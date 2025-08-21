Συστρατεύεται με την Uniqlo η Κέιτ Μπλάνσετ, κοινό ιδανικό η κοινωνική υπευθυνότητα

Αποφασισμένη να αφυπνίσει τον κόσμο περί κοινωνικής υπευθυνότητας η πολυβραβευμένη πρωταγωνίστρια και κάτοχος Οσκαρ Κέιτ Μπλάνσετ.

Η Αυστραλέζα star και style icon είναι ενεργή ακτιβίστρια , γι΄αυτό αυτή τη φορά ανέλαβε είναι νέο ρόλο: Χρίστηκε παγκόσμια πρέσβειρα της Uniqlo, της ιαπωνικής εταιρείας που στηρίζει τη φιλοσοφία LifeWear. Η συνεργασία αυτή δεν περιορίζεται στο ντύσιμο αλλά εστιάζει στη σύνδεση του style με την κοινωνική υπευθυνότητα και την υποστήριξη ανθρωπιστικών αξιών.

Η διάσημη ηθοποιός δεν είναι γνωστή μόνο για την υποκριτική της τέχνη, αλλά και για την σταθερή της συμμετοχή σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Η νέα συνεργασία αποτελεί για εκείνη ευκαιρία να συμβάλει σε δράσεις που στηρίζουν κοινότητες, αναδεικνύοντας τις ανάγκες των εκτοπισμένων πληθυσμών και ενισχύοντας την καινούρια γενιά δημιουργών.