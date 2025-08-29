Mε εκθέματα από 72 γκαλερί η Art Athina του Ζαππείου, σπεύστε 18- 22/9

«Δεν χάνεται» η Art Athina 2025 στο Ζάππειο! Είναι το μεγαλύτερο εικαστικό γεγονός του Σεπτεμβρίου στην πρωτεύουσα και μια από τις παλαιότερες ετήσιες φουάρ στην Ευρώπη με τη σφραγίδα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης.

Ακόμα μια χρονιά θα επιχειρήσει καταγραφή νέων καλλιτεχνικών τάσεων, προβληματισμών και εξελίξεων, με ενισχυμένη την παρουσία του design και με δράσεις εντός και εκτός του μνημείου.

Γενικός διευθυντής της διοργάνωσης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά είναι ο Αντώνης Κούρκουλος. Λαμβάνουν μέρος αίθουσες τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό που φθάνουν τις 72. Μάλιστα ανάμεσά τους συγκαταλέγονται η a.antonopoulou.art που διευθύνει η Πατρινή Αγγελική Αντωνοπούλου, βετεράνος και πρωτοπόρος στο χώρο αλλά και η γκαλερί Cube που εδρεύει στην πόλη μας. Στο πρόγραμμα επίσης ο κύκλος δημοσίων συζητήσεων Art Athina Art for Tomorrow Talks Powered by TATOÏ Club και η απονομή βραβείων.