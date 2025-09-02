Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιεί ο ΑΣΠΠΑΜΑ - Αχαϊκός Σύλλογος Προστασίας Πασχόντων Θαλασσαμίας

Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιούν από κοινού ο ΑΣΠΠΑΜΑ (Αχαϊκός Σύλλογος Προστασίας Πασχόντων Θαλασσαμίας) και το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας (Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας) αυτή την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025 από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στην Τριών Ναυάρχων 40, στην αίθουσα του ΤΕΕ στην Πάτρα.

Η αιμοδοσία πραγματοποιείται δεδομένης της μεγάλης ανάγκης σε αίμα τη δεδομένη περίοδο, για όλους τους ασθενείς που χρειάζονται μεταγγίσεις (χειρουργεία, πάσχοντες θαλασσαιμίας, τραυματίες, πάσχοντες από αιματολογικές νόσους, επιπλοκές νόσων κ εγκυμοσύνης κτλ).

Η αιμοδοσία είναι μια απλή, ασφαλής και ανώδυνη διαδικασία, αλλά η αξία της είναι ανεκτίμητη. Μέσα σε λίγα λεπτά, μπορείς να σώσεις έως και τρεις ζωές! Οι ανάγκες για αίμα στη χώρα μας παραμένουν υψηλές και η συμβολή κάθε εθελοντή αιμοδότη είναι πολύτιμη.

Η δράση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας καλλιέργειας κουλτούρας αλληλεγγύης και κοινωνικής ευθύνης, με στόχο τη δημιουργία μιας ενεργής κοινότητας που δεν μένει αμέτοχη μπροστά στις ανάγκες της κοινωνίας.

Σου ζητάμε να γίνεις κι εσύ κρίκος στην αλυσίδα της προσφοράς. Ενημέρωσε φίλους και συναδέλφους – έλα να κάνουμε μαζί τη διαφορά!, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.