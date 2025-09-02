Συγκίνηση και 5λεπτο ολόθερμο χειροκρότημα, στην απονομή του τιμητικού Χρυσού Λέοντα στη θρυλική Κιμ Νόβακ

Η Νόβακ, στα 92 της χρόνια, παρέλαβε το τιμητικό βραβείο της 82ης Μπιενάλε της Βενετίας από τα χέρια του Μεξικανού σκηνοθέτη Γκιγιέρμο ντελ Τόρο
Η θρυλική Χολυγουντιανή σταρ Κιμ Νόβακ - Kim Novak στα 92 της χρόνια σήμερα, ήταν ιδιαίτερα συγκινημένη όταν ανέβηκε στη σκηνή στην Sala Grande του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, την Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025 για να παραλάβει τον τιμητικό Χρυσό Λέοντα – Leone d' Oro alla carriera για το σύνολο της καριέρας της στον κινηματογράφο και στις τέχνες.
Όπως χαρακτηριστικά είπε η σημαντική ηθοποιός, πρωταγωνίστρια του εξαιρετικού φιλμ του Άλφρεντ Χίτσκοκ "Δεσμώτης του ιλίγγου" που θεωρείται από τις καλύτερες ταινίες από καταβολής κινηματογράφου, «είμαι ο καπετάνιος του πλοίου μου».
Όπως διαβάσαμε στο in.gr, με δάκρυα συγκίνησης, η 92χρονη Κιμ Νόβακ τίμησε το παρελθόν και την αντοχή της, παραλαμβάνοντας τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία, υπό τους επαίνους του Μεξικανού Οσκαρικού σκηνοθέτη Γκιγιέρμο ντελ Τόρο.
Όπως αναφέρει το flix.gr, όταν η κομψά ντυμένη Κιμ Νόβακ βγήκε στη σκηνή, οι 1000 θεατές του Palazzo del Cinema προκάλεσαν ένα μικρό σεισμό - ένα αυθόρμητο, συγκινημένο 5λεπτο standing ovation, με την αγέρωχη πρωταγωνίστρια να απολαμβάνει κάθε λεπτό. Πόζαρε, χαιρετούσε, έστελνε φιλιά στο κοινό. «Σας αγαπώ, σας αγαπώ, σας αγαπώ» φώναζε από τη σκηνή στο κοινό.
Όταν παρέλαβε το βραβείο της και πλησίασε το μικρόφωνο για τον ευχαριστήριο λόγο της, το επανέλαβε. «Σας αγαπώ. Σας αγαπώ όλους πολύ. Αυτό εδώ το βραβείο είναι για μένα, αλλά είναι και για όλους εσάς. Γιατί εσείς είστε η αιτία που είμαι εδώ. Κι εγώ είμαι εδώ για όλους εσάς...».
Η Κιμ Νόβακ, Αμερικανίδα ηθοποιός της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, είναι γνωστή κυρίως για την ερμηνεία της σε διπλό ρόλο στην ταινία του Άλφρεντ Χίτσκοκ "Δεσμώτης του ιλίγγου" το 1958 με συμπρωταγωνιστή της τον Τζέιμς Στιούαρτ. Έχει γεννηθεί στις 13 Φεβρουαρίου 1933 στο Σικάγο του Ιλινόι των ΗΠΑ.
Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο με κείμενο που είχε ετοιμάσει, μίλησε για την μεγάλη καριέρα της Κιμ Νόβακ που σηματοδότησε με τους ρόλους και την παρουσία της την δεκαετία του '50 και του '60 στο Χόλιγουντ.
Κοιτώντας την καριέρα της θρυλικής ηθοποιού, την βρίσκουμε ανάμεσα σε ονόματα εμβληματικών σκηνοθετών και iconic συμπρωταγωνιστών. Πρωταγωνίστρια του «Vertigo-Δεσμώτης του ιλίγγου», απλώς της καλύτερης ταινίας όλων των εποχών, του «Picnic», «Pal Joey», «Ο Ανθρωπος με το Χρυσό Χέρι», του «Kiss me Stupid», κ.α., έγραψε το flix.gr προσθέτοντας πως σε όλες τις ερμηνείες της ήταν λαμπερή, αλλά όλες έκρυβαν και μία μελαγχολία. Μία υποψία ραγισμένης καρδιάς...
Η Νόβακ στο λόγο της αναφέρθηκε και στην οικογένειά της, ευχαριστώντας τον πατέρα της «που της χάρισε την ηθική πυξίδα» και τη μητέρα της «που την έκανε να πει κοιτάζοντας στον καθρέφτη: εσύ είσαι ο καπετάνιος του δικού σου πλοίου».
Αμέσως μετά την απονομή του τιμητικού Χρυσού Λέοντα, παρουσιάστηκε το ντοκιμαντέρ «Kim Novak’s Vertigo» του Αλεξάντρ Ο. Φιλίπ. Το φιλμ δεν περιορίζεται σε μια απλή αναδρομή στην καριέρα της Αμερικανίδας σταρ του κινηματογράφου, αλλά ανοίγει ένα «παράθυρο» στον εσωτερικό της κόσμο.
Η συνάντηση της Κιμ Νόβακ με τον Οσκαρικό σκηνοθέτη Γκιγιέρμο ντελ Τόρο στη Βενετία σφράγισε μια βραδιά που υπενθύμισε στο κοινό όχι μόνο τη μαγεία του κλασικού Χόλιγουντ, αλλά και τη διαχρονική δύναμη του κινηματογράφου να εμπνέει και να συγκινεί.
Σε σκηνή της ταινίας "Δεσμώτης του Ιλίγγου" το 1958.
