέσμευσε μόλις το ποσό των 276.141 (13,8% επί των διαθέσιμων χρημάτων) και δεν πραγματοποίησε ούτε καν ένσταση επί του ποσού παρά το ότι η Δημοτική αρχή δεσμεύτηκε για αυτό στην Δημοτική Επιτροπή.

Τελευταίο, αλλά όχι έσχατο, σε σχέση με τις ευθύνες της Δημοτικής Αρχής, είναι το τεράστιο θέμα του ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας και η φωτιά που τον απείλησε με φόβο έκρηξης μιας υγειονομικής βόμβας για όλη την περιοχή.

Κύριοι της Δημοτικής Αρχής αυτή η κοροϊδία διαρκείας κάπου πρέπει να τελειώσει. Η Δημοτική Αρχή ανέλαβε τα ηνία του Δήμου με το μότο ότι την επόμενη μέρα από την εκλογή της θα κλείσει την Ξερόλακκα. Έχουν περάσει 11 χρόνια από τότε και η Ξερόλακκα λειτουργεί ακόμη.

Ο κ. Δήμαρχος, φέρει προσωπικά την ευθύνη για την τραγική κατάσταση στην Ξερόλακκα: και λέω τραγική, καθώς μιλάμε για έναν ΧΥΤΑ που δεν λειτουργεί στο σύνολό του με άδεια. Πρόκειται με λίγα λόγια για μια υγειονομική βόμβα και μια καθημερινή απειλή για την υγεία των κατοίκων.

Το συμπέρασμα που εξάγεται για τους Πατρινούς είναι ότι πρωτίστως η Κυβέρνηση και δευτερευόντως η Δημοτική Αρχή απέτυχαν.

Η μία με την ολιγωρία της, η άλλη με την ανεπάρκειά της.

Και το τίμημα το πλήρωσαν οι πολίτες της Πάτρας με καμένα σπίτια, κατεστραμμένες περιουσίες και καθημερινή ανασφάλεια.

Η κοινωνία δεν ζητάει άλλα λόγια. Ζητάει:

Ανάληψη ευθυνών.

Παραιτήσεις εκεί όπου χρειάζονται.

Σχέδιο δράσης και ουσιαστική θωράκιση της πόλης».