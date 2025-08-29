Mε εκθέματα από 72 γκαλερί η Art Athina του Ζαππείου, σπεύστε 18- 22/9

Στο δημοφιλές ραντεβού με τη σύγχρονη τέχνη και οι «δικές μας» a.antonopoulou.art και η Cube
«Δεν χάνεται» η Art Athina 2025 στο Ζάππειο! Είναι το μεγαλύτερο εικαστικό γεγονός του Σεπτεμβρίου στην πρωτεύουσα και μια από τις παλαιότερες ετήσιες φουάρ στην Ευρώπη με τη σφραγίδα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης.
Ακόμα μια χρονιά θα επιχειρήσει καταγραφή νέων καλλιτεχνικών τάσεων, προβληματισμών και εξελίξεων, με ενισχυμένη την παρουσία του design και με δράσεις εντός και εκτός του μνημείου.
Γενικός διευθυντής της διοργάνωσης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά είναι ο Αντώνης Κούρκουλος. Λαμβάνουν μέρος αίθουσες τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό που φθάνουν τις 72. Μάλιστα ανάμεσά τους συγκαταλέγονται η a.antonopoulou.art που διευθύνει η Πατρινή Αγγελική Αντωνοπούλου, βετεράνος και πρωτοπόρος στο χώρο αλλά και η γκαλερί Cube που εδρεύει στην πόλη μας. Στο πρόγραμμα επίσης ο κύκλος δημοσίων συζητήσεων Art Athina Art for Tomorrow Talks Powered by TATOÏ Club και η απονομή βραβείων.
Συγκεκριμένα συμμετέχουν:
a.antonopoulou.art, agathi kartalos, Alibi Gallery, Alma Gallery, Argo Gallery, Art Zone 42, ARTOWER AGORA GALLERY, Artshot – Sophia Gaitani, Artworx, ASTROLAVOS art galleries, ATHANASIADOU GALLERY, Batagianni Gallery, Callirrhoë, CAN Christina Androulidaki Gallery, CITRONNE Gallery, Contemporary Cluster (Italy), Crux Galerie, Cube Gallery, Depo Darm, Dio Horia, ekfrasi-yianna grammatopoulou, Eleftheria Tseliou Gallery, Eleni Koroneou Gallery, EPsilon Art Gallery, Ersi Gallery, GALLERY13, Galleria Giampaolo Abbondio (Italy), Gallery Art Prisma, George Benias Gallery, Ileana Tounta Contemporary Art Center, Kalfayan Galleries, Kourd Gallery, Lola Nikolaou Gallery, LTEC Gallery/M.A.M.A CONTEMPORARY (Cyprus), Marginalia Gallery (Cyprus), Mataroa Gallery, MAZI PROJECTS / Razem Pamoja Foundation (Poland), Mets Arts Center, MIHALARIAS ART, Nil Gallery
(France), Ninetto Gallery, Nitra Gallery, Novembar Gallery (Serbia), PERITECHNON Karteris art gallery, Rebecca Camhi Gallery, Roma Gallery, Shazar Gallery (Italy), Sianti Gallery, Skoufa Gallery, Spazio b5 (Italy), Sylvia Kouvali, Technohoros art gallery, THE BREEDER, The Edit Gallery (Cyprus), Untiled Gallery / Soldout.Design (Bulgaria), Wilhelmina’s, Zoumboulakis Galleries
