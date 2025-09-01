Tζέικομπ Ελόρντι, Βενετία: Μας αρέσει και δακρυσμένος, το χειροκρότημα- ρεκόρ των 13 λεπτών

Ο δίμετρος γόης Αυστραλός έδειξε ένα άλλο πρόσωπο στη Μόστρα (ωστόσο πάντα ντυμένος με Bottega Veneta)

Aπό τους πιο γοητευτικούς, διεθνείς stars της νέας γενιάς, ο Τζέικομπ Ελόρντι ήταν ο κυρίαρχος ζεν πρεμιέ στο κόκκινο χαλί της Βενετίας. Ο 28χρονος Αυστραλός είναι τόσο ωραίος και πανύψηλος, ώστε δεν ήταν δυνατόν να μην ξεχωρίσει στην καθιερωμένη Μόστρα του σινεμά. Με ύψος 1.98 και φοβερή γκαρνταρόμπα, τρέλανε δικαιολογημένα τα φωτογραφικά φλας, ενώ για πρώτη φορά τον είδαμε ως τρυφερό γιο αλλά και συγκινητικά βουρκωμένο για την ενθουσιώδη υποδοχή των επιδόσεών του. Συγκεκριμένα, ο Ελόρντι εντυπωσίασε καταρχήν στο περίφημο Lido ως είδωλο της λεγόμενης «relaxed luxury». Λόγω της σχέσης του με το label Bottega Veneta ως ambassador, ντύθηκε με λιτά αλλά φινετσάτα looks, από αυτή την εταιρεία και μόνο. Εξαιτίας του εκτοπίσματός του, προσέλκυσε μεμιάς όλα τα βλέμματα. Στο παρελθόν έχει εκπροσωπήσει επίσης Boss και Valentino, όμως τότε έδειχνε κάπως «δύσκολος» με τον κόσμο και την αναγνωρισιμότητα γενικότερα.

Αυτή τη φορά, εκδηλώθηκε αλλιώς. Φάνηκε πως απόλαυσε το μεγαλύτερο σε διάρκεια φετινό χειροκρότημα σε πρεμιέρα για την ταινία του. Ο «Φρανκενστάιν» σε σκηνοθεσία Γκουγιέρμο ντελ Τόρο πέτυχε αποθέωση- ρεκόρ 13 λεπτών. Ο Ελόρντι δάκρυσε από τις αντιδράσεις του κοινού, καθώς εκεί μιλάμε για τους πιο «εξασκημένους» σινεφίλ παγκοσμίως. Επιπλέον, στον ομώνυμο freak ρόλο, δεν προβάλλει την ομορφιά του, όπως κάθε φορά, αλλά παίζει «κουκουλωμένος». Ο διάσημος «παραμυθάς» σκηνοθέτης υπογράμμισε πως τον διάλεξε για την ανθρωπιά που εκφράζουν τα μάτια του. Μάλιστα, στο φινάλε της προβολής του φιλμ ο ντελ Τόρο αγκαλιάστηκε με το νεαρό ηθοποιό και τον συμπρωταγωνιστή του Οσκαρ Αιζακ. Ο Ελόρντι ήταν πολύ φορτισμένος ακουμπούσε στο κεφάλι του Αιζακ (ο οποίος υποδύεται τον τρελό επιστήμονα πατέρα του τέρατος στην οθόνη).