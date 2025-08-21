Εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο στο Γκέρμπεσι Καλαβρύτων

Ο Σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας «ο Αγιος Χαράλαμπος» σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Π «Ο Άγιος Ανδρέας» και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος συνεχίζει τις προγραμματισμένες εθελοντικές αιμοδοσίες του Αυγούστου με τις μεγάλες ανάγκες αίματος λόγω της μετακίνησης χιλιάδων ταξιδιωτών (αυξημένων τροχαίων ατυχημάτων) με αιμοδοσία.

Η αιμοδοσία θα γίνει το Σάββατο 23/8 στον προφήτη Ηλία, στο Γκέρμπεσι Καλαβρύτων (18.00-21.30), σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο.

«Αγαπητοί αιμοδότες, δώστε το παρόν στο προσκλητήριο ανθρωπιάς και προσφοράς ζωής στους πάσχοντες συνανθρώπους μας - συμπολίτες μας, κάντε το καλύτερο δώρο - ένα δώρο ζωής.

Οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ. Σήμερα εγώ αύριο εσύ κανείς δεν ξέρει την στιγμή.

Προσφέρετε 10 λεπτά από το χρόνο σας βοηθώντας όσους έχουν ανάγκη» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του συλλόγου αιμοδοτών.