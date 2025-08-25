Netflix: «Σκίζει» σε τηλεθέαση το πολιτικό θρίλερ «Ομηρος», απειλούνται δυο ηγέτιδες της Ευρώπης

Μόλις 5 επεισόδια, με πρωταγωνίστριες τις Σουράν Τζόουνς και Ζυλί Ντελπί
Αρέσει πολύ η μίνι σειρά 5 επεισοδίων «Hostage- Ομηρος» στο Netflix και πέτυχε γρήγορα πρωτιά στην τηλεθέαση. Εάν σας αρέσουν παραγωγές τέτοιας θεματικής, όπως «Borgen», «House of Cards», «Διπλωμάτισσα» κ.α. θα σας αποζημιώσει σίγουρα!
Παρακολουθούμε ένα συνδυασμό πολιτικού θρίλερ και ψυχολογικού δράματος με βασικό σκηνικό το σύγχρονο Λονδίνο.
Η νεοεκλεγείσα Βρετανίδα πρωθυπουργός ζητάει την βοήθεια της προέδρου της Γαλλίας, γιατί η έλλειψη φαρμάκων προκαλεί ταραχές, ενώ ταυτόχρονα απάγεται ο σύζυγός της από τους «γιατρούς χωρίς σύνορα». Στη συνέχεια όμως και οι δυο κυρίες γίνονται στόχοι εκβιασμού με κίνδυνο να χάσουν το αξίωμά τους και να καταστραφούν οι οικογένειές τους.
Τρομοκρατικές ενέργειες, ερωτικό βίντεο, διαδηλώσεις, παρασκηνιακές ίντριγκες οδηγούν τις κεντρικές ηρωίδες στην απόγνωση. Στο τέλος πάντως η αρχική τους σύγκρουση μετατρέπεται σε αλληλουποστήριξη, για να δοθεί το επίκαιρο μήνυμα γυναικείας ενδυνάμωσης…
Η σειρά είναι καλογυρισμένη και πειστική. Την παρακολουθείς αβίαστα έστω κι αν υπάρχουν ευκολίες και αφέλειες. Το άρτιο αποτέλεσμα οφείλεται στον υποψήφιο για Όσκαρ σεναριογράφο Matt Charman (Bridge of Spies, Treason), ο οποίος αντιπαραθέτει καθήκον και προσωπική ζωή. Οι κριτικές διεθνώς είναι 3 αστέρια. Μάλιστα, έγινε γνωστό πως κάποιες σκηνές έγιναν σε Θεσσαλονίκη, Βέροια και Δράμα. Από τις 21/8 το «Ομηρος» κρατάει τα σκήπτρα των προτιμήσεων στις σειρές του Netflix.
Πολύ καλές στους ρόλους τους η 46χρονη Βρετανίδα ηθοποιός Σουράν Τζόουνς και η αναγνωρισμένη Γαλλίδα star Ζυλί Ντελπί. Συμμετέχει και ο γοητευτικός και ανερχόμενος Κόρι Μάιλκριστ, που μάθαμε από το «Bridgerton».
