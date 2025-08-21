Συστρατεύεται με την Uniqlo η Κέιτ Μπλάνσετ, κοινό ιδανικό η κοινωνική υπευθυνότητα

Ενας ρόλος global ambassador και όχι κινηματογραφικός για την 56χρονη πολυβρανευμλένη ηθοποιό
Αποφασισμένη να αφυπνίσει τον κόσμο περί κοινωνικής υπευθυνότητας η πολυβραβευμένη πρωταγωνίστρια και κάτοχος Οσκαρ Κέιτ Μπλάνσετ.
Η Αυστραλέζα star και style icon είναι ενεργή ακτιβίστρια , γι΄αυτό αυτή τη φορά ανέλαβε είναι νέο ρόλο: Χρίστηκε παγκόσμια πρέσβειρα της Uniqlo, της ιαπωνικής εταιρείας που στηρίζει τη φιλοσοφία LifeWear. Η συνεργασία αυτή δεν περιορίζεται στο ντύσιμο αλλά εστιάζει στη σύνδεση του style με την κοινωνική υπευθυνότητα και την υποστήριξη ανθρωπιστικών αξιών.
Η διάσημη ηθοποιός δεν είναι γνωστή μόνο για την υποκριτική της τέχνη, αλλά και για την σταθερή της συμμετοχή σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Η νέα συνεργασία αποτελεί για εκείνη ευκαιρία να συμβάλει σε δράσεις που στηρίζουν κοινότητες, αναδεικνύοντας τις ανάγκες των εκτοπισμένων πληθυσμών και ενισχύοντας την καινούρια γενιά δημιουργών.
Αλλωστε, η ίδια, ως Παγκόσμια Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως του UNHCR και μέλος του Earthshot Prize Council, έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της δημόσιας παρουσίας της στην ευαισθητοποίηση για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Επιπλέον στο red carpet έχει υποστηρίξει αρκετές φορές την ιδέα της ανακύκλωσης στη μόδα. Πρόσφατα με ένα φόρεμά της ζήτησε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.
Ο Tadashi Yanai, ιδρυτής και CEO του ομίλου Fast Retailing στον οποίο ανήκει η Uniqlo, σημείωσε πως η επιλογή της Μπλάνσετ δεν έγινε μόνο για το καλλιτεχνικό της έργο, αλλά και για την αφοσίωσή της στην κοινωνία και τον πλανήτη. Όπως τόνισε, «η δύναμη και το ήθος της μπορούν να εμπνεύσουν θετικές αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο».
Θυμίζουμε πως η εταιρεία είναι μια ισχυρή πολυεθνική αλυσίδα προσιτής casual ένδυσης, με best seller το καπιτονέ outwear. Ξεκίνησε στην Ιαπωνία και πλέον συμπράτει τακτικά με ιδρύματα και διασημότητες στον τομέα της διαφήμισης και των κοινοφελών σκοπών. Ο πιο πολυφωτογραφημένος πρεσβευτής της είναι ο τενίστας Ρότζερ Φέντερερ.
