Γοτθικοί θησαυροί του Μεξικανού σκηνοθέτη Γκιγιέρμο ντελ Τόρο σε δημοπρασία

Επί δεκαετίες, ο βραβευμένος με Όσκαρ Μεξικανός σκηνοθέτης, Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (Guillermo del Toro), συγκέντρωνε μια εκπληκτική συλλογή έργων τέχνης και αντικειμένων που καθρεφτίζουν τις γοτθικές του εμμονές.

Στον θησαυρό του που ο ίδιος εύστοχα ονόμασε «Bleak House» («Ζοφερός Οίκος»), περιλαμβάνονται περίπου 10.000 μοναδικά κομμάτια, από φιγούρες μαγείας και επιστημονικής φαντασίας μέχρι μορφές εμπνευσμένες από αρχαίους μύθους και ιστορίες τρόμου.

Ωστόσο οι πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν το Λος Άντζελες αποτέλεσαν το έναυσμα για να αποφασίσει ο βραβευμένος & πολυτάλαντος δημιουργός να αποχωριστεί μέρος αυτού του θησαυρού.

«Αυτή η δύσκολη κατάσταση με έκανε να συνειδητοποιήσω το απίστευτο μέγεθος της συλλογής και την ευθύνη να μοιραστώ αυτόν τον προσεκτικά επιμελημένο θησαυρό με άλλους, οι οποίοι ίσως αποδεχθούν τον όρκο να διασώσουν αυτά τα κομμάτια πολιτισμού και ομορφιάς για τις επόμενες γενιές», υπογράμμισε ο 60χρονος Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, δημιουργός της εξαιρετικής ταινίας φαντασίας "Ο Λαβύρινθος του Πάνα" (2006).

Στις 26 Σεπτεμβρίου, η Heritage Auctions, στο πλαίσιο μιας δημοπρασίας που θα γίνει σε τρία μέρη, θα προσφέρει μια επιλογή από τον θησαυρό του Μεξικανού σκηνοθέτη.