Γοτθικοί θησαυροί του Μεξικανού σκηνοθέτη Γκιγιέρμο ντελ Τόρο σε δημοπρασία

Επί δεκαετίες, ο βραβευμένος με Όσκαρ Μεξικανός σκηνοθέτης, Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (Guillermo del Toro), συγκέντρωνε μια εκπληκτική συλλογή έργων τέχνης και αντικειμένων που καθρεφτίζουν τις γοτθικές του εμμονές.
Στον θησαυρό του που ο ίδιος εύστοχα ονόμασε «Bleak House» («Ζοφερός Οίκος»), περιλαμβάνονται περίπου 10.000 μοναδικά κομμάτια, από φιγούρες μαγείας και επιστημονικής φαντασίας μέχρι μορφές εμπνευσμένες από αρχαίους μύθους και ιστορίες τρόμου.
Ωστόσο οι πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν το Λος Άντζελες αποτέλεσαν το έναυσμα για να αποφασίσει ο βραβευμένος & πολυτάλαντος δημιουργός να αποχωριστεί μέρος αυτού του θησαυρού.
«Αυτή η δύσκολη κατάσταση με έκανε να συνειδητοποιήσω το απίστευτο μέγεθος της συλλογής και την ευθύνη να μοιραστώ αυτόν τον προσεκτικά επιμελημένο θησαυρό με άλλους, οι οποίοι ίσως αποδεχθούν τον όρκο να διασώσουν αυτά τα κομμάτια πολιτισμού και ομορφιάς για τις επόμενες γενιές», υπογράμμισε ο 60χρονος Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, δημιουργός της εξαιρετικής ταινίας φαντασίας "Ο Λαβύρινθος του Πάνα" (2006).
Στις 26 Σεπτεμβρίου, η Heritage Auctions, στο πλαίσιο μιας δημοπρασίας που θα γίνει σε τρία μέρη, θα προσφέρει μια επιλογή από τον θησαυρό του Μεξικανού σκηνοθέτη.
Την ίδια ώρα η νέα ταινία με τίτλο «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο συγκίνησε το κοινό στο φετινό Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Βενετίας όπου έκανε πρεμιέρα.
Το φιλμ «ζωντάνεψε» τη Βενετία το βράδυ του περασμένου Σαββάτου 30-8, αποσπώντας ένα 13λεπτο standing ovation, το μεγαλύτερο σε διάρκεια μέχρι στιγμής στην 82η διοργάνωση του κορυφαίου Φεστιβάλ.
Ο γνωστός και γοητευτικός ηθοποιός Όσκαρ Αϊζακ (Oscar Isaac) που υποδύεται τον παρανοϊκό επιστήμονα και ο ανερχόμενος και πανύψηλος στην όψη, Τζέικομπ Ελόρντι (Jacob Elordi), ο οποίος ενσαρκώνει το τέρας του, δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, καθώς το κοινό συνέχιζε να χειροκροτεί με ενθουσιασμό.
Κατά τη διάρκεια του παρατεταμένου χειροκροτήματος, ο Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, τιμημένος με Όσκαρ σκηνοθεσίας για την ταινία "Η Μορφή του Νερού" (2017) χαιρέτησε το πλήθος και αγκάλιασε τους δύο πρωταγωνιστές. Ένας εμφανώς συγκινημένος Ελόρντι δέχτηκε ένα φιλί στο μάγουλο από τον Αϊζακ, με τον οποίο στη συνέχεια μοιράστηκαν μια θερμή αγκαλιά.
O 28χρονος Τζέικομπ Ναθάνιελ Ελόρντι, όπως είναι το πλήρες όνομα του, είναι Αυστραλός και έγινε ευρύτερα γνωστός το 2023 ερμηνεύοντας τον Έλβις Πρίσλει στην ταινία "Priscilla" της Σοφίας Κόπολα, φιλμ που είχαμε δει και στην Πάτρα στην Βέσο Μάρε.
Με στοιχεία & από το ΑΠΕ
